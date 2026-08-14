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Người phụ nữ SN 1985 tới NH Agribank chuyển 5.000.000 đồng cho STK ACB Bank của NONG VAN HEU, nhân viên lập tức báo công an để dừng giao dịch

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Người phụ nữ SN 1985 tới NH Agribank chuyển 5.000.000 đồng cho STK ACB Bank của NONG VAN HEU, nhân viên lập tức báo công an để dừng giao dịch

Công an địa phương đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức "gửi quà từ nước ngoài", giúp người dân bảo vệ tài sản.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 05/8/2026, Công an xã Sơn Thủy đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 01 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng dưới hình thức “gửi quà từ nước ngoài” giúp một người dân tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng 08 giờ 20 phút ngày 05/8/2026, Công an xã Sơn Thủy nhận được tin phản ánh của Ngân hàng Agribank, chi nhánh Sơn Dương, Phòng giao dịch Sơn Thủy về việc khách hàng T.T.H. (sinh năm 1985, trú tại thôn Yên Phú, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang) đến thực hiện giao dịch chuyển tiền bất thường. Nghi ngờ, yêu cầu chuyển số tiền 5.000.000 đồng đến số tài khoản 26655391, chủ tài khoản NONG VAN HEU, mở tại ngân hàng ACB Bank có dấu hiệu bất thường liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên nhân viên ngân hàng đã tạm dừng giao dịch, đồng thời báo tin cho Công an xã để xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng và kịp thời tư vấn, ngăn chặn, giúp người dân không rơi vào bẫy lừa đảo. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chị T.T.H. bị các đối tượng đã sử dụng tài khoản Tiktok giả mạo mang tên “Peter John” để kết bạn, tạo dựng tình cảm và lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài.

Đối tượng lừa đảo liên hệ với chị H. qua tin nhắn Tiktok. Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang

Sau đó, đối tượng thông báo đã gửi một gói quà có giá trị lớn là chiếc điện thoại đi động Iphone 17 Pro Max từ nước ngoài về Việt Nam. Đối tượng cũng đồng thời gửi hình ảnh bưu kiện cho chị H. nhằm tạo sự tin tưởng. Sau đó, đối tượng gửi số thông tin tài khoản ngân hàng 26655391, chủ tài khoản NONG VAN HEU, mở tại ngân hàng ACB Bank. Theo tin nhắn của chị H., đây là tài khoản của nhân viên giao hàng. Đối tượng yêu cầu chị H. phải chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào số tài khoản trên thì mới có thể nhận được món quà trên.

Sau khi được Công an xã Sơn Thủy tuyên truyền, giải thích, chị H. đã nhận thức được đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không giang mạng nên đã yêu cầu ngân hàng Agribank không thực hiện giao dịch chuyển tiền trên.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang

Người phụ nữ SN 1985 tới NH Agribank chuyển 5.000.000 đồng cho STK ACB Bank của NONG VAN HEU, nhân viên lập tức báo công an để dừng giao dịch - Ảnh 2.Người dân từng chuyển khoản với nội dung sau cần dừng ngay giao dịch tiếp theo, lưu STK người nhận và báo công an gần nhất

Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo tình trạng các đối tượng lừa đảo có thể giả mạo fanpage của khách sạn, homestay, resort tại Tam Đảo để chào bán dịch vụ, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.

Minh Ánh

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