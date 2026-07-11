Kinh hoàng chế độ ăn 6.000 calo và gập bụng 1.000 lần mỗi ngày của "quái vật" Haaland

Tuyển Anh chắc chắn sẽ phải dè chừng cỗ máy ghi bàn người Na Uy Erling Haaland trong trận tứ kết World Cup sắp tới. Tiền đạo 25 tuổi của Manchester City đang sở hữu phong độ hủy diệt khi nổ súng trong mọi trận đấu từ đầu giải, bao gồm cú đúp tiễn nhà cựu vô địch Brazil về nước. Với chiều cao 1m96, cân nặng 87kg cùng hiệu suất đáng kinh ngạc 62 bàn sau 54 trận cho đội tuyển quốc gia, đó là kết quả của một quy trình rèn luyện khắc nghiệt.

Chế độ dinh dưỡng 6.000 calo

Để nuôi dưỡng khối cơ bắp đồ sộ và nguồn năng lượng vô tận trên sân cỏ, Haaland tiêu thụ tới 6.000 calo mỗi ngày. Thay vì các chế độ ăn kiêng thông thường, anh trung thành với thực đơn tập trung vào các loại nội tạng giàu dinh dưỡng như gan và tim bò. Theo tiền đạo này, nguồn thịt chất lượng từ bò ăn cỏ tự nhiên tại địa phương chứa hàm lượng lớn magiê, vitamin B, sắt và phốt pho vượt trội.

Bữa sáng của ngôi sao trị giá 385.000 bảng/tuần thường bắt đầu với mật ong thô, trứng, bánh mì men tự nhiên và một ly cà phê pha sữa tươi nguyên chất - thứ mà anh gọi là "siêu thực phẩm" tốt cho cả dạ dày lẫn làn da. Ngoài ra, Haaland chỉ sử dụng nguồn nước đã qua hệ thống lọc đặc biệt để tối ưu hóa quá trình hấp thụ của cơ thể.

Giấc ngủ khoa học và kỷ luật thép

Đối với Haaland, giấc ngủ là yếu tố quan trọng nhất trên thế giới. Để chuẩn bị cho World Cup, bạn gái anh, Isabel Haugseng Johansen đã phải chuẩn bị sẵn một lượng lớn nút tai trong hành lý. Hai tiếng trước khi ngủ, tiền đạo này hoàn toàn không chạm vào điện thoại hay bất kỳ thiết bị điện tử nào. Anh sử dụng kính chặn ánh sáng xanh và thậm chí còn dán băng dính chuyên dụng lên môi để ép bản thân thở bằng mũi suốt đêm một phương pháp được cho là giúp tối ưu hóa lượng oxy nạp vào cơ thể.

Ngay khi thức dậy vào buổi sáng, Haaland sẽ tìm kiếm ánh sáng mặt trời tự nhiên để đồng bộ hóa nhịp sinh học, sau đó đi bộ nhẹ nhàng trong không gian thoáng đãng để khởi động ngày mới.

Haaland luôn ưu tiên giấc ngủ

Tập luyện điên cuồng và phục hồi đỉnh cao

Kỷ luật thép của Haaland được thừa hưởng một phần từ người cha Alf-Inge Haaland - cựu tuyển thủ Na Uy tại World Cup 1994. Ông tiết lộ con trai mình từ nhỏ đã có thể tự giác tập luyện suốt 8 tiếng mỗi ngày vào cuối tuần mà không cần ai thúc giục.

Hiện tại, bên cạnh các bài tập chuyên môn tại câu lạc bộ, Haaland duy trì thói quen thực hiện 1.000 lần gập bụng và 300 lần chống đẩy mỗi ngày. Anh kết hợp nâng tạ, chèo thuyền máy, chạy nước rút và chạy bền để xây dựng sức bền tối đa. Sự dẻo dai ở vùng hông và bẹn - chìa khóa giúp anh tạo nên những siêu phẩm làm bàn không tưởng được duy trì nhờ các bài căng cơ chuyên sâu cùng chuyên gia vật lý trị liệu.

Song song với cường độ tập luyện điên cuồng, quy trình phục hồi của siêu sao Na Uy cũng tinh vi không kém. Anh sử dụng bồn tắm đá, phòng xông hơi hoặc buồng trị liệu áp lạnh ít nhất 5 lần một tuần. Đồng thời, Haaland còn áp dụng liệu pháp chiếu đèn hồng ngoại lên lưng và cơ thể để bù đắp lượng ánh sáng thiếu hụt trong những ngày thiếu nắng.

Đứng trước áp lực của những trận cầu World Cup, Haaland lựa chọn phương pháp tiếp cận thiền định. Khi cơ thể mỏi mệt, anh dùng tâm lý học để chế ngự: "Tôi cảm thấy mệt thấu xương, nhưng tôi luôn nói với cơ thể mình rằng tôi không mệt. Đó là một trận chiến tâm lý", Haaland hé lộ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thể chất Viking và tâm lý thép này chính là lời cảnh báo đanh thép nhất gửi tới hàng phòng ngự tuyển Anh trước trận đại chiến sắp tới.