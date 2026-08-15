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Kỳ đà hoa dài 2 mét, nặng 20 kg bò vào bếp một nhà hàng ở Phú Quốc

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Kỳ đà hoa là loài kỳ đà lớn nhất tại châu Á, lớn thứ hai trên thế giới, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB của Việt Nam.

Sáng 15/8, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc đã phối hợp với người dân địa phương thả một con kỳ đà hoa (thuộc Sách Đỏ Việt Nam) nặng 20kg, dài 2m về lại môi trường tự nhiên.

Trước đó, sáng 14/8, anh Hoàng Trung đang làm việc tại nhà hàng Camia - Phú Quốc bất ngờ phát hiện con kỳ đà hoa này bò vào bếp. Biết đây là động vật hoang dã cỡ lớn, anh Thông đã chằng giữ cẩn thận, đồng thời liên hệ anh Nguyễn Thanh Bình, một người yêu động vật trên địa bàn nhờ xử lý.

Anh Thông cùng anh Bình phối hợp với lực lượng kiểm lâm mang con kỳ đà hoa thả về Vườn Quốc gia Phú Quốc. (Ảnh: Khánh Hoàng)

Anh Bình xác nhận đây là loài kỳ đà hoa nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, nên đã tạm thời chăm sóc và liên hệ Ban quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc. Sau khi kiểm tra sức khỏe và xác định cá thể hoàn toàn khỏe mạnh, không bị thương tích, sáng nay, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc cùng anh Thông và anh Bình đã thả con kỳ đà hoa về rừng.

Theo đại diện Vườn Quốc gia Phú Quốc, sự xuất hiện của kỳ đà hoa lớn ngay khu dân cư khẳng định giá trị đa dạng sinh học vô cùng phong phú tại Vườn Quốc gia này, nơi thuộc Khu Dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và biển đảo An Giang (được UNESCO công nhận từ năm 2006).

Con kỳ đà hoa nặng 20 kg được phát hiện bò vào nhà hàng ở Phú Quốc ngày 14/8. (Ảnh: Khánh Hoàng)

Với diện tích hơn 31.400 ha, chiếm hơn 40% diện tích toàn đảo, Vườn Quốc gia Phú Quốc sở hữu hệ sinh thái rừng nhiệt đới nguyên sinh độc đáo, cùng hàng trăm loài động thực vật nguy cấp như” voọc bạc Đông Dương, culi lớn, sói rừng, khỉ bạch, vượn pillê, rái cá vuốt bé, dơi ngựa lớn, chim Hồng hoàng, Cao cát bụng trắng, trảu họng vàng, kỳ đà hoa, kỳ đà vân, kỳ tôm, trăn đất, rùa đất...

Kỳ đà hoa (tên khoa học là Varanus salvator), còn gọi là kỳ đà nước, là một loài thằn lằn lớn thuộc họ kỳ đà. Đây là loài kỳ đà lớn nhất tại châu Á và lớn thứ hai trên thế giới (chỉ sau rồng Komodo), với chiều dài có thể vượt quá 2m và nặng hàng chục kg.

Tại Việt Nam, loài này nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB.

Theo Duy Khang/VTC News

VTC News

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