Mùa hè, điều hòa gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen bật điều hòa ở mức nhiệt rất thấp, thậm chí sử dụng sai chế độ mà không biết rằng điều này có thể khiến thiết bị tiêu thụ nhiều điện hơn.

Một người làm nghề lắp đặt và sửa chữa điều hòa, một trong những nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt có thể nằm ở việc sử dụng sai chế độ điều hòa.

Không phải lúc nào cũng nên bật chế độ hút ẩm

Trên điều hòa thường có nhiều chế độ khác nhau, trong đó phổ biến nhất là làm mát (Cool) và hút ẩm (Dry). Hai chế độ này dễ bị nhầm lẫn nhưng thực tế có mục đích sử dụng khác nhau.

Ở chế độ làm mát, máy nén hoạt động để hạ nhiệt độ trong phòng, kết hợp với quạt để đưa luồng khí lạnh ra ngoài. Đây là chế độ phù hợp khi thời tiết nóng và nhiệt độ trong phòng cao.

Trong khi đó, chế độ hút ẩm chủ yếu nhằm giảm lượng hơi ẩm trong không khí. Máy thường vận hành với công suất thấp hơn và máy nén hoạt động theo chu kỳ. Chế độ này phù hợp hơn trong những ngày trời ẩm nhưng không quá nóng.

Vì vậy, khi thời tiết nóng 30-40°C, nên ưu tiên chế độ làm mát. Chế độ hút ẩm thích hợp hơn vào những ngày mưa, độ ẩm cao nhưng nhiệt độ không quá cao.

Lưu ý: Mức tiêu thụ điện thực tế giữa hai chế độ phụ thuộc vào từng loại máy, nhiệt độ, độ ẩm, diện tích phòng và thời gian vận hành. Không nên mặc định rằng chế độ hút ẩm luôn tiêu thụ điện gấp 1,5-2 lần chế độ làm mát.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đừng hạ điều hòa xuống 16°C

Một sai lầm phổ biến khác là nghĩ rằng đặt điều hòa ở 16°C sẽ giúp căn phòng nhanh mát hơn. Thực tế, nhiệt độ cài đặt không quyết định trực tiếp tốc độ làm lạnh ban đầu. Khi khởi động, máy thường vận hành với công suất cao để nhanh chóng đưa nhiệt độ phòng về mức cài đặt. =Điểm khác biệt nằm ở thời gian duy trì sau đó.

Nếu đặt ở 26°C, khi nhiệt độ phòng đạt mức này, máy nén có thể giảm công suất hoặc ngừng hoạt động tùy cơ chế điều khiển của thiết bị. Nhưng nếu đặt ở 16°C, điều hòa sẽ phải tiếp tục làm việc lâu hơn để đạt được mức nhiệt thấp hơn.

Vì vậy, thay vì đặt nhiệt độ quá thấp, có thể bắt đầu ở mức 26-27°C, sau đó điều chỉnh tùy cảm nhận và điều kiện thực tế. Một số khuyến nghị thường cho rằng tăng nhiệt độ cài đặt thêm 1°C có thể giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ điện, nhưng không nên coi con số 10% là mức tiết kiệm cố định cho mọi loại điều hòa.

Hướng cánh đảo gió lên trên để làm mát đều hơn

Ảnh: Internet

Một chi tiết nhỏ nhưng nhiều người thường bỏ qua là hướng của cánh đảo gió. Với chế độ làm mát, không khí lạnh có xu hướng chìm xuống. Do đó, hướng luồng gió lên phía trên có thể giúp khí lạnh phân bố từ trên xuống, thay vì thổi trực tiếp vào người.

Nếu để gió thổi thẳng xuống trong thời gian dài, khu vực gần chân có thể lạnh trong khi phần phía trên căn phòng vẫn chưa đạt mức nhiệt mong uốn.

Hướng gió lên trên cũng giúp luồng khí lạnh có cơ hội lưu thông và phân bổ đều hơn trong không gian.

Có nhất thiết phải bật điều hòa cả đêm?

Không phải lúc nào điều hòa cũng cần hoạt động liên tục suốt đêm.

Nếu thời tiết bên ngoài đã dịu hơn vào nửa đêm, có thể sử dụng chế độ hẹn giờ để máy tự ngừng sau vài giờ. Khi nhiệt độ môi trường giảm, căn phòng có thể vẫn duy trì mức dễ chịu mà không cần điều hòa chạy liên tục.

Trong trường hợp cần bật điều hòa xuyên đêm, có thể sử dụng chế độ ngủ (Sleep) nếu thiết bị hỗ trợ. Chế độ này thường điều chỉnh nhiệt độ theo thời gian để tránh phòng quá lạnh khi người dùng ngủ, đồng thời có thể giúp giảm thời gian máy phải hoạt động ở mức cao.

Tuy nhiên, cách vận hành cụ thể của chế độ Sleep khác nhau tùy từng hãng và model, vì vậy nên kiểm tra hướng dẫn sử dụng của thiết bị.

6 mẹo đơn giản để dùng điều hòa tiết kiệm điện hơn

1. Chọn đúng chế độ: Trời nóng nên dùng Cool; trời ẩm nhưng không quá nóng có thể cân nhắc Dry.

2. Không đặt nhiệt độ quá thấp: Mức 26-27°C thường là điểm khởi đầu hợp lý, sau đó điều chỉnh theo cảm nhận.

3. Hạn chế thay đổi nhiệt độ liên tục: Cài đặt ổn định giúp máy vận hành hiệu quả hơn.

4. Điều chỉnh hướng gió: Với chế độ làm mát, có thể hướng luồng gió lên trên để khí lạnh phân bổ đều hơn.

5. Sử dụng hẹn giờ khi ngủ: Nếu nhiệt độ ban đêm dễ chịu, không nhất thiết phải để máy chạy liên tục đến sáng.

6. Vệ sinh điều hòa định kỳ: Lưới lọc và dàn trao đổi nhiệt bám nhiều bụi có thể làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt, khiến máy phải hoạt động nhiều hơn để đạt cùng mức nhiệt.

Sử dụng điều hòa tiết kiệm điện không đồng nghĩa với việc phải chịu nóng. Quan trọng hơn là chọn đúng chế độ cho thời tiết, đặt nhiệt độ hợp lý và để luồng khí lạnh lưu thông hiệu quả. Chỉ vài thay đổi nhỏ trong cách sử dụng hàng ngày cũng có thể giúp căn phòng vẫn mát mẻ, dễ chịu mà hạn chế được lượng điện tiêu thụ không cần thiết.