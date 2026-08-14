Tối 13/8, tỉnh Chiba, Nhật Bản đã hứng chịu trận mưa lớn cực đoan.

Cụ thể, đến 22h15 ngày 13/8 theo giờ địa phương, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản tiếp tục phát cảnh báo đặc biệt về mưa lớn cấp độ 5 đối với thành phố Mobara và Oamishirasato, đưa toàn bộ 18 thành phố trong tỉnh vào mức cảnh báo cao nhất - màu đen.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo một số khu vực có thể đã xảy ra thảm họa nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi người dân không mạo hiểm ra ngoài và nhanh chóng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Trên mạng xã hội, nhiều video ghi lại tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Chiba được chia sẻ. Tại khu vực gần ga Soga ở thành phố Chiba, nước ngập sâu trên đường, một ô tô gần như chìm quá nửa thân xe. Tài xế được cho là đã rời khỏi phương tiện.

Mưa lớn cực đoan ở một tỉnh tại Nhật Bản đạt mức cao -chưa từng có-- Loạt ô tô chìm trong nước; 2 người nguy kịch

Loạt ô tô ngâm trong nước (Clip: X)

Ảnh: X@ishiko618

Một video khác được quay tại quận Inage, thành phố Chiba, cho thấy hàng loạt ô tô bị ngập gần như hoàn toàn. Đèn cảnh báo của các phương tiện vẫn sáng dưới mặt nước, tạo nên hình ảnh cho thấy mức độ ngập nghiêm trọng.

Tại một số khu vực, đường sắt cũng bị ảnh hưởng bởi nước dâng cao, khiến đoàn tàu gần như di chuyển giữa biển nước. Nước còn phun mạnh qua các nắp cống trên đường, tạo thành những cột nước lớn.

Các địa phương đang chịu cảnh báo đặc biệt về mưa lớn cấp độ 5 gồm Chiba, Ichihara, Sakura, Yotsukaido, Yachimata, Inzai, Shiroi, Ichikawa, Funabashi, Matsudo, Narashino, Kashiwa, Yachiyo, Abiko, Kamagaya, Mobara, Togane và Oamishirasato.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản liên tục phát cảnh báo cao nhất, mưa lớn tại Chiba ở mức “chưa từng có” (Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản)

Từ 20h30 ngày 13/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã tổ chức họp báo về tình hình mưa lớn.

Ông Takuya Hosomi, Trưởng phòng Dự báo thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, nhận định lượng mưa lần này đã đạt mức "chưa từng có". Theo ông, một số khu vực có thể đã xảy ra thiên tai.

"Tình hình đang diễn biến rất nguy hiểm, chúng tôi mong người dân lập tức đảm bảo an toàn cho bản thân", ông Hosomi cảnh báo.

Bộ trưởng phụ trách công tác phòng chống thiên tai Nhật Bản Jiro Akama cũng cho biết đã có 2 người ngừng thở, ngừng tim do ảnh hưởng của mưa lớn và đang được lực lượng chức năng cứu chữa. Nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về danh tính hoặc tình trạng cụ thể của các nạn nhân.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, giới chức Nhật Bản kêu gọi người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng không mạo hiểm ra ngoài, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và chủ động ứng phó với nguy cơ lũ lụt, ngập sâu.