Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao gọi là chè kho?

| | Sống

Chè kho là món ngọt cổ truyền quen thuộc ở miền Bắc trong dịp lễ Tết, nhưng ngay cả những người yêu thích nó chưa chắc đã biết vì sao món ăn này có tên gọi như vậy.

Chè kho là món chè nấu đặc, khác hẳn các loại chè loãng thường ăn bằng bát. Nguyên liệu để làm chè kho là đậu xanh đã bóc vỏ, thêm đường, có thể thêm hương hoa bưởi, vani hoặc thảo quả tùy cách làm của từng vùng. Hỗn hợp này được nấu kỹ trên lửa nhỏ, khuấy liên tục cho đến khi quánh lại, dẻo mịn và gần như không còn nước.

Khi chín, chè không được múc ra bát để ăn nóng ngay mà thường được đổ ra đĩa, ép phẳng, để nguội rồi cắt miếng. Nhìn bề ngoài, chè kho có phần giống một loại bánh mềm hơn là món chè theo cách hiểu thông thường. Cũng vì đặc điểm ấy mà tên gọi của món ăn này thường khiến người nghe lần đầu cảm thấy lạ.

Vì sao gọi là chè kho?

Cách lý giải được nhắc đến nhiều nhất là món chè này được nấu “kho” cho thật đặc, nên dân gian gọi là chè kho. Nói đơn giản, chữ “kho” ở đây không phải chỉ món mặn như cá kho hay thịt kho, mà dùng để diễn tả cách nấu lâu trên lửa nhỏ, đun kỹ đến khi nguyên liệu cạn nước, cô lại, sánh đặc và dẻo quánh.

Một số bài viết về ẩm thực truyền thống cũng cho rằng chính độ công phu trong khâu nấu đã tạo nên tên gọi này. Người nấu phải canh lửa đều, khuấy liên tục để đậu xanh nhuyễn mịn, đường quyện đều mà không bị cháy đáy nồi. Nếu nấu chưa tới, chè sẽ nhão; nếu quá tay, chè dễ khô cứng hoặc mất độ mượt.

Vì vậy, món ăn vừa mang tên “chè” vì thuộc nhóm món ngọt nấu từ đậu, vừa có chữ “kho” để nhấn mạnh kiểu nấu cô đặc đặc trưng của nó. Một số nguồn ẩm thực cũng giải thích rằng tên gọi “chè kho” nhằm phân biệt với những món chè đỗ xanh khác vốn có nhiều nước hơn.

Chè kho là một món chè nấu đặc, khác hẳn các loại chè loãng thường ăn bằng bát.

Vì sao món ăn đặc quánh này vẫn được gọi là chè? Từ xưa đến nay trong cách gọi của ẩm thực Việt từ “chè” không chỉ dùng cho các món ngọt có nhiều nước, mà còn chỉ nhóm món ngọt nấu từ đậu, hạt, bột hoặc gạo, có thể ở dạng lỏng hoặc đặc. Vì vậy, chè kho vẫn được xếp vào nhóm chè, dù hình thức và cách ăn khác với những món chè thông thường.

Chính sự giao thoa giữa tính chất của món chè và cách nấu kiểu kho đã tạo nên tên gọi rất riêng: Chè kho.

Chè kho có gì khác biệt?

Khác với các món chè ăn giải nhiệt , chè kho thường mang cảm giác đằm, chắc và no hơn. Chè được nấu đặc, ép thành mặt phẳng trên đĩa, bên trên có thể rắc vừng rang hoặc tạo hoa văn.

Khi ăn chè kho, người ta dùng thìa xắn từng miếng nhỏ. Nhiều người miền Bắc còn thích ăn chè kho cùng chén trà nóng, bởi vị chát nhẹ của trà giúp cân bằng độ ngọt, làm món ăn bớt ngấy và dậy mùi thơm của đậu xanh hơn.

Chè kho từng là món rất quen trong mâm cỗ Tết xưa của Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Dù ngày nay không còn phổ biến như trước, món ăn này vẫn hiện diện ở nhiều làng quê và trong các gia đình giữ nếp cỗ cổ truyền.


Theo Khánh Giao/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ trong 12 ngày, 1 tỉnh mở đến 2 bệnh viện mới trị giá 5.000 tỷ đồng, đạt chuẩn quốc tế: Quy tụ đến 1.300 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ…

Chỉ trong 12 ngày, 1 tỉnh mở đến 2 bệnh viện mới trị giá 5.000 tỷ đồng, đạt chuẩn quốc tế: Quy tụ đến 1.300 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ… Nổi bật

Ngành học khát hơn 30.000 nhân lực nhưng Việt Nam mới có khoảng 4 trường ĐH đào tạo: Học phí chênh nhau gần 1 tỷ đồng, trường “rẻ nhất” hơn 151 triệu/khóa

Ngành học khát hơn 30.000 nhân lực nhưng Việt Nam mới có khoảng 4 trường ĐH đào tạo: Học phí chênh nhau gần 1 tỷ đồng, trường “rẻ nhất” hơn 151 triệu/khóa Nổi bật

TPHCM: Sinh viên ngành đặc thù được hưởng học bổng tới 55 triệu đồng mỗi năm

TPHCM: Sinh viên ngành đặc thù được hưởng học bổng tới 55 triệu đồng mỗi năm

13:04 , 11/07/2026
Thợ săn bão ghi lại siêu bão Ba Vì phá hủy nhà cửa tại Nhật Bản

Thợ săn bão ghi lại siêu bão Ba Vì phá hủy nhà cửa tại Nhật Bản

12:48 , 11/07/2026
Mẹ vừa xuống xe vài giây, con nhỏ nghịch ngợm khiến cả nhà hoảng loạn phá kính giải cứu

Mẹ vừa xuống xe vài giây, con nhỏ nghịch ngợm khiến cả nhà hoảng loạn phá kính giải cứu

12:05 , 11/07/2026
Lời khuyên để tránh rắn bò vào nhà

Lời khuyên để tránh rắn bò vào nhà

11:41 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên