Bạn tôi 44 tuổi bị sa thải sau 20 năm làm kế toán và bài toán tài chính mà không ai muốn đối mặt

9 giờ tối, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn cũ - một nữ kế toán 44 tuổi, hơn 20 năm làm trong ngành tài chính, từng giữ vị trí kế toán tổng hợp tại 1 doanh nghiệp.

Tin nhắn rất ngắn: “Tớ bị cho nghỉ rồi”.

Không kèm than thở, không kèm trách móc. Nhưng chỉ vài dòng sau đó, tôi hiểu đây không phải cú sốc nghề nghiệp thông thường, mà là một biến cố tài chính đúng nghĩa.

Ở tuổi 44, cô mất nguồn thu nhập duy nhất. Trên vai là cha mẹ già, con nhỏ, khoản trả góp nhà hàng tháng vẫn đều đặn chạy. Thứ biến mất không chỉ là công việc mà là cảm giác an toàn.

Mất việc ở tuổi trung niên: Không còn là rủi ro hiếm

Câu chuyện của cô không cá biệt.

Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người làm kế toán, tài chính, hành chính. Một điểm chung đáng sợ: rất ít người có lớp đệm tài chính đủ dày.

Ba gánh nặng phổ biến của người trung niên hiện nay gồm:

- Trả góp nhà

- Chi phí nuôi con

- Chi phí chăm sóc cha mẹ

Khi thu nhập đột ngột bằng 0, câu hỏi không còn là “bao giờ tìm được việc mới”, mà là: “Nếu 3 tháng tới không có lương, mình sống bằng gì?”.

Đáng tiếc là đa số chưa từng ngồi xuống trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc.

Bài toán sống còn khi thu nhập đứt gãy

Điều đáng nói là người phụ nữ ấy không phải người yếu năng lực. 20 năm kinh nghiệm kế toán không hề nhỏ. Nhưng hệ thống tài chính cá nhân của cô được xây dựng theo một giả định duy nhất: “Mình sẽ làm ở đây đến lúc nghỉ hưu.”

Giả định đó sụp đổ chỉ sau một buổi họp.

Sai lầm lớn nhất của người đi làm lâu năm không phải là thu nhập thấp, mà là:

- Chỉ có một nguồn tiền

- Không biết kỹ năng của mình có thể đổi ra tiền ở đâu khác

- Không có kế hoạch B khi thị trường quay lưng

Tự nuôi sống mình bằng kỹ năng - không phải khẩu hiệu

Tôi từng ở hoàn cảnh gần giống.

13 năm đi làm, trong đó hơn 10 năm làm thuê: bán hàng, kế toán, hành chính. Lương cao nhất cũng chỉ quanh mức đủ sống, gần như không tích luỹ.

Cho đến khi buộc phải nghỉ việc vì không còn ai hỗ trợ chăm con, tôi mới bắt đầu đối diện câu hỏi thật sự quan trọng: “Nếu không đi làm thuê nữa, mình bán được thứ gì?”.

Câu trả lời không nằm ở việc học thêm nghề mới, mà là đóng gói lại kỹ năng sẵn có:

- Kiến thức kế toán

- Tư duy tài chính

- Khả năng phân tích - hệ thống hoá

Internet cho phép những kỹ năng “không hào nhoáng” này tiếp cận người cần nó, mà không cần vốn lớn, không cần quan hệ, không cần giao tiếp xã hội dày đặc.

Nguyên tắc tài chính cho người chưa mất việc - nhưng có thể mất bất cứ lúc nào

Nếu bạn vẫn đang có việc, lời khuyên thực tế nhất là:

- Đừng nghỉ việc nếu chưa có nguồn thu thay thế rõ ràng, tồn tại trước, phát triển sau.

- Xem công việc hiện tại là dòng tiền - không phải nơi trú ẩn. Không ai làm thuê cả đời, chỉ là chưa đến lúc.

- Xây một nguồn thu phụ có khả năng tích luỹ, không cần lãi ngay, nhưng phải có tiềm năng tăng dần.

- Khi thu nhập phụ vượt thu nhập chính trong thời gian đủ dài, và công việc chính bắt đầu cản trở - lúc đó mới tính chuyện rẽ hướng.

Nhiều người trong ngành kế toán đã đi con đường này một cách thận trọng: làm thêm buổi tối, cuối tuần, từng bước chuyển dịch rủi ro.

Kỹ năng kế toán hoàn toàn có thể trở thành “tài sản tạo tiền”

Nếu bạn làm kế toán, tài chính, đừng tự đánh giá thấp mình.

Trong bối cảnh hiện nay, các nhu cầu như:

- Tư vấn thuế

- Hướng dẫn lập sổ sách

- Huấn luyện phỏng vấn kế toán

- Đào tạo thực hành

- Lập kế hoạch tài chính cá nhân

… đều có người sẵn sàng trả tiền, miễn là bạn đủ rõ ràng và đủ tin cậy.

Internet không tạo ra phép màu. Nhưng nó khuếch đại năng lực thật của những người sẵn sàng học, sẵn sàng làm lại từ đầu.

Từ 0 đến 1 là đoạn khó nhất - nhưng không thể né

Bất kỳ con đường tự chủ tài chính nào cũng bắt đầu bằng:

- Thu nhập chưa ổn định

- Cảm giác cô đơn

- Nghi ngờ chính mình

Nhưng một khi vượt qua được mốc 0–1, phần còn lại chỉ là thời gian và kỷ luật.

Khả năng kiếm tiền bất cứ lúc nào, từ chính kỹ năng của mình, mới là thứ mang lại cảm giác an toàn thật sự - chứ không phải một hợp đồng lao động.

Lời kết

Có một câu nói rất đúng: Mỗi thời đại đều trao cơ hội cho một nhóm người – và loại bỏ những người không chịu thay đổi.

Hôm nay, những người dám học lại, dám đóng gói năng lực, dám bước ra khỏi lối mòn đang có cơ hội. Những người bám chặt vào “sự ổn định tưởng tượng” thì không.

Với người làm tài chính, kế toán, con đường tự cứu mình không nằm ở may mắn, mà ở việc nhìn thẳng vào năng lực và thời cuộc.

Mất việc ở tuổi 44 là một cú ngã đau. Nhưng nếu đứng dậy đúng cách, đó cũng có thể là lần đầu tiên một người thật sự làm chủ đời sống tài chính của mình.