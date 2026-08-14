Thánh meme Haaland nhận 4 kỷ lục Guinness

Chỉ ít ngày trước khi chiến dịch Premier League khởi tranh, tiền đạo Erling Haaland của Manchester City đã đón nhận niềm vui lớn khi tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness trao tặng trực tiếp 4 chứng nhận kỷ lục vô cùng giá trị ngay tại sân vận động Etihad.

Ở tuổi 26, ngôi sao người Na Uy tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những cỗ máy săn bàn đáng sợ nhất lịch sử bóng đá đương đại. Bộ sưu tập chứng nhận vừa được bổ sung không chỉ phản ánh phong độ hủy diệt của Haaland tại giải đấu khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù, mà còn minh chứng cho sự bùng nổ vượt trội của anh ở cấp độ châu lục lẫn đội tuyển quốc gia.

Cột mốc lịch sử tại Premier League

Kể từ khi chuyển tới Manchester City từ Borussia Dortmund vào mùa hè năm 2022, Erling Haaland đã gần như lập tức tạo ra tác động khủng khiếp lên giải Ngoại hạng Anh. Ngay trong mùa giải đầu tiên chào sân (2022/23), chân sút sinh năm 2000 đã xô đổ hàng loạt cột mốc tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Anh ghi tới 36 bàn thắng sau 38 trận, chính thức xác lập kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải Premier League (tính theo thể thức 38 trận). Thành tích này không chỉ xô đổ kỷ lục 32 bàn của Mohamed Salah (mùa 2017/18) mà còn vượt qua cột mốc 34 bàn mà hai huyền thoại Andy Cole và Alan Shearer từng thiết lập ở các mùa giải 42 trận.

Chưa dừng lại ở đó, tính ổn định kinh ngạc tiếp tục giúp Haaland chinh phục thêm một cột mốc danh giá khác. Vào ngày 2/12/2025, trong chiến thắng trước Fulham, Haaland bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền để chính thức đạt cột mốc 100 bàn thắng tại Premier League. Tiền đạo người Na Uy chỉ mất đúng 111 trận để đạt 100 bàn, qua đó trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn thắng nhanh nhất lịch sử giải đấu.

Không chỉ gieo rắc cơn ác mộng cho các hàng thủ tại nước Anh, Haaland còn thể hiện hiệu suất săn bàn đáng sợ ở các sân chơi tầm cỡ châu lục. Kỷ lục thứ ba được Guinness trao tặng ghi nhận màn trình diễn kinh điển của anh tại UEFA Champions League. Vào ngày 14/3/2023, trong trận lượt về vòng 16 đội gặp RB Leipzig, Haaland đã ghi tới 5 bàn thắng trong một trận đấu, cân bằng kỷ lục lịch sử do Lionel Messi và Luiz Adriano nắm giữ.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Haaland tiếp tục chứng minh vai trò đầu tàu của bóng đá Na Uy. Trong khoảng thời gian từ ngày 4/9/2020 đến 17/11/2024, chân sút này đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng tại UEFA Nations League, chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này, bỏ xa người xếp thứ hai tới 4 pha lập công.

Haaland nhận kỷ lục Guinness (Ảnh: IGNV)

4 kỷ lục Guinness World Records của Erling Haaland:

Bàn thắng nhiều nhất trong 1 mùa giải Premier League (38 trận): 36 bàn (mùa 2022/23).

Cầu thủ đạt 100 bàn thắng nhanh nhất lịch sử Premier League: Sau 111 trận.

Bàn thắng nhiều nhất trong 1 trận đấu UEFA Champions League: 5 bàn (gặp RB Leipzig, 14/03/2023).

Bàn thắng nhiều nhất lịch sử UEFA Nations League: 19 bàn (2020 – 2024).

Bên cạnh những con số thống kê ấn tượng trên sân cỏ, Erling Haaland còn trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng thu hút đông đảo người hâm mộ. Theo tổ chức Guinness World Records, chỉ tính riêng trong khoảng thời gian diễn ra kỳ World Cup 2026 vừa qua, tài khoản Instagram của tiền đạo này đã tăng thêm khoảng 24 triệu người theo dõi mới.

Sức hút của Haaland không chỉ đến từ tài năng thiên bẩm hay bản năng sát thủ trước khung thành, mà còn ở tính cách bộc trực, sự chân thành cùng sự hài hước rất riêng trong các buổi phỏng vấn lẫn cuộc sống đời thường. Với hiệu suất ghi bàn ổn định cùng độ tuổi còn rất trẻ, bộ sưu tập kỷ lục của chân sút người Na Uy được dự báo sẽ còn tiếp tục nới rộng trong những mùa giải tiếp theo.