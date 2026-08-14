2 trường hợp được đóng bù BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, Luật BHXH 2024 quy định 2 trường hợp người lao động có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, gồm thời gian còn thiếu tối đa 6 tháng và tối đa 5 năm.

Chính sách này giúp người tham gia BHXH có thêm cơ hội hoàn thiện thời gian đóng, bảo đảm quyền lợi hưu trí khi hết tuổi lao động.