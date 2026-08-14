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Từ ngày 1/9, quy định mới về cấp thẻ Căn cước sẽ chính thức được áp dụng

| | Sống

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 301/2026/NĐ-CP mang đến nhiều cải tiến vượt trội về thủ tục hành chính, đặc biệt là quy định tích hợp cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong quá trình đăng ký khai sinh trực tuyến và trả kết quả ngay sau khi hoàn thành từng thủ tục.

Theo thông tin từ Công an Cần Thơ, thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 301 ngày 30/7/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử đối với các nhóm thủ tục hành chính.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2026.

Quy trình, thủ tục liên thông đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT, thẻ Căn cướccho trẻ em dưới 6 tuổi có hiệu lực từ ngày 01/9/2026. Ảnh: Thanh Tuấn.

Điểm mới nổi bật của Nghị định là bổ sung thủ tục cấp thẻ Căn cước theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ đối với trẻ em dưới 06 tuổi vào quy trình liên thông điện tử nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Quy định mới giúp người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính chỉ với một lần kê khai, giảm thời gian, giấy tờ và số lần đi lại, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

Theo quy định, sau khi cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký khai sinh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hồ sơ được chuyển đến cơ quan đăng ký hộ tịch để giải quyết theo quy định. Sau khi hoàn thành đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho trẻ, dữ liệu được chia sẻ để tiếp tục giải quyết thủ tục đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời thực hiện cấp thẻ Căn cước nếu cha, mẹ hoặc người giám hộ có yêu cầu.

Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh không quá 24 giờ kể từ thời điểm cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận đủ hồ sơ. Kết quả của từng thủ tục hành chính được trả ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc giải quyết từng thủ tục, không phải chờ kết thúc toàn bộ quy trình liên thông như trước đây, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Đối với thủ tục đăng ký thường trú, việc xác nhận thông tin của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc cha, mẹ, người giám hộ được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID hoặc theo quy trình nghiệp vụ của cơ quan đăng ký cư trú. Thời hạn xác nhận trên ứng dụng VNeID không quá 05 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, việc đăng ký thường trú được giải quyết trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc; đối với trường hợp cần xác minh theo quy định của Luật Cư trú, thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH hướng dẫn thủ tục cấp căn cước cho trẻ em. Ảnh: Thanh Tuấn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo rõ lý do và thành phần hồ sơ cần bổ sung thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn điện thoại để người dân hoàn thiện theo quy định.

Việc bổ sung thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi trong quy trình đăng ký khai sinh liên thông góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu dân cư theo quy định của pháp luật.

Đây là bước tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lấy người dân làm trung tâm phục vụ, phát huy hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ khuyến nghị cha, mẹ hoặc người giám hộ chủ động tìm hiểu các quy định mới, thực hiện đăng ký khai sinh liên thông và đề nghị cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi nếu có nhu cầu theo quy định, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính số hiện đại, thuận tiện, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Theo Công an Thành phố Cần Thơ

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Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
thẻ căn cước

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