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Bệnh viện Chợ Rẫy phát cảnh báo

| | Sống

Người dân cần lưu ý thông tin quan trọng này.

Theo thông tin từ trang fanpage chính thức của bệnh viện Chợ Rẫy, hiện trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện các tài khoản cá nhân cung cấp dịch vụ “Nhận hỗ trợ bốc số nhỏ khi đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy”. Đồng thời, những tài khoản này hứa hẹn giúp người bệnh được vào khám nhanh, khám sớm nhằm mục đích trục lợi bất chính. 

Bệnh viện Chợ Rẫy phát cảnh báo- Ảnh 1.

Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Trước thực trạng trên, Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, ngoài các phương thức đặt số khám bệnh thông qua các kênh chính thống, đơn vị không có sự hợp tác với bất cứ đơn vị hay cá nhân nào bên ngoài để cung cấp số thứ tự đăng ký khám bệnh. Vì vậy, mọi phương thức khác đều không thuộc quyền quản lý hay trách nhiệm của Bệnh viện Chợ Rẫy. Người bệnh khi có nhu cầu đăng ký khám bệnh tại bệnh viện nên đăng ký khám bệnh theo phương thức dưới đây để tránh nhầm lẫn không đáng có, gây ảnh hưởng đến thời gian cũng như thiệt hại về tài sản và tinh thần.

Theo đó, người dân có 2 cách để đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Để hạn chế xếp hàng chờ đợi và chủ động chọn bác sĩ, ngày khám và giờ khám linh động, người bệnh có thể đăng ký lịch hẹn trước thông qua ứng dụng APP BV Chợ Rẫy trên các thiết bị điện thoại thông minh. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Người bệnh thực hiện tải ứng dụng BV Chợ Rẫy thông qua nền tảng Appstore đối với hệ điều hành iOS hoặc nền tảng CH Play đối với hệ điều hành Android.

Bước 2:

- Đối với người dùng lần đầu tiên: Đăng ký tài khoản (bằng SĐT dùng để điền thông tin khi khám bệnh)

- Đối với người dùng đã có tài khoản: Đăng nhập vào tài khoản

Bước 3: Người bệnh vào mục “Cá nhân”, điền đầy đủ thông tin cá nhân bắt buộc nếu hệ thống chưa cập nhật dữ liệu.

Bước 4: Người bệnh quay trở về giao diện trang chủ, chọn tính năng “Đặt lịch khám” để tiến hành đặt lịch.

Khi vào mục Đặt hẹn khám, người bệnh có thể chọn 1 trong 4 nhóm cần khám như:

- Khoa khám bệnh (Dành cho người bệnh khám có BHYT và không BHYT)

- Đơn vị khám bệnh II (Khám dịch vụ tổng quát và chuyên khoa)

- Khu khám chuyên gia (Khám dịch vụ tổng quát và chuyên khoa. Được chọn bác sĩ Trưởng - Phó khoa khám theo yêu cầu)

- Khoa chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu (Khám dịch vụ tổng quát theo yêu cầu từ cơ bản đến chuyên sâu).

Ngoài cách thức trên, người bệnh có thể đăng ký trực tiếp tại khu vực tiếp đón của Bệnh viện trong trường hợp đặt lịch hẹn trước trên APP không thành công.  Người bệnh đến khám trong ngày vui lòng di chuyển trực tiếp các quầy tiếp nhận tại tòa nhà A, D và E của Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện đăng ký và làm thủ tục khám bệnh. Bệnh viện luôn bố trí nhân viên hướng dẫn tại các quầy để sẵn sàng hỗ trợ khi Quý cô bác anh chị có nhu cầu.

Đinh Anh

Phụ nữ mới

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