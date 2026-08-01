Việt Nam có 1 trường ĐH vừa mạnh tay chi 96 tỷ đồng học bổng, sinh viên nhập học 2026 có thể nhận iPad/máy tính bảng miễn phí, định hướng trở thành “AI University” đầu tiên

Chính sách học bổng "khủng" 96 tỷ đồng

Là thành viên thuộc Khối Nghiên cứu và Giáo dục của Tập đoàn Công nghệ CMC, Trường Đại học CMC được định hướng trở thành một trường đại học công nghệ và đổi mới sáng tạo, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số, kinh tế số.

Trước bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành công nghệ chiến lược dẫn đầu cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, ngày 22/7/2024, Trường Đại học CMC đã chính thức công bố chiến lược chuyển đổi “AI University”, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Nhà trường trong việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào quản trị vận hành, giảng dạy, học tập, nghiên cứu, trải nghiệm sinh viên. Nhà trường tạo nhiều điều kiện để sinh viên được tiếp cận và làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo, được trang bị kiến thức và kỹ năng để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường lao động toàn cầu.

Sinh viên ĐH CMC tại cơ sở Vạn Phúc, Hà Nội

Năm 2026, Tập đoàn Công nghệ CMC tiếp tục duy trì quỹ học bổng "CMC – Vì bạn xứng đáng" trị giá 96 tỷ đồng dành cho thí sinh có thành tích học tập xuất sắc nhập học tại Trường Đại học CMC. Đây được xem là một trong những quỹ học bổng lớn nhất trong khối các trường đại học tư thục tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố trên website chính thức của trường, quỹ học bổng này dự kiến cấp 525 suất cho cả hai cơ sở Hà Nội và TP.HCM, với 4 mức học bổng khác nhau: Khai phóng (100% học phí toàn khóa), Sáng tạo (70%), Tiên phong (50%) và Kiến tạo (30%).

Điều kiện để nhận học bổng khá đa dạng, bao gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOPIK, HSK), hoặc thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành phố trở lên. Đặc biệt, học bổng sẽ được duy trì xuyên suốt quá trình học tập nếu sinh viên đảm bảo GPA đạt từ 3.0/4.0 trở lên.

Ngoài học bổng 96 tỷ đồng, trường còn hỗ trợ sinh viên hoàn thành thủ tục vay tín dụng theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng khác. Trường cũng trích 3% tổng thu học phí thực tế mỗi học kỳ để làm quỹ học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đang theo học.

Không chỉ dừng lại ở học bổng, Trường Đại học CMC còn có chính sách ưu đãi thiết bị học tập đặc biệt cho tân sinh viên khóa 2026. Theo thông tin tuyển sinh chính thức, thí sinh nhập học năm 2026 sẽ được tặng 01 chiếc iPad hoặc máy tính bảng có giá trị tương đương nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Đặt CMC là nguyện vọng 1, 2, 3 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT

- Tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của trường (CMC-TEST), hoặc

- Tổng điểm kết quả học tập THPT HK1 lớp 12 hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 31,00/40,00 điểm trở lên.

Chính sách này nhằm hỗ trợ sinh viên có đầy đủ công cụ học tập trong môi trường đại học hiện đại, đặc biệt khi trường định hướng trở thành "đại học AI đầu tiên" tại Việt Nam.

Hành trình phát triển ấn tượng

Trường Đại học CMC được chính thức đổi tên từ năm 2022, trực thuộc Khối Giáo dục và Nghiên cứu của Tập đoàn Công nghệ CMC - tập đoàn công nghệ có 29 năm phát triển với quy mô hơn 5.000 nhân sự.

Sau 4 năm hoạt động, trường đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Năm 2026, trường tuyển sinh 2.600 chỉ tiêu cho cả hai cơ sở Hà Nội và TP.HCM. Trường đào tạo đa dạng ngành học với 19 ngành/chương trình thuộc các khối ngành Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Ngôn ngữ, và Truyền thông. Trường xác định hướng phát triển là trở thành trường đại học đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI trong đào tạo và nghiên cứu.

Một trong những điểm mạnh của Trường Đại học CMC sau 4 năm thành lập là đội ngũ giảng viên chất lượng cao. Theo thông tin cập nhật từ đề án tuyển sinh, hiện trường có tổng cộng 139 giảng viên tham gia giảng dạy, bao gồm 88 giảng viên toàn thời gian và 73 giảng viên thỉnh giảng. Trong đó, đội ngũ giảng viên toàn thời gian có 1 Giáo sư, 12 Phó Giáo sư, còn lại là giảng viên trình độ tiến sĩ và thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng cũng có 4 Phó Giáo sư tham gia.

Con số này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhân lực so với những năm đầu thành lập. Theo báo cáo công khai, tổng số giảng viên của trường đã tăng từ 43 lên 53 giảng viên (tăng 23,2%) chỉ sau một năm học. Đến năm 2026, con số này đã đạt 139 giảng viên, phản ánh chiến lược phát triển bền vững của nhà trường.

Bên cạnh định hướng đào tạo gắn với công nghệ, Trường Đại học CMC đầu tư hệ thống cơ sở học tập tại Hà Nội và TP.HCM, tạo không gian tiếp cận thực tiễn cho sinh viên. Các campus được bố trí phòng học, phòng lab và khu tự học; đồng thời, trường kết nối môi trường đào tạo với hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, gồm doanh nghiệp công nghệ, trung tâm dữ liệu, đơn vị viễn thông, an ninh mạng và phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch IC Design Lab. Mô hình này hỗ trợ sinh viên tiếp cận công nghệ, trải nghiệm dự án và tăng cơ hội thực hành ngay trong quá trình học.

Tại Trường Đại học CMC cơ sở Tân Thuận, TP.HCM, sinh viên học tập ngay trong CMC Creative Space – tổ hợp công nghệ của Tập đoàn CMC với diện tích diện tích 13.133 m².

Trường có hệ thống phòng học hiện đại được trang bị phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập, cùng các phòng thực hành, phòng lab dành cho những môn học yêu cầu tăng cường trải nghiệm thực tế.

Năm 2026, Trường Đại học CMC mở rộng quy mô tuyển sinh với 2.315 chỉ tiêu cho 20 ngành và chương trình đào tạo, triển khai tại hai cơ sở Hà Nội và TP.HCM. Trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển gồm: sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực CMC-TEST; xét kết hợp kết quả học tập THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; và xét tuyển thẳng theo quy chế. Các nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật như Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng, Khoa học máy tính và Thiết kế vi mạch được chú ý; trong đó, AI, An ninh mạng và Thiết kế vi mạch có ngưỡng nhận hồ sơ cao hơn ở một số phương thức.

Tổng hợp