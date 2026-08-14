Tìm được chủ nhân giải độc đắc hơn 1 tỷ USD tại Mỹ

Một tấm vé Powerball được bán tại bang Illinois (Mỹ) đã trùng khớp cả 6 con số trong kỳ quay số tối 12/8, giành giải độc đắc ước tính 1,04 tỷ USD.

Theo tổ chức xổ số Powerball, dãy số trúng thưởng gồm 4, 26, 66, 67, 69 và số Powerball đỏ 9.

Ảnh: AP





Với giá trị 1,04 tỷ USD, đây là giải độc đắc Powerball lớn nhất trong năm nay và lớn thứ 8 trong lịch sử trò chơi.

Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận toàn bộ giải thưởng theo hình thức trả dần trong 29 năm hoặc nhận một lần với số tiền mặt khoảng 450,5 triệu USD. Cả hai mức thưởng đều chưa tính thuế.

Kỳ quay số tối 12/8 là lần thứ 44 liên tiếp kể từ khi giải độc đắc gần nhất được trao vào ngày 2/5.

Trong năm 2025, Powerball từng có hai giải độc đắc vượt mốc 1 tỷ USD. Đáng chú ý, giải thưởng trị giá 1,8 tỷ USD được trao vào đêm Giáng sinh năm ngoái, trở thành giải xổ số lớn nhất từng được ghi nhận tại Mỹ.

Trước đó, một giải Powerball trị giá 1,787 tỷ USD được trao vào tháng 9/2025 cho hai tấm vé bán tại Missouri và Texas. Đây là giải thưởng lớn thứ ba trong lịch sử xổ số Mỹ.

Nguồn: ABC News