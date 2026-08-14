2 trường hợp được đóng bù BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu
Chính sách này giúp người tham gia BHXH có thêm cơ hội hoàn thiện thời gian đóng, bảo đảm quyền lợi hưu trí khi hết tuổi lao động.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, Luật BHXH 2024 quy định 2 trường hợp người lao động có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, gồm thời gian còn thiếu tối đa 6 tháng và tối đa 5 năm.
Chính sách này giúp người tham gia BHXH có thêm cơ hội hoàn thiện thời gian đóng, bảo đảm quyền lợi hưu trí khi hết tuổi lao động.
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