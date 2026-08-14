Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm được chủ nhân giải độc đắc hơn 1 tỷ USD tại Mỹ

| | Sống

Một tấm vé Powerball bán tại Illinois trúng toàn bộ 6 con số, giành giải độc đắc ước tính 1,04 tỷ USD, lớn nhất trong năm nay và thứ 8 trong lịch sử trò chơi.

Một tấm vé Powerball được bán tại bang Illinois (Mỹ) đã trùng khớp cả 6 con số trong kỳ quay số tối 12/8, giành giải độc đắc ước tính 1,04 tỷ USD.

Theo tổ chức xổ số Powerball, dãy số trúng thưởng gồm 4, 26, 66, 67, 69 và số Powerball đỏ 9.

Tìm được chủ nhân giải độc đắc hơn 1 tỷ USD tại Mỹ- Ảnh 1.

Ảnh: AP


Với giá trị 1,04 tỷ USD, đây là giải độc đắc Powerball lớn nhất trong năm nay và lớn thứ 8 trong lịch sử trò chơi.

Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận toàn bộ giải thưởng theo hình thức trả dần trong 29 năm hoặc nhận một lần với số tiền mặt khoảng 450,5 triệu USD. Cả hai mức thưởng đều chưa tính thuế.

Kỳ quay số tối 12/8 là lần thứ 44 liên tiếp kể từ khi giải độc đắc gần nhất được trao vào ngày 2/5.

Trong năm 2025, Powerball từng có hai giải độc đắc vượt mốc 1 tỷ USD. Đáng chú ý, giải thưởng trị giá 1,8 tỷ USD được trao vào đêm Giáng sinh năm ngoái, trở thành giải xổ số lớn nhất từng được ghi nhận tại Mỹ.

Trước đó, một giải Powerball trị giá 1,787 tỷ USD được trao vào tháng 9/2025 cho hai tấm vé bán tại Missouri và Texas. Đây là giải thưởng lớn thứ ba trong lịch sử xổ số Mỹ.

Nguồn: ABC News

 

Theo Phạm Trang

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường ĐH của 1 Shark Việt cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm, lương từ 13-15 triệu/tháng: Sắp có phân hiệu mới gần 1.300 tỷ đồng tại thành phố 8,7 triệu dân

Trường ĐH của 1 Shark Việt cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm, lương từ 13-15 triệu/tháng: Sắp có phân hiệu mới gần 1.300 tỷ đồng tại thành phố 8,7 triệu dân Nổi bật

Công an đề nghị 498 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 498 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Vì sao nhiều người trộn hành tây với baking soda rồi đặt trong bếp?

Vì sao nhiều người trộn hành tây với baking soda rồi đặt trong bếp?

09:37 , 14/08/2026
Nhân viên bán hàng SN 2006 thuê nhà vệ sinh 190.000 để tiết kiệm, giờ thế nào?

Nhân viên bán hàng SN 2006 thuê nhà vệ sinh 190.000 để tiết kiệm, giờ thế nào?

09:18 , 14/08/2026
Hành khách ghi lại được hình ảnh nhật thực toàn phần khi đang ngồi trên máy bay

Hành khách ghi lại được hình ảnh nhật thực toàn phần khi đang ngồi trên máy bay

09:03 , 14/08/2026
Đại học Đại Nam xét tuyển bổ sung 56 chương trình đào tạo đón đầu xu hướng nguồn nhân lực tương lai

Đại học Đại Nam xét tuyển bổ sung 56 chương trình đào tạo đón đầu xu hướng nguồn nhân lực tương lai

09:00 , 14/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên