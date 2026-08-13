10 điều không nên làm khi đi thang máy có thể bạn chưa nghe thấy bao giờ

Dù ở các khu nhà ở, trung tâm thương mại hay ga tàu điện,... thang máy đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở khắp nơi. Khi thang máy ngày càng gắn liền với cuộc sống hằng ngày, việc phổ biến những kiến thức về an toàn khi sử dụng thang máy cũng trở nên cần thiết.

Vậy những thói quen không tốt nào khi đi thang máy có thể gây nguy hiểm? Dưới đây là 10 việc không nên làm trong thang máy.

Không nên bật sáng đồng thời nút gọi thang máy chiều lên và chiều xuống

Khi gọi thang máy, không nên đồng thời nhấn sáng cả nút đi lên và đi xuống, tránh khiến cabin phải dừng ở những tầng không cần thiết, làm giảm hiệu quả sử dụng thang máy.

Đèn nút bấm sáng nghĩa là yêu cầu gọi thang máy đã được ghi nhận, không cần nhấn lại. Hành khách có thể dựa vào đèn mũi tên trên bảng gọi thang máy để xác nhận hướng di chuyển của cabin.

Sau khi thang máy dừng và mở cửa, nếu hướng di chuyển của cabin trùng với hướng mà hành khách đã gọi, đèn nút gọi thang máy đã sáng sẽ tắt và hành khách có thể bước vào. Nếu hướng di chuyển ngược lại, đèn nút gọi thang máy sẽ không tắt, hành khách cần tiếp tục chờ.

(Ảnh: Shutterstock)

Không đặt tay lên cánh cửa khi cửa đang đóng hoặc mở

Khi thang máy mở cửa, việc đặt tay lên cánh cửa có thể khiến lòng bàn tay bị kéo theo, có khả năng làm kẹp hoặc tổn thương các ngón tay.

Khi cửa thang máy đóng, tuyệt đối không đặt tay lên mép cửa để tránh ảnh hưởng đến quá trình đóng cửa hoặc khiến các ngón tay bị kẹp.

Không dùng cơ thể để chắn cửa

Nhiều người có thói quen dùng cơ thể để chắn cửa khi bước vào thang máy. Tuy nhiên, nếu việc chắn cửa kéo dài quá lâu, hệ thống điều khiển thang máy có thể nhận định thang máy gặp sự cố và kích hoạt chức năng bảo vệ, khiến thang máy dừng hoạt động. Vì vậy, cách đúng là sau khi vào cabin, nhấn giữ nút mở cửa.

Đặc biệt, một số người đứng một chân trong cabin, một chân bên ngoài cửa tầng để chắn cửa thang máy. Đây là hành vi rất nguy hiểm. Nếu lúc này xảy ra sự cố mở cửa khi thang máy đang chạy, hành khách có thể bị cửa thang máy cắt hoặc kẹp, đe dọa đến tính mạng.

Không vội vàng khi ra vào thang máy

Trước khi bước vào hoặc ra khỏi cabin, hành khách cần quan sát xem cửa có mở bình thường hay không; nếu cửa bị kẹt khi mở thì cần đặc biệt cẩn thận. Đồng thời, cần kiểm tra xem thang máy đã dừng đúng tầng hay chưa, sàn cabin có ngang bằng với mặt sàn tầng hay không.

Nếu hành khách cúi đầu sử dụng điện thoại hoặc trò chuyện với người đi cùng khi bước vào thang máy, họ có thể không phát hiện cabin dừng bất thường, dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng như bị kẹp, rơi ngã.

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Không đi xe đạp điện vào thang máy

Trong yêu cầu thiết kế và sản xuất thang máy, tình huống xe đạp điện đi vào cabin không được tính đến. Hiện nay, xe đạp điện phổ biến có thân xe dài và kích thước lớn, khó đáp ứng điều kiện về tải trọng và không gian chở người của cabin. Việc đưa xe vào cabin cũng làm ảnh hưởng đến không gian của những hành khách khác.

Khi đi xe đạp điện vào thang máy, nếu thao tác không đúng, xe rất dễ va vào cửa thang máy, vách bên trong, thanh an toàn hoặc màn chắn quang điện, gây biến dạng và hư hỏng thiết bị. Nhẹ thì có thể khiến thang máy gặp sự cố và phải dừng hoạt động, nặng hơn có thể gây thương tích hoặc tử vong.

Ngoài ra, các quy định liên quan nghiêm cấm việc đưa xe điện vào tòa nhà bằng thang máy để đỗ và sạc điện.

Không nhảy nhót trong thang máy

Cabin thang máy được trang bị nhiều thiết bị bảo vệ an toàn. Nếu nhảy nhót trong cabin, cabin có thể bị nghiêng nghiêm trọng, từ đó kích hoạt công tắc bảo vệ, khiến thang máy chuyển sang trạng thái bảo vệ và dừng khẩn cấp. Điều này có thể khiến hành khách bị mắc kẹt trong cabin, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt bình thường.

Không hút thuốc trong thang máy

Thang máy là không gian tương đối kín. Việc hút thuốc bên trong cabin sẽ khiến không khí trong thang máy bị ô nhiễm, buộc những hành khách khác phải hít khói thuốc thụ động.

Không vứt rác trong thang máy

Vứt rác trong cabin gây ra nhiều vấn đề. Thứ nhất, rác chiếm dụng không gian bên trong cabin, làm giảm hiệu quả sử dụng không gian và tải trọng của thang máy. Thứ hai, rác có thể phát ra mùi khó chịu, gây ô nhiễm không khí trong cabin. Thứ ba, nếu rác rơi xuống khe cửa, nó có thể ảnh hưởng đến việc đóng mở cửa bình thường, khiến thang máy gặp sự cố và phải dừng hoạt động. Thứ tư, nếu rác có chứa nước, còn có khả năng gây chập điện cho thang máy.

Không tựa vào cửa thang máy

Khi đi thang máy, có người thường thích tựa vào cửa để nghỉ tạm. Tuy nhiên, hành động này có thể ảnh hưởng đến việc cửa mở.

Khi thang máy đang vận hành, phía bên ngoài cửa thang máy là vách giếng thang. Tốc độ tương đối giữa cabin và vách giếng thang rất lớn. Nếu cửa thang máy vô tình mở do có người tựa vào, hành khách đứng gần cửa có nguy cơ bị cắt hoặc kẹp.

(Ảnh: Shutterstock)

Không cố cạy cửa thang máy

Cửa tầng của thang máy được trang bị móc khóa cơ học nên không thể tự ý cạy mở; chỉ có thể mở bằng chìa khóa chuyên dụng.

Một số cửa cabin không có thiết bị khóa cơ học, vì vậy có thể bị cạy mở từ bên trong cabin nếu dùng đủ lực. Tuy nhiên, hành động này vô cùng nguy hiểm.

Cửa cabin được trang bị thiết bị an toàn điện chuyên dụng để xác nhận cửa đã đóng kín. Khi hành khách dùng lực bên ngoài để mở cửa cabin, mạch an toàn của thang máy sẽ bị ngắt, khiến thang máy mất điện, mất động lực và dừng khẩn cấp. Hệ thống điều khiển thang máy cũng sẽ phát hiện sự cố và kích hoạt chức năng bảo vệ, không cho thang máy tiếp tục vận hành.

Lúc này, hành khách có thể bị mắc kẹt bên trong cabin. Nếu cố gắng thoát ra qua cánh cửa cabin đã bị cạy mở, rất có khả năng sẽ bị rơi xuống giếng thang và bị thương với hậu quả khó lường.