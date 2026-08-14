Chỉ ít giờ tới, nhiều khu vực sẽ có mưa to đến rất to: Người dân cần đề phòng

Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá trên khu vực Hà Nội

Qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, cơ quan khí tượng cho biết mây đối lưu gây mưa đang hoạt động tại khu vực các phường, xã Trung Giã và Đa Phúc. Vùng mây này có xu hướng tiếp tục di chuyển và phát triển theo hướng nam, đông nam.

Trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây dông dự báo gây mưa rào và có thể xuất hiện dông tại các khu vực Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Nội Bài, Kim Anh, Thư Lâm... Sau đó, vùng mưa dông có khả năng tiếp tục mở rộng, ảnh hưởng đến các khu vực khác của TP. Hà Nội.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1, được phát lúc 9 giờ sáng.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên

Trong 2 giờ qua, từ 7h đến 9h ngày 14/8, khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên đã xuất hiện mưa vừa, mưa to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa đáng kể như Vĩnh Lạc (Lào Cai) 31mm, Trung Hà (Tuyên Quang) 48mm, Điềm Mặc (Thái Nguyên) 87,5mm và Thanh Định (Thái Nguyên) 48,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Do đất đã ở trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường trong khu vực được cảnh báo ở mức cao. Chi tiết các khu vực có nguy cơ được nêu trong phụ lục kèm theo bản tin.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định cấp 1.

Lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và cản trở việc di chuyển của các phương tiện. Các hiện tượng này cũng có thể phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/08/2026

Tại TP. Hà Nội, trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, trừ Điện Biên và Lai Châu; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng nóng, ngoại trừ khu Đông Bắc và Tuyên Quang. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Riêng khu Đông Bắc, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

(*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)