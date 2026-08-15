3 thói quen uống nước lạnh cần bỏ ngay

Nước lạnh giúp giải khát nhanh, đặc biệt trong những ngày nóng. Tuy nhiên, uống nước lạnh sai cách có thể khiến cơ thể khó chịu. Dưới đây là 3 thói quen uống nước lạnh bạn cần bỏ sớm.

Uống nước lạnh "ừng ực" khi vừa vận động xong

Sau khi chạy bộ, tập gym hoặc làm việc nặng dưới trời nóng, nhiều người có thói quen tìm ngay một cốc nước đá lạnh để giải khát.

Cảm giác mát lạnh có thể khiến cơ thể dễ chịu tức thời, nhưng uống một lượng lớn nước rất lạnh trong thời gian ngắn có thể gây cảm giác lạnh bụng, đầy bụng hoặc khó chịu ở một số người.

Đặc biệt, khi vừa vận động mạnh, cơ thể đang ở trạng thái nóng và nhịp thở, nhịp tim còn cao. Thay vì uống thật nhanh một cốc nước lạnh, nên nghỉ vài phút, để cơ thể hạ nhiệt dần rồi uống từng ngụm nhỏ.

Uống nước lạnh (ảnh minh họa).

Uống nước lạnh khi cơ thể đang rất nóng

Một thói quen khác khá phổ biến là vừa đi ngoài trời nắng về đã uống ngay nước đá lạnh.

Nhiệt độ thấp của nước không khiến cơ thể "sốc nhiệt" theo cách nhiều người vẫn truyền tai nhau, bởi hệ thống điều hòa nhiệt của cơ thể có khả năng thích nghi. Tuy nhiên, nước quá lạnh có thể gây cảm giác buốt đầu, ê răng hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa đối với những người nhạy cảm.

Vì vậy, nếu vừa ở ngoài trời nắng về, lựa chọn an toàn và dễ chịu hơn là uống nước ở nhiệt độ mát vừa phải, từng ngụm nhỏ.

Đặc biệt, người có cơ địa nhạy cảm với đồ lạnh càng không nên cố uống thật nhiều nước đá chỉ vì muốn "hạ nhiệt thật nhanh".

Uống nước lạnh trước hoặc trong bữa ăn nếu dễ đầy bụng

Với những người thường xuyên bị đầy bụng, khó chịu dạ dày hoặc nhạy cảm với đồ lạnh, việc uống một lượng lớn nước lạnh trong hoặc ngay sau bữa ăn có thể khiến cảm giác khó chịu rõ hơn.

Vì thế, nếu nhận thấy bản thân thường đầy bụng sau khi uống nước lạnh, có thể chuyển sang nước ở nhiệt độ phòng và uống với lượng vừa phải.

Nước lạnh không phải "kẻ thù" của sức khỏe

Điều cần lưu ý là không có bằng chứng cho thấy người khỏe mạnh phải tuyệt đối tránh nước lạnh. Nhiệt độ của nước chủ yếu ảnh hưởng đến cảm giác của từng người.

Vấn đề đáng quan tâm hơn là tổng lượng nước đưa vào cơ thể, chất lượng nguồn nước và cách uống.

Trong sinh hoạt hằng ngày, nước sạch ở nhiệt độ phù hợp với cơ thể là lựa chọn đơn giản. Khi trời nóng hoặc sau vận động, có thể uống nước mát nhưng nên uống từ từ thay vì uống một lượng lớn nước đá thật nhanh.

Với người thường xuyên bị đau bụng, trào ngược, đầy hơi hoặc ê buốt răng khi dùng đồ lạnh, việc hạn chế nước quá lạnh có thể giúp giảm triệu chứng.