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Không phải cá hồi, loại cá bình dân này giàu canxi gấp 4 lần sữa, DHA cũng cao đáng nể

| | Sống

Không phải cá hồi, một loại cá biển giá khá bình dân lại sở hữu hàm lượng canxi cao gấp khoảng 4 lần sữa, trong khi DHA cũng ở mức đáng chú ý.

Cá hố là loại cá biển quen thuộc, giá không quá cao và chỉ có một xương sống, ít gây phiền toái bởi các xương dăm nhỏ. Theo CCTV News, đằng sau vẻ ngoài bình dân, loại cá này lại chứa nhiều dưỡng chất đáng chú ý.

Một đặc điểm khiến nhiều người tò mò là gần như không thể thấy cá hố còn sống tại chợ. Nguyên nhân là cá rất nhạy với thay đổi áp suất, sau khi được đánh bắt và đưa lên khỏi mặt nước thường nhanh chóng chết, đồng thời khó nuôi nhân tạo.

Canxi trong cá hố cao gấp khoảng 4 lần sữa

Cá hố (Ảnh: Trade Korea).

Điểm nổi bật nhất của cá hố nằm ở hàm lượng canxi. Theo số liệu được CCTV News dẫn, mỗi 100g cá hố cắt khúc chứa khoảng 431mg canxi, trong khi cùng lượng sữa nguyên chất chứa khoảng 107mg. Như vậy, xét theo cùng khối lượng, lượng canxi trong cá hố cao gấp khoảng 4 lần sữa. Theo đó, 100g cá hố có thể cung cấp hơn một nửa mức 800mg canxi/ngày được khuyến nghị cho người trưởng thành.

Trọng lượng cá hố trên đồng thời chứa khoảng 8,1mcg vitamin D. Vitamin D hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi, do đó sự kết hợp của hai dưỡng chất này đặc biệt đáng chú ý đối với sức khỏe xương và cơ.

DHA trong cá hố cao bất ngờ

Nhắc tới DHA, nhiều người thường nghĩ ngay tới cá hồi. Tuy nhiên, một số giống cá hố cũng chứa lượng DHA khá cao.

CCTV News dẫn nghiên cứu năm 2024 đăng trên tạp chí Food Science and Technology cho thấy phần cơ của một loại cá hố có hàm lượng DHA khoảng 279mg/100g, cao hơn một số loại cá như cá minh thái, cá trắm, cá chép, cá diếc và cá chim trắng.

Đáng chú ý hơn, một tài liệu năm 2020 trên China Food and Nutrition ghi nhận một số mẫu cá hố trắng có DHA lên tới 1.400mg/100g. Nếu xét theo số liệu này, hàm lượng có thể tương đương những thực phẩm vốn nổi tiếng giàu DHA như cá hồi.

Tuy nhiên, hàm lượng DHA có thể khác nhau đáng kể giữa từng loài cá hố, do đó không nên hiểu rằng mọi loại cá hố đều chứa DHA ở mức 1.400mg/100g.

Giàu protein nhưng không nhiều chất béo

Cá hố rán (Ảnh: Intershell Seafood).

Mỗi 100g cá hố tươi cắt khúc chứa khoảng 17,6 g protein, gần tương đương thịt đùi gà. Trong khi đó, lượng chất béo chỉ khoảng 4,2g/100g, bằng khoảng hai phần ba lượng chất béo trong thịt lợn nạc, CCTV News thông tin. Năng lượng dao động khoảng 108-127 kcal/100g.

Hàm lượng cholesterol trong cá hố cũng tương đối thấp, khoảng 52mg/100g, thấp hơn gan lợn và một số loại thịt phổ biến.

Ngoài ra, 100g cá hố cung cấp khoảng 361mg kali và 26,6mcg selen. Kali tham gia duy trì hoạt động bình thường của thần kinh, cơ và cân bằng dịch; selen là vi chất cần thiết đối với nhiều chức năng của cơ thể.

Nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi ăn cá hố

Dù giàu dinh dưỡng, cá hố lại có nhược điểm đáng chú ý: hàm lượng purin cao.

Theo số liệu được CCTV News dẫn, cá hố trắng có thể chứa khoảng 291,6mg purin/100 g, thuộc nhóm thực phẩm nhiều purin. Vì vậy, người tăng acid uric máu hoặc mắc bệnh gout cần thận trọng.

Nếu đang bị gout cấp, nên tránh ăn cá hố. Khi bệnh ổn định, nếu muốn ăn nên kiểm soát lượng và ưu tiên hấp hoặc luộc.

CCTV News trích dẫn kết quả của một nghiên cứu cho thấy luộc, hấp và nướng đều có thể làm giảm purin trong thịt cá, trong đó luộc cho hiệu quả rõ nhất. Purin có thể hòa vào nước trong quá trình nấu, vì vậy người cần hạn chế purin nên ăn phần thịt và không uống nước luộc cá.

Mua và chế biến cá hố thế nào?

Cá hố cắt khúc (Ảnh: Baseafood).

Do cá hố trên thị trường chủ yếu được bảo quản lạnh hoặc đông lạnh, người mua nên chọn sản phẩm tại nơi bán uy tín và kiểm tra mùi. Cá còn tốt có mùi tanh biển đặc trưng nhưng không có mùi ôi, thối bất thường.

Để giảm mùi tanh, cần làm sạch lớp nhớt bạc bên ngoài và đặc biệt loại bỏ lớp màng đen trong bụng cá. Có thể ướp cá với rượu nấu ăn, giấm, nước cốt chanh, gừng hoặc hành khoảng 15-30 phút.

CCTV News không khuyến khích cách chiên ngập dầu truyền thống vì làm tăng lượng chất béo và có thể phá hủy một phần axit béo không bão hòa. Hấp hoặc luộc được xem là những cách chế biến phù hợp hơn để giữ dinh dưỡng, kiểm soát năng lượng và đồng thời giảm lượng purin.

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Theo Lam Chi

Đời sống pháp luật

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