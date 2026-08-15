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Tin vui cho hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước

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Hàng triệu gia đình, học sinh và sinh viên trên cả nước vừa đón nhận một tin tức vô cùng tích cực trước thềm năm học mới liên quan đến chính sách hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc diện tham gia BHYT, trừ những trường hợp đã tham gia theo nhóm đối tượng khác. Nhóm này bao gồm cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Quân đội, Công an nhân dân.

Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên được xác định bằng 4,5% mức tham chiếu. Với mức tham chiếu hiện tương ứng 2,53 triệu đồng, số tiền đóng BHYT là 113.850 đồng/tháng, tương đương 1.366.200 đồng cho 12 tháng.

Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, tương ứng 56.925 đồng/tháng. Như vậy, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng phần còn lại là 683.100 đồng/năm.

Người tham gia có thể lựa chọn phương thức đóng theo chu kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Số tiền tương ứng lần lượt là 170.775 đồng, 341.550 đồng và 683.100 đồng.

Ảnh: BHXH Việt Nam

Bên cạnh phần ngân sách nhà nước hỗ trợ, tùy tình hình thực tế, các địa phương có thể hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV. Đây là yếu tố góp phần giảm chi phí tham gia BHYT đối với gia đình, nhất là những gia đình có nhiều con đang trong độ tuổi đi học.

Trong bối cảnh chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ngày càng trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình, nhất là khi người bệnh phải điều trị dài ngày, BHYT có ý nghĩa như một cơ chế chia sẻ rủi ro. Khoản đóng tương đối ổn định hằng năm có thể giúp người tham gia tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính đáng kể từ Quỹ BHYT khi phát sinh nhu cầu khám, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng.

Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT được xác định theo mức hưởng và điều kiện KCB. Năm 2026, nhiều quy định mới của Luật BHYT được triển khai, góp phần mở rộng và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia. Vì vậy, việc nắm rõ các quy định là cần thiết để HSSV sử dụng thẻ BHYT đúng quy định và bảo đảm quyền lợi khi KCB. Cụ thể:

Ảnh: BHXH Việt Nam

Lưu ý thời hạn sử dụng thẻ BHYT

BHXH Việt Nam lưu ý học sinh, sinh viên cần theo dõi thời hạn sử dụng thẻ để bảo đảm quyền lợi BHYT được duy trì liên tục.

Đối với sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ BHYT từ năm lớp 12 vẫn còn thời hạn. Sinh viên năm cuối được sử dụng thẻ đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam khuyến khích học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối đóng BHYT đến hết ngày 31/12 để tiếp tục được hưởng mức hỗ trợ của năm học cuối, đồng thời duy trì liên tục quyền lợi và tránh phát sinh việc hoàn trả phần ngân sách đã hỗ trợ khi thay đổi nhóm đối tượng tham gia.

Học sinh, sinh viên thực hiện đăng ký tham gia BHYT tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi đang theo học. Việc chủ động tham gia đầy đủ, đúng thời hạn giúp người học duy trì quyền lợi khám, chữa bệnh liên tục, đồng thời giảm đáng kể gánh nặng chi phí nếu phát sinh rủi ro về sức khỏe.

Nguồn: Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

Tin vui cho hàng triệu học sinh Việt Nam

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

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