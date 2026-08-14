3 lý do vì sao nên trồng một cây ngũ gia bì gần cửa ra vào

Không khó để bắt gặp những chậu ngũ gia bì ở phòng khách, văn phòng hay trước hiên nhà. Cây có tán lá xanh quanh năm, không cần quá nhiều công chăm sóc và có thể thích nghi với điều kiện ánh sáng không quá mạnh.

VnExpress từng xếp ngũ gia bì vào nhóm những loại cây có thể trồng trong nhà và cho biết cây có mùi tinh dầu nhẹ, không gắt. Một bài viết khác của báo cũng đề cập ngũ gia bì như một loại cây vừa làm cảnh vừa được nhiều gia đình trồng để hỗ trợ đuổi muỗi.

Nếu đang tìm một loại cây đặt gần cửa ra vào, ngũ gia bì có thể là lựa chọn đáng cân nhắc vì 3 lý do sau.

Không khó để bắt gặp những chậu ngũ gia bì ở phòng khách, văn phòng hay trước hiên nhà.

1. Mùi tinh dầu nhẹ có thể giúp hạn chế muỗi

Một trong những lý do khiến ngũ gia bì được nhiều người lựa chọn đặt quanh nhà là khả năng hỗ trợ hạn chế côn trùng.

VnExpress cho biết ngũ gia bì không tạo mùi rõ như sả hay bạc hà nhưng có chứa tinh dầu nhẹ, mùi không quá gắt và phù hợp để duy trì trong không gian sống. Báo cũng đưa cây vào nhóm những loại cây có thể hỗ trợ đuổi muỗi.

Sức khỏe & Đời sống cũng đề cập ngũ gia bì trong nhóm cây cảnh được trồng với mục đích hạn chế côn trùng.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần đặt một chậu ngũ gia bì trước cửa là có thể ngăn muỗi vào nhà. Hiệu quả xua côn trùng còn phụ thuộc vào loài cây, lượng hợp chất bay hơi, diện tích không gian và điều kiện môi trường. Vì vậy, có thể xem ngũ gia bì là một biện pháp bổ sung cho không gian sống, bên cạnh việc loại bỏ nước đọng, sử dụng lưới chống muỗi và các biện pháp phòng muỗi khác.

2. Cây khá dễ chăm, thích hợp với những vị trí không có nắng gắt

Không phải vị trí trước cửa nhà nào cũng có điều kiện lý tưởng để trồng cây. Có nơi bị mái hiên che, có nơi chỉ nhận được ánh sáng gián tiếp hoặc vài giờ nắng mỗi ngày.

Ngũ gia bì lại có lợi thế ở điểm này.

Theo VnExpress, ngũ gia bì có thể thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu. Một bài viết trên Pháp luật & Sức khỏe & Đời sống cũng cho biết cây có sức sống mạnh, có thể chịu được râm mát, ít nắng và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.

Điều này khiến ngũ gia bì khá phù hợp với khu vực gần cửa ra vào, đặc biệt là những vị trí có mái che.

Tất nhiên, "chịu bóng" không có nghĩa cây hoàn toàn không cần ánh sáng. Bạn vẫn nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên, tránh để chậu trong góc tối suốt thời gian dài.

3. Một chậu cây xanh giúp khoảng cửa ra vào bớt đơn điệu

Cửa ra vào thường là khu vực đầu tiên mọi người nhìn thấy khi bước vào nhà. Một chậu cây xanh ở đây không chỉ có tác dụng trang trí mà còn giúp tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Ngũ gia bì có tán lá xanh, nhiều nhánh và có thể phát triển thành cây bụi khá đẹp. Sức khỏe & Đời sống mô tả đây là loại cây được nhiều gia đình trồng làm cảnh; cây có thể tạo mảng xanh cho không gian sống và thường được sử dụng trong nhà.

Nếu không có sân vườn, một chậu ngũ gia bì đặt cạnh cửa cũng là cách khá đơn giản để đưa thêm cây xanh vào nhà.

Đặc biệt, không nhất thiết phải chọn một cây quá lớn. Với nhà phố hoặc căn hộ, một chậu có kích thước vừa phải là đủ để tạo điểm nhấn mà không chiếm quá nhiều diện tích lối đi.

Một chậu ngũ gia bì nhỏ, nhiều lợi ích thiết thực

Ngũ gia bì không phải loại cây cần chăm sóc cầu kỳ. Cây có tán lá xanh, thích nghi được với những vị trí không quá nhiều nắng và có thể tạo thêm mảng xanh cho khu vực cửa ra vào.

Mùi tinh dầu nhẹ của cây cũng là một lý do khiến ngũ gia bì thường được lựa chọn để trồng quanh nhà, dù không nên kỳ vọng nó có thể thay thế các biện pháp phòng chống muỗi.

Nếu muốn đặt một chậu ngũ gia bì gần cửa, hãy chọn vị trí có ánh sáng tự nhiên, thông thoáng và tránh để đất luôn trong tình trạng úng nước. Thỉnh thoảng lau sạch lá, cắt bỏ những cành già hoặc lá hỏng để cây giữ được dáng đẹp.



