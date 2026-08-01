Trường ĐH của 1 Shark Việt cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm, lương từ 13-15 triệu/tháng: Sắp có phân hiệu mới gần 1.300 tỷ đồng tại thành phố 8,7 triệu dân

Từ thương vụ M&A của Shark Nguyễn Thanh Việt đến trường ĐH mang tên Intracom

Năm 2025, Intracom Group của ông Nguyễn Thanh Việt, người được biết đến với vai trò nhà đầu tư tại chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỉ), chính thức lấn sân sang lĩnh vực giáo dục khi hoàn tất việc mua lại Trường Đại học Chu Văn An từ Tập đoàn Ecopark. Từ tháng 7/2025, Intracom trở thành nhà đầu tư duy nhất của trường, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái của tập đoàn.

Đến ngày 5/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định đổi tên Trường Đại học Chu Văn An thành Trường Đại học Intracom. Việc đổi tên không chỉ đánh dấu sự thay đổi về thương hiệu, mà còn gắn với định hướng tái cấu trúc về mô hình phát triển, phương thức quản trị và chiến lược đào tạo của nhà trường trong giai đoạn mới.

Sau quá trình tái cấu trúc, Trường Đại học Intracom tiếp tục củng cố đội ngũ giảng viên, đồng thời mở rộng quy mô đào tạo với 14 ngành. Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường cũng được đẩy mạnh ở nhiều cấp, với các công bố trong nước và quốc tế. Những kết quả đầu ra như tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn, tỷ lệ có việc làm, cùng mức độ hài lòng của doanh nghiệp và cựu sinh viên đang ghi nhận những tín hiệu tích cực, cho thấy chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên.

Tăng trải nghiệm thực tế, rộng cơ hội việc làm

Điểm đáng chú ý trong mô hình của Trường Đại học Intracom là định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Theo chính sách của trường, 100% sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cam kết việc làm sau tốt nghiệp. Sinh viên được kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp của Intracom cùng hơn các đối tác tuyển dụng.

Để nhận được cam kết này, sinh viên phải hoàn thành chương trình đào tạo đúng chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của vị trí tuyển dụng, đồng thời bảo đảm kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Mức lương khởi điểm từ 13-15 triệu đồng/tháng, phụ thuộc vào vị trí và năng lực thực tế.

Không chỉ chú trọng việc làm sau tốt nghiệp, nhà trường còn tạo điều kiện để sinh viên học tập và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Hơn 30% thời gian học được dành cho môi trường doanh nghiệp, trong đó có chương trình thực tập được hưởng lương, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào thị trường lao động.

Điều kiện để các tân cử nhân nhận được tấm vé ưu tiên này bao gồm việc hoàn thành chương trình đào tạo đúng chuyên ngành, sở hữu năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, đồng thời thể hiện được ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Nguồn data: tuyensinh.intracomuni.edu.vn

Bên cạnh chính sách việc làm, Trường Đại học Intracom cũng triển khai nhiều chương trình học bổng nhằm thu hút sinh viên có thành tích tốt và hỗ trợ người học trong quá trình học tập. Hệ thống học bổng đa dạng từ học bổng dành cho nhân tài có thành tích học tập xuất sắc đến các gói hỗ trợ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông tin giới thiệu, trường có các suất học bổng với mức hỗ trợ lên tới 100% học phí toàn khóa hoặc học kỳ đầu, bên cạnh những chương trình hỗ trợ học phí khác dành cho tân sinh viên. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cao cả là sẵn sàng đồng hành và tiếp sức cho các sĩ tử trên hành trình chinh phục tri thức.

Cột mốc mới của ngôi trường 20 năm tuổi

Không chỉ mở rộng về chương trình đào tạo, Trường Đại học Intracom đang triển khai một dự án quy mô lớn tại Hà Nội. Ngày 8/6/2026, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, nhà trường tổ chức lễ khởi công Dự án phân hiệu Trường Đại học Intracom tại Tổ hợp y tế Phương Đông, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Theo quy hoạch được phê duyệt, phân hiệu được xây dựng trên khu đất hơn 20.000 m², với tổng diện tích sàn hơn 57.000 m², gồm 15 tầng nổi và 3 tầng hầm. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.290 tỷ đồng.

Nguồn data: TTXVN

Việc đầu tư cơ sở mới cho thấy tham vọng mở rộng quy mô của Trường Đại học Intracom trong giai đoạn sau khi chuyển sang hệ sinh thái Intracom, đồng thời tạo thêm không gian cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp.

Từ một trường đại học được tái cấu trúc sau thương vụ M&A, Intracom đang từng bước định vị một mô hình giáo dục lấy việc làm, trải nghiệm doanh nghiệp và khả năng ứng dụng thực tế làm trọng tâm.

(Tổng hợp)









