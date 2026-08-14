Nam thợ điện 29 tuổi đột nhiên phát hiện u xương hiếm gặp sau 1 lần khám mắt

Suốt nhiều tháng trời, anh Jake Watts, một người 29 tuổi sống tại Stanford-le-Hope (Essex, Anh) luôn cảm thấy tai phải bị ù và sức nghe giảm dần. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là hậu quả của tiếng ồn máy móc công trình. Đến khám tại phòng khám địa phương, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm tai giữa rồi kê đơn kháng sinh. Thế nhưng, uống hết mấy liều thuốc, tiếng ù tai vẫn văng vẳng như tiếng ve kêu, kèm theo những cơn nặng đầu âm ỉ mỗi khi chiều muộn.

Lúc đầu, những triệu chứng u não hiếm gặp của Jake bị nhầm lẫn là nhiễm trùng tai

Bước ngoặt sinh tử chỉ đến trong một lần Jake tạt qua cửa hàng kính cận để kiểm tra lại mắt và cắt kính mới do độ cận thay đổi. Trong lúc soi đáy mắt cho anh, vị bác sĩ nhãn khoa đột ngột khựng lại, vẻ mặt biến sắc.

Qua ống kính chuyên dụng, bác sĩ nhận thấy các mạch máu ở gai thị căng phồng bất thường. Đây là dấu hiệu tố cáo áp lực nội sọ đang tăng cao kỷ lục, chèn ép trực tiếp lên dây thần kinh thị giác. Lời cảnh báo "anh phải đến bệnh viện chụp MRI khẩn cấp ngay hôm nay" đã giúp bóc trần một bí mật kinh hoàng đang ẩn nấp dưới hộp sọ của người thợ điện trẻ.

Ảnh minh họa

Kết quả chụp chiếu tại Bệnh viện Queen's (Romford, Anh) khiến các bác sĩ cũng phải sững sờ: Một khối u sụn ác tính (Chondrosarcoma) cực kỳ hiếm gặp đang gặm nhấm phần xương sọ và ăn sâu vào cấu trúc não bộ. Khối u quái ác này phát triển ngay tại vị trí chèn ép dây thần kinh thính giác. Hóa ra, đây mới là lý do thực sự khiến tai phải của anh suy giảm sức nghe suốt thời gian qua chứ không phải do viêm nhiễm thông thường.

Căn bệnh u sụn ác tính (Chondrosarcoma) nguy hiểm thế nào? U sụn ác tính ở nền sọ (Chondrosarcoma) không phải là u não, mà là một dạng ung thư xương hiếm gặp khởi phát từ các tế bào sụn ở phần đáy hộp sọ. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất của căn bệnh này lại nằm ở vị trí phát triển nguy hiểm: Khối u nằm ngay sát các cấu trúc sinh tử như thân brain, động mạch cảnh và các dây thần kinh sọ. Bệnh thường tiến triển âm thầm với các dấu hiệu ban đầu rất dễ nhầm lẫn như: suy giảm thính lực một bên, ù tai, đau đầu dai dẳng, nhìn đôi hoặc mờ mắt. Khi khối u lớn dần sẽ gây tăng áp lực nội sọ, chèn ép trực tiếp lên mô brain và các dây thần kinh vận động, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng bệnh nhân.

Giữa lúc phác đồ điều trị đang được chuẩn bị, bi kịch bất ngờ dội xuống trong chuyến đi cắm trại kỷ niệm của Jake và người bạn gái Chloe March (lúc này đang mang thai).

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Jake tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội chưa từng thấy. Ngay sau đó là chuỗi nôn mửa liên tục, rồi bóng tối đột ngột sập xuống trước mắt. Bởi khối u trong đầu anh bị xuất huyết diện rộng, gây tụ máu và cướp đi thị lực hoàn toàn.

Xe cấp cứu xé đêm đưa Jake vào viện trong tình trạng nguy kịch. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi biến chứng xuất huyết làm huyết áp tăng vọt rồi đột ngột đổ sập, châm ngòi cho một cơn đau tim cấp ngay trên giường bệnh.

Jake đã phải trải qua ca phẫu thuật 16 tiếng nhưng không loại bỏ được hoàn toàn khối u quái ác

Các y tá sau đó bàng hoàng chia sẻ rằng, nếu đội ngũ cấp cứu chỉ chậm trễ trong vài giây ngắn ngủi, trái tim của người cha trẻ đã vĩnh viễn ngừng đập.

Để giành giật lại sự sống cho Jake, ê-kíp phẫu thuật đã trải qua 16 giờ đại phẫu căng thẳng tột độ. Tuy nhiên, do khối u đã cắm rễ quá sâu vào thân não và quấn chặt lấy các dây thần kinh vận động quan trọng, các bác sĩ chỉ có thể bóc tách khoảng 70% tổn thương.

Hậu phẫu, vòi bão vẫn chưa chịu dừng lại khi vết mổ liên tục bị rò rỉ dịch não tủy. Bù đầu trong đau đớn, Jake phải quay lại bệnh viện nhiều lần để chọc hút dịch, hạ áp lực hộp sọ giúp vết thương có thể khép miệng.

Hiện tại, dù sức khỏe còn rất yếu, mỗi ngày Jake vẫn kiên trì di chuyển bằng tàu điện ngầm đến Bệnh viện Đại học London (Anh) để thực hiện liệu pháp xạ trị proton. Liệu pháp này là niềm hy vọng cuối cùng nhằm triệt hạ phần mô ung thư còn sót lại.

Sau phẫu thuật, Jake vẫn phải di chuyển nhiều giờ từ nơi ở tố bệnh viện để xạ trị bổ sung

Nằm trên giường bệnh, người thợ điện 29 tuổi không chỉ gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác mà còn gánh trên vai nỗi lo tài chính đè nặng. Mất khả năng lao động, tiền phép ốm đã hết, trong khi bạn gái đang trong thời gian nghỉ thai sản ôm con gái nhỏ Orla Ann Watts mới 10 tháng tuổi, khoản tiền trả góp ngôi nhà mỗi tháng giờ đây trở thành một áp lực nghẹt thở đối với gia đình nhỏ. Áp lực này có lẽ càng làm cho các triệu chứng bệnh của Jake thêm nghiêm trọng.

Nguồn và ảnh: Express, Daily Mail