Lời khuyên để tránh rắn bò vào nhà

Giữ khu vực xung quanh nhà luôn sạch sẽ, thông thoáng

Một trong những nguyên nhân khiến rắn xuất hiện quanh nhà là khuôn viên có nhiều bụi rậm, cỏ dại, đống gạch đá, gỗ mục hoặc vật dụng bỏ không. Những vị trí này tạo điều kiện để rắn ẩn náu, tránh nắng nóng và săn mồi.

Các chuyên gia khuyến nghị nên thường xuyên cắt cỏ, phát quang cây bụi, dọn dẹp rác, thu gom vật liệu xây dựng không sử dụng và kê cao các đống củi nếu phải lưu trữ ngoài trời. Việc giữ không gian quanh nhà thông thoáng sẽ làm giảm đáng kể khả năng rắn tìm đến.

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Kiểm soát chuột và các loài gặm nhấm

Rắn thường xuất hiện ở những nơi có nguồn thức ăn dồi dào, đặc biệt là chuột. Vì vậy, nếu nhà có nhiều chuột, nguy cơ rắn tìm đến cũng sẽ tăng lên.

Để hạn chế tình trạng này, cần bảo quản thực phẩm trong hộp kín, không để thức ăn thừa qua đêm, đậy kín thùng rác và thường xuyên vệ sinh khu vực bếp. Đồng thời, nên bịt các lỗ hổng mà chuột có thể chui vào để cắt đứt nguồn thức ăn hấp dẫn đối với rắn.

Bịt kín các khe hở quanh nhà

Nhiều loài rắn có thể luồn qua những khe hở chỉ vài centimet. Chúng thường xâm nhập qua khoảng trống dưới cửa, lỗ thông gió, cống thoát nước hoặc các vết nứt trên tường.

Do đó, gia đình nên kiểm tra định kỳ cửa ra vào, cửa sổ, chân tường, đường ống nước và các vị trí tiếp giáp giữa tường và mái để kịp thời bịt kín nếu phát hiện khe hở. Đây là một trong những biện pháp được chuyên gia khuyến nghị nhằm ngăn rắn xâm nhập vào nhà.

Cắt tỉa cây cối sát nhà

Những cành cây lớn hoặc dây leo chạm vào mái nhà, ban công có thể trở thành đường di chuyển của nhiều loài động vật, trong đó có rắn. Việc cắt tỉa cây thường xuyên, giữ khoảng cách giữa tán cây với mái nhà và không để cây cối quá rậm rạp sẽ giúp giảm nguy cơ rắn tiếp cận khu vực sinh hoạt.

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Đặc biệt lưu ý sau mưa lớn hoặc ngập lụt

Sau những đợt mưa kéo dài, nước ngập hoặc lũ lụt, nơi sinh sống tự nhiên của rắn có thể bị xáo trộn. Khi đó, chúng có xu hướng di chuyển đến những khu vực cao ráo hơn, bao gồm sân vườn và nhà ở.

Trong thời gian này, người dân nên cẩn trọng khi dọn dẹp kho, nhà vệ sinh ngoài trời, đống củi, bụi cây hoặc những góc khuất quanh nhà. Trước khi đưa tay vào các hốc, khe hoặc đống vật liệu, cần quan sát kỹ để tránh chạm phải rắn.

Luôn sử dụng đèn khi đi lại vào ban đêm

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên sử dụng đèn pin hoặc bật đèn đầy đủ khi đi lại ngoài sân, trong vườn hoặc những nơi thiếu ánh sáng vào buổi tối. Điều này giúp phát hiện rắn từ khoảng cách an toàn và tránh vô tình giẫm phải chúng.

Nếu phải làm việc ở khu vực có nhiều cây cối hoặc đồng ruộng vào ban đêm, nên mang giày hoặc ủng cao cổ để giảm nguy cơ bị rắn cắn.

Không ngủ trực tiếp trên nền nhà ở khu vực có nguy cơ cao

Tại những vùng thường xuyên xuất hiện rắn, chuyên gia khuyến nghị nên ngủ trên giường hoặc phản cao thay vì nằm trực tiếp trên nền nhà. Nếu điều kiện không cho phép, nên sử dụng màn và giắt kín mép màn để hạn chế rắn bò vào khi ngủ.

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Không nên tin vào các mẹo đuổi rắn chưa được kiểm chứng

Trên mạng xã hội hiện đang lan truyền nhiều cách đuổi rắn như rắc lưu huỳnh, đặt tỏi, hành, tinh dầu, long não hoặc các loại hóa chất có mùi mạnh quanh nhà. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh những biện pháp này có hiệu quả lâu dài trong việc xua đuổi rắn.

Các chuyên gia cho rằng cách phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là giữ môi trường sống sạch sẽ, loại bỏ nơi trú ẩn, kiểm soát chuột và ngăn rắn tiếp cận nhà bằng cách bịt kín các lối xâm nhập.

Làm gì khi phát hiện rắn trong nhà?

Nếu phát hiện rắn trong nhà, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và không cố bắt, xua đuổi hay giết rắn vì điều này có thể khiến chúng phản ứng tự vệ và tấn công.

Mọi người nên giữ khoảng cách an toàn, đưa trẻ em và vật nuôi ra khỏi khu vực, đồng thời liên hệ lực lượng kiểm lâm, đơn vị cứu hộ động vật hoang dã hoặc cơ quan chức năng địa phương để được hỗ trợ xử lý.

Trong trường hợp không may bị rắn cắn, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Chuyên gia khuyến cáo không tự ý rạch vết thương, hút nọc độc, đắp lá thuốc vì các biện pháp này không có tác dụng loại bỏ nọc độc, thậm chí có thể làm tổn thương nặng hơn và gây biến chứng. Việc sơ cứu đúng cách và điều trị sớm là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ tử vong và di chứng.