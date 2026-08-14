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Phạt tài xế công nghệ sinh năm 1998 12,5 triệu đồng do tung tin giả về sân bay Nội Bài

| | Sống

Đây không phải là vụ việc duy nhất trong nhiều ngày gần đây.

Theo thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đăng tải hôm nay 14/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 9/8/2026, đơn vị phát hiện tài khoản mạng xã hội của Luyện Huy H. (sinh năm 1998, trú phường Hồng Hà, Hà Nội), làm nghề lái xe công nghệ, đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại sân bay Nội Bài.

Làm việc với cơ quan Công an, H. khai ngày 5/8 đã đăng bài viết không đúng sự thật về lực lượng Công an trong quá trình bảo đảm an ninh, trật tự tại sân bay. Mục đích được người này khai nhận là thu hút sự chú ý, tăng lượt theo dõi trên Facebook và TikTok để phục vụ mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, trước thời điểm bị phát hiện, nội dung nói trên đã nhận lượng tương tác không nhỏ. Trên Facebook, bài đăng có khoảng 169.000 lượt xem, 1.900 lượt thích và 185 bình luận. Trên TikTok, nội dung tương tự ghi nhận khoảng 9.000 lượt xem, 81 lượt thích và 10 bình luận.

Phạt tài xế công nghệ sinh năm 1998 12,5 triệu đồng do tung tin giả về sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

 

Phạt tài xế công nghệ sinh năm 1998 12,5 triệu đồng do tung tin giả về sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Ảnh Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

 

Sau quá trình xác minh và thu thập tài liệu, ngày 13/8, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Luyện Huy H. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Người này sau đó đã nộp phạt, gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Chỉ vài ngày, 2 tài xế công nghệ cùng bị phạt 12,5 triệu đồng

Đây không phải trường hợp duy nhất vừa bị xử lý vì đăng tải thông tin không có căn cứ liên quan đến sân bay Nội Bài.

Trước đó, ngày 11/8, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông Đỗ Văn T., 32 tuổi, trú xã Đại Xuyên, Hà Nội, cũng là một tài xế công nghệ.

Theo cơ quan chức năng, trước thời điểm bị xử phạt một ngày, ông T. sử dụng tài khoản TikTok cá nhân có 809 người theo dõi để đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không có căn cứ về các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an tại sân bay Nội Bài. Khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này thừa nhận đã bịa đặt thông tin nhằm tạo nội dung giật gân, thu hút người theo dõi và tăng tương tác cho kênh TikTok cá nhân.

Như vậy, chỉ trong ít ngày, hai tài xế công nghệ đã liên tiếp bị xử phạt cùng mức 12,5 triệu đồng vì những nội dung sai sự thật liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự tại sân bay.

Ảnh minh họa - VOV

Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân thuộc nhóm hành vi bị xử phạt tại điểm a khoản 1 Điều 95. Mức phạt quy định tại khoản này đối với tổ chức là từ 20-30 triệu đồng.

Điều 4 của Nghị định đồng thời quy định mức phạt tại các chương liên quan được áp dụng đối với tổ chức; trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như tổ chức thì mức phạt bằng một nửa. Như vậy, với cá nhân, khung tiền phạt tương ứng là 10-15 triệu đồng. Nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc thông tin vi phạm pháp luật.

Theo dõi thông tin chính thức ở đâu?

Theo thông tin công khai của Cảng HKQT Nội Bài, một trong những kênh chính thức để hành khách tra cứu là website noibaiairport.vn. Trang này cung cấp thông tin chuyến bay đi - đến, hướng dẫn hành khách, sơ đồ nhà ga, phương tiện vận chuyển, các thông báo và tin tức liên quan đến hoạt động của Cảng.

Cảng Nội Bài cũng công khai fanpage “Noibai International Airport” trên chính website của mình. Việc đối chiếu đường dẫn fanpage từ website chính thức là một cách giúp người dùng tránh nhầm lẫn với những tài khoản hoặc trang mạng xã hội có tên gần giống.

Ảnh fanpage Noibai International Airport

Khi cần hỗ trợ hoặc muốn xác minh trực tiếp, hành khách có thể gọi tổng đài 1900 636 535. Cảng Nội Bài cho biết tổng đài hỗ trợ hành khách hoạt động 24/7; ngoài ra, ứng dụng iNIA cũng được giới thiệu để cập nhật thông tin chuyến bay và dịch vụ nhà ga.

Riêng những thông tin liên quan trực tiếp đến giờ khởi hành, hoãn, hủy hay thay đổi chuyến bay, hành khách nên kiểm tra thêm trên website, ứng dụng hoặc kênh liên lạc chính thức của hãng hàng không mình sử dụng.

Thu Phương

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