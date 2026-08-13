5 loại cá "rẻ như cho" cũng đừng ham, người bán hạ giá sâu có thể vì lý do này

Đi chợ vào cuối buổi, không khó bắt gặp những sạp cá bắt đầu hạ giá để bán nhanh số hàng còn lại. Đây là chuyện hoàn toàn bình thường và cá giảm giá cũng không đồng nghĩa với cá hỏng. Người bán có thể muốn xả hàng trong ngày, giảm lượng thực phẩm phải bảo quản hoặc đơn giản là bán nốt để dọn hàng. Tuy nhiên, mức giá rẻ chỉ thực sự đáng tiền khi chất lượng cá vẫn đảm bảo. Nếu cá đã có dấu hiệu xuống độ tươi, việc mua nhiều chỉ vì thấy "rẻ như cho" đôi khi lại thành lãng phí. Khi chọn cá, đặc biệt là những mẻ đang được giảm giá sâu, có 5 trường hợp nên kiểm tra kỹ.

1. Cá có mắt đục, lõm sâu

Với cá nguyên con, mắt là một trong những vị trí có thể quan sát nhanh khi đánh giá độ tươi. Cá tươi thường có mắt tương đối trong, sáng và giữ được hình dạng tự nhiên. Khi cá được bảo quản trong thời gian dài, mắt có thể dần mất độ trong, trở nên đục hoặc lõm xuống. Tất nhiên, không nên chỉ nhìn duy nhất vào mắt rồi kết luận cá còn tươi hay đã hỏng, bởi trạng thái của mắt còn chịu ảnh hưởng bởi loài cá và cách bảo quản. Tuy nhiên, nếu cá vừa có mắt đục, lõm rõ rệt vừa đi kèm thịt mềm và mùi bất thường thì dù được giảm giá mạnh cũng nên cân nhắc.

2. Cá có mang chuyển màu bất thường

Nếu người bán cho phép kiểm tra, có thể nhẹ nhàng quan sát phần mang cá. Ở cá còn tươi, mang thường có màu đỏ hoặc đỏ hồng tùy loài. Khi độ tươi giảm, màu mang có thể trở nên xỉn, nâu hoặc nhợt hơn, đồng thời xuất hiện nhiều chất nhầy và mùi khó chịu. Đây cũng là vị trí đôi khi bị người mua bỏ qua vì chỉ quan sát lớp da bên ngoài. Một con cá nhìn vẫn khá đẹp nhưng mang đã xỉn màu rõ rệt thì không nên vội mua chỉ vì giá rẻ. Tốt nhất cần kết hợp kiểm tra thêm mắt, độ đàn hồi của thịt và mùi trước khi quyết định.

3. Cá ấn vào thấy thịt mềm nhũn

Một cách kiểm tra quen thuộc là quan sát và cảm nhận độ săn chắc của phần thịt. Cá tươi thường có kết cấu tương đối chắc, thân cá giữ được hình dạng tốt. Ngược lại, nếu thịt đã mềm nhũn, thân cá ọp ẹp hoặc bề mặt xuất hiện những vùng bất thường thì đó là dấu hiệu cần chú ý. Đặc biệt, đừng để lớp da bên ngoài còn nguyên đánh lừa. Khi cá nằm lâu, chất lượng phần thịt có thể giảm dần dù hình dáng tổng thể chưa thay đổi quá rõ. Nếu được phép kiểm tra, có thể ấn nhẹ vào phần thịt dày của cá và quan sát độ săn chắc, đồng thời kết hợp với những dấu hiệu khác thay vì dựa vào một đặc điểm duy nhất.

4. Cá có bụng trương, rách hoặc nội tạng bất thường

Phần bụng cũng là nơi đáng quan sát, nhất là với cá nguyên con được bày bán trong thời gian dài. Cá có bụng trương bất thường, phần bụng mềm, rách hoặc dịch chảy ra ngoài cần được kiểm tra cẩn thận hơn. Nội tạng là khu vực dễ bị biến đổi sau khi cá chết, vì vậy nếu cá không được bảo quản đúng nhiệt độ, quá trình xuống cấp có thể diễn ra nhanh. Trong trường hợp bụng cá đã biến dạng rõ rệt và đi kèm mùi khó chịu, mức giá rẻ không còn là lý do đủ hấp dẫn để mua về. Ngược lại, cũng không nên thấy một con cá bị rách bụng do quá trình đánh bắt hoặc vận chuyển rồi mặc định là cá hỏng. Vẫn cần đánh giá tổng thể tình trạng của sản phẩm.

5. Cá xuất hiện mùi lạ dù vẻ ngoài vẫn khá đẹp

Mùi là dấu hiệu đặc biệt đáng chú ý. Cá tươi có mùi đặc trưng của cá và môi trường sống, nhưng không nên xuất hiện mùi ôi, chua, khai hoặc những mùi khó chịu bất thường. Đây cũng là lý do không nên chỉ chọn cá bằng mắt. Một số con vẫn giữ được hình dáng tương đối nguyên vẹn nhưng chất lượng đã giảm trong quá trình bảo quản. Nếu ngửi thấy mùi khiến bạn lập tức cảm thấy bất thường, tốt nhất không nên mua chỉ vì người bán đang giảm giá sâu. Đặc biệt, việc nấu chín, chiên nhiều dầu hay sử dụng nhiều gia vị không phải cách biến thực phẩm đã hư hỏng thành thực phẩm an toàn.

Cá giảm giá sâu không đồng nghĩa với cá kém chất lượng

Điều này cần được nhấn mạnh bởi tại chợ truyền thống hay siêu thị, thực phẩm giảm giá có rất nhiều lý do. Cuối buổi chợ, người bán thường muốn bán hết hàng trong ngày; siêu thị cũng có thể giảm giá sản phẩm gần thời điểm kết thúc thời gian bày bán theo chính sách của cửa hàng. Nếu cá vẫn được bảo quản đúng cách và không có dấu hiệu bất thường, người mua hoàn toàn có thể cân nhắc.

Vấn đề nằm ở việc đừng để mức giá trở thành tiêu chí duy nhất. Một con cá rẻ nhưng phải bỏ đi một phần lớn, có mùi hoặc chất lượng đã giảm thì chưa chắc tiết kiệm hơn con cá có giá cao hơn nhưng còn tươi. Khi gặp cá được hạ giá sâu, hãy dành thêm một chút thời gian quan sát mắt, mang, kết cấu thịt, phần bụng và mùi. Nếu nhiều dấu hiệu bất thường xuất hiện cùng lúc, bỏ qua món "hời" đó đôi khi mới là cách tiết kiệm thực sự.