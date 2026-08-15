Vì sao khi nấu cá người ta thường thêm gừng? Hóa ra không chỉ để khử mùi tanh

Nhiều người cho rằng gừng chỉ có tác dụng khử mùi tanh, nhưng thực tế, loại gia vị này còn góp phần tạo hương vị và giúp món cá dễ ăn hơn.

Gừng giúp át mùi tanh đặc trưng của cá

Cá, đặc biệt là cá nước ngọt, có thể có mùi tanh khá rõ nếu không được sơ chế đúng cách. Mùi này liên quan đến nhiều hợp chất dễ bay hơi có trong thịt và da cá, đồng thời có thể tăng lên khi cá không còn tươi hoặc được bảo quản không phù hợp.

Gừng chứa các hợp chất thơm đặc trưng và tinh dầu, tạo ra mùi cay ấm, nồng nhẹ. Khi được cho vào quá trình chế biến, hương thơm của gừng giúp át bớt mùi tanh, khiến món cá có mùi dễ chịu hơn.

Đây cũng là lý do gừng thường được kết hợp với cá trong nhiều món ăn truyền thống. Khi hấp cá, người nội trợ có thể thái gừng thành lát mỏng rồi đặt dưới thân cá hoặc rải lên trên. Với món canh cá, vài lát gừng cho vào nồi cùng lúc nấu sẽ giúp nước canh thơm hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý gừng không thể "biến" cá kém tươi thành cá ngon. Nếu cá đã có mùi bất thường, thịt nhão hoặc có dấu hiệu hư hỏng, việc thêm nhiều gừng và gia vị chỉ che lấp mùi chứ không làm thực phẩm trở nên an toàn.

Cá ướp gừng (ảnh minh họa).

Tạo vị cay thơm, giúp món cá bớt ngấy

Một lý do khác khiến gừng được dùng phổ biến khi nấu cá là khả năng tạo sự cân bằng về hương vị.

Một số loại cá có thịt béo, nhiều mỡ hoặc có mùi đặc trưng. Nếu chỉ sử dụng các gia vị mặn, ngọt thông thường, món ăn đôi khi dễ tạo cảm giác nặng vị. Gừng với vị cay nhẹ và hương thơm ấm giúp làm món cá trở nên thanh và dễ ăn hơn.

Đặc biệt, với cá hấp hoặc cá luộc, cách chế biến vốn sử dụng ít gia vị, gừng có thể giúp món ăn thơm hơn mà không làm mất đi vị tự nhiên của cá.

Với cá kho, gừng cũng thường được kết hợp cùng hành, tiêu, nước mắm hoặc các gia vị khác. Hương gừng hòa vào nước kho, tạo nên mùi thơm đặc trưng và giúp món ăn hấp dẫn hơn.

Gừng làm món cá thơm hơn trong quá trình nấu

Không chỉ dùng để ướp, gừng còn có thể được đưa trực tiếp vào nồi trong quá trình chế biến. Khi gặp nhiệt, các hợp chất tạo mùi trong gừng giải phóng hương thơm, giúp không gian bếp và món ăn có mùi dễ chịu hơn.

Với cá hấp, có thể dùng vài lát gừng cùng hành lá, sả hoặc thì là. Với canh cá, gừng thái lát hoặc đập dập có thể cho vào nồi ngay từ đầu hoặc trong quá trình nấu tùy công thức.

Điều quan trọng là không nên lạm dụng. Quá nhiều gừng có thể khiến món cá bị cay, nồng và át mất vị tự nhiên. Với một nồi cá thông thường, chỉ cần một lượng vừa phải là đủ tạo hương.

Có nhiều tác dụng về mặt ẩm thực

Từ một nguyên liệu rất quen thuộc, gừng có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khi chế biến cá: tạo mùi thơm, làm giảm cảm giác tanh, cân bằng vị béo và giúp món ăn hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, để món cá ngon, gừng chỉ là một phần. Cá cần được lựa chọn tươi, làm sạch đúng cách và chế biến phù hợp. Với những món như cá hấp, cá luộc, cá kho hay canh cá, việc sử dụng một vài lát gừng vừa đủ sẽ giúp món ăn thơm ngon mà không lấn át hương vị tự nhiên của cá.

Vì vậy, nếu thường xuyên nấu cá, việc chuẩn bị sẵn một củ gừng trong gian bếp là một mẹo đơn giản nhưng hữu ích. Một lát gừng không làm món cá ngon lên một cách thần kỳ, nhưng nếu dùng đúng lúc và đúng lượng, nó có thể tạo ra khác biệt rõ rệt về mùi và vị.