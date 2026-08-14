Kế toán chuyển nhầm 773 triệu đồng cho người lạ, công an rà soát giao dịch, thu hồi giao dịch trong 2 giờ

Một doanh nghiệp ở Nam Kinh, Trung Quốc vừa gặp sự cố khi nhân viên kế toán thao tác nhầm trong quá trình chuyển tiền cho đối tác. Thay vì chuyển đúng tài khoản, người này đã chuyển 200.000 NDT (khoảng 773 triệu đồng) vào tài khoản của một người xa lạ.

Theo Sina, sự việc xảy ra tại bộ phận dự án của một doanh nghiệp ở Nam Kinh. Trong quá trình thực hiện giao dịch, nhân viên kế toán đã xảy ra sơ suất và chuyển nhầm khoản tiền phục vụ một dự án xây dựng của công ty. Đáng nói, người nhận nhầm tiền lại có cùng họ và tên với người đáng lẽ được nhận khoản tiền này, khiến sai sót chỉ được phát hiện sau khi giao dịch hoàn tất.

Do đây là khoản tiền liên quan trực tiếp đến tiến độ dự án, sự cố này khiến cả công ty được một phen "đứng tim". Trước tình huống cấp bách, công ty lập tức báo cảnh sát. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát nhanh chóng kích hoạt cơ chế xử lý khẩn cấp. Các cán bộ được cử đến hiện trường ngay lập tức, vừa trấn an người phụ trách dự án, vừa ghi nhận những thông tin quan trọng như thời điểm chuyển khoản, số tài khoản và các dữ liệu liên quan đến giao dịch.

Ảnh minh họa

Sau đó, cảnh sát nhanh chóng phối hợp với ngân hàng để mở kênh tra soát khẩn cấp. Nhờ sự hỗ trợ của phía ngân hàng, danh tính người nhận tiền và tình trạng tài khoản nhanh chóng được xác định. Tuy nhiên, quá trình xác minh tiếp tục phát sinh khó khăn khi người nhận tiền có hộ khẩu ở một địa phương khác, cách xa Nam Kinh (Trung Quốc).

Thay vì chờ đợi, cảnh sát Nam Kinh lập tức liên hệ với đồn cảnh sát tại nơi người nhận tiền đăng ký hộ khẩu để phối hợp xử lý. Hai bên tiến hành xác minh từ xa thông qua hình thức kết nối video, đối chiếu thông tin và nhanh chóng xác nhận danh tính của người nhận.

Sau khi làm rõ tình huống, cảnh sát đồng thời giải thích cho người nhận về nguồn gốc khoản tiền, quyền và nghĩa vụ liên quan đến giao dịch chuyển nhầm. Sau quá trình trao đổi kiên nhẫn, người này đồng ý phối hợp hoàn trả số tiền.

Từ thời điểm cảnh sát tiếp nhận tin báo cho đến khi toàn bộ 200.000 NDT (khoảng 773 triệu đồng) được chuyển trả về tài khoản của bộ phận dự án, tổng thời gian chỉ mất 2 giờ.

Điểm đáng chú ý trong vụ việc là khoản tiền được chuyển nhầm không phải một giao dịch cá nhân nhỏ lẻ mà là tiền phục vụ trực tiếp cho một dự án của doanh nghiệp. Nếu không được xử lý kịp thời, việc thu hồi số tiền có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Sự phối hợp nhanh giữa doanh nghiệp, ngân hàng và lực lượng công an đã giúp khoản tiền được hoàn trả trong thời gian rất ngắn.

(Nguồn: Sina)