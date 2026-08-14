5 "quả bom calo" ẩn trong bữa ăn: Không phải cơm, bánh mì mà là những món ăn không ngờ tới

Điều đáng nói là chúng thường không được chúng ta xem như một món tinh bột hay thực phẩm giàu năng lượng. Vì thế, nếu sử dụng thường xuyên hoặc với lượng lớn, tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày có thể vượt nhu cầu mà bản thân không nhận ra.

Dưới đây là 5 thực phẩm dễ bị bỏ qua khi tính lượng calo:

1. Sốt salad

Salad thường được lựa chọn khi muốn ăn uống nhẹ nhàng, nhưng loại sốt đi kèm mới là điều cần chú ý.

Theo bài viết, 100 g sốt salad có thể chứa khoảng 724 kcal. Nếu cho nhiều sốt vào rau trộn, một món ăn tưởng như lành mạnh có thể trở thành nguồn cung cấp năng lượng đáng kể.

Vì vậy, nếu đang kiểm soát cân nặng hoặc lượng năng lượng nạp vào, nên hạn chế lượng sốt sử dụng.

2. Đồ ăn phồng nở

Cơm cháy chiên, khoai tây chiên và nhiều loại đồ ăn phồng nở thường được dùng như món ăn vặt chứ không được tính vào khẩu phần tinh bột.

Tuy nhiên, chúng vẫn cung cấp carbohydrate và năng lượng. Ăn thêm một chút mỗi ngày tưởng không đáng kể nhưng tổng năng lượng có thể tích lũy đáng kể theo thời gian.

3. Nước sốt sánh

Nhiều loại nước sốt được làm sánh bằng tinh bột. Theo nguồn bài viết, loại nước sốt này có thể chứa khoảng 346 kcal/100 g.

Đặc biệt, người mắc bệnh tiểu đường nên chú ý thành phần và khẩu phần sử dụng, thay vì chỉ quan tâm đến lượng cơm hay bánh mì trong bữa ăn.

4. Sữa chua có đường

Sữa chua thường được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại sữa chua nào cũng giống nhau.

Một số sản phẩm được bổ sung đường để tạo vị ngon. Vì vậy, nếu sử dụng thường xuyên, nên đọc bảng thành phần và ưu tiên những sản phẩm có hàm lượng đường phù hợp, đặc biệt khi cần kiểm soát đường huyết hoặc năng lượng.

5. Nước ép trái cây

Đây là loại thực phẩm rất dễ khiến chúng ta đánh giá thấp lượng carbohydrate nạp vào.

Ví dụ, để làm một cốc nước cam, có thể cần tới 3-4 quả cam. Khi uống nhanh một cốc nước ép, bạn có thể nạp lượng đường tự nhiên tương đương với nhiều quả trái cây trong thời gian ngắn.

Nếu còn thêm đường, tổng lượng năng lượng càng tăng. Đáng chú ý, nước ép trái cây cũng chứa ít chất xơ hơn so với việc ăn nguyên quả, đồng thời rất dễ uống quá nhiều mà không nhận ra.

Ngoài ra, các loại táo đỏ, trái cây sấy, mứt trái cây và dưa hấu cũng cần được kiểm soát khẩu phần. Dưa hấu không phải loại quả có hàm lượng đường đặc biệt cao, nhưng vì dễ ăn với số lượng lớn nên tổng lượng carbohydrate vẫn có thể tăng đáng kể.

Không phải carbohydrate nào cũng giống nhau

Một sai lầm phổ biến là coi tất cả carbohydrate đều giống nhau. Theo bài viết, carbohydrate có thể được chia tương đối thành carbohydrate nhanh và carbohydrate chậm, dựa trên tốc độ tiêu hóa, hấp thu và ảnh hưởng đến đường huyết.

- Carbohydrate chậm: Giúp no lâu hơn

Nhóm này thường có tốc độ tiêu hóa và hấp thu chậm hơn, từ đó cung cấp năng lượng ổn định hơn. Các nguồn thường gặp gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, các loại đậu và trái cây.

Chất xơ trong thực phẩm có thể góp phần làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate và giúp kiểm soát cảm giác đói tốt hơn.

- Carbohydrate nhanh: Cần thiết trong một số tình huống

Đường và một số carbohydrate tinh chế được hấp thu nhanh, khiến đường huyết tăng nhanh hơn. Tuy nhiên, đây cũng chính là lý do carbohydrate nhanh có vai trò trong những tình huống cần bổ sung đường huyết nhanh, chẳng hạn khi bị hạ đường huyết.

Sau khi xử lý tình trạng hạ đường huyết, việc lựa chọn bữa ăn phù hợp tiếp theo có thể giúp duy trì năng lượng lâu hơn.

Ăn 3 bữa thế nào để vừa đủ chất vừa kiểm soát đường huyết?

Không cần cực đoan loại bỏ hoàn toàn carbohydrate khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng hơn là chọn loại phù hợp, kiểm soát khẩu phần và phối hợp nhiều nhóm thực phẩm.

- Người mắc tiểu đường

Nên chú ý lượng carbohydrate trong khẩu phần, ưu tiên sự kết hợp giữa ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc tinh chế, đồng thời tránh ăn quá nhiều trong một lần.

- Người có axit uric cao

Nên chú ý chế độ ăn ít purine. Không nên mặc định rằng tất cả thực phẩm từ đậu đều phải kiêng tuyệt đối; nguồn bài viết cho rằng mức ảnh hưởng đến axit uric của protein thực vật có thể khác với thực phẩm động vật.

- Bữa ăn nên càng đa dạng càng tốt

Thay đổi giữa các nhóm rau củ, đặc biệt là rau lá xanh và các loại rau có màu sắc khác nhau như bông cải xanh, cà chua, cà rốt. Mục tiêu được bài viết đưa ra là cố gắng ăn từ 5 loại rau trở lên mỗi ngày.

- Hạn chế món vừa nhiều dầu vừa nhiều tinh bột

Các món như bánh bột mì chiên, quẩy và những món tinh bột chiên ngập dầu có thể cung cấp lượng năng lượng cao hơn đáng kể so với thực phẩm được chế biến đơn giản.

- Đừng quên protein

Đặc biệt với người cao tuổi, mỗi bữa nên chú ý bổ sung protein từ trứng, cá, tôm, thịt nạc… để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và hỗ trợ duy trì khối cơ. Một bữa ăn tham khảo được chuyên gia trong bài viết gợi ý gồm: Cơm hai loại gạo + ức gà + 4 loại rau.

Điều quan trọng nhất: Đừng "tuyệt giao" với carbohydrate

Carbohydrate không phải thủ phạm cần loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Cơ thể vẫn cần carbohydrate để cung cấp năng lượng. Điều đáng quan tâm là ăn loại nào, ăn bao nhiêu và kết hợp với thực phẩm gì.

Đặc biệt, những món không được xem là "tinh bột" như sốt salad, đồ ăn vặt, nước sốt hay nước ép trái cây vẫn có thể góp phần làm tăng tổng năng lượng nạp vào.

Ăn uống lành mạnh không phải "cái gì cũng kiêng", mà là biết lựa chọn và kiểm soát khẩu phần.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)