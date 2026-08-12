Máy bay Boeing 737 phát lửa ở động cơ nghi do va phải chim, phi công lập tức phát tín hiệu khẩn cấp

Đoạn video do hành khách Patrick Gotwalt ghi lại cho thấy ngọn lửa kéo dài phía dưới cánh trái, chỉ ít lâu sau khi chiếc Boeing 737 cất cánh từ sân bay Myrtle Beach ngày 10/8 và bay ra phía biển.

Lindsey Mackey, một người có mặt tại bãi biển, nói với CNN rằng cô nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trước khi nhìn thấy những tia sáng màu cam phát ra từ khu vực cánh máy bay.

Chuyến bay mang số hiệu 1760 của American Airlines đang trên hành trình ngắn từ Myrtle Beach đến Charlotte, bang North Carolina, chở 172 hành khách cùng 9 thành viên phi hành đoàn thì phi công thông báo máy bay gặp sự cố.

Hình ảnh được ghi lại (Ảnh: New York Post)

“Tôi thấy máy bay có vẻ đã va phải chim, ít nhất là ở động cơ bên trái”, một phi công khác, người chứng kiến vụ va chạm với chim, nói qua hệ thống liên lạc.

Nhân viên vận hành sau đó phát hiện nhiều phần còn lại của chim trên đường băng khi máy bay bay vòng để chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp.

“Có rất nhiều mảnh vụn của chim ở đây. Chúng tôi sẽ thu gom những phần lớn nhất có thể”, một nhân viên được nghe thấy nói qua radio.

Nguồn: CNN

American Airlines xác nhận chuyến bay đã quay trở lại Myrtle Beach không lâu sau khi cất cánh do một vấn đề liên quan đến bảo dưỡng.

Các thông tin ban đầu cho thấy ngọn lửa có thể xuất hiện do những con chim bị đốt cháy sau khi va vào động cơ, chứ chưa có dấu hiệu cho thấy xảy ra cháy bên trong động cơ.

“Máy bay đã hạ cánh an toàn và được đưa ra khỏi hoạt động để đội ngũ kỹ thuật tiến hành kiểm tra”, người phát ngôn American Airlines nói với The Post.

Đại diện hãng cho biết thêm, đội ngũ nhân viên đã hỗ trợ hành khách tiếp tục hành trình đến Charlotte trên một máy bay thay thế.

Không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương. Một số hành khách cũng dành lời khen cho phi hành đoàn vì giữ bình tĩnh trong tình huống máy bay rung lắc giữa không trung.

“Mọi thứ có vẻ ổn trong khoảng 10-15 giây đầu sau khi cất cánh. Sau đó, máy bay bắt đầu rung lắc rất mạnh ở phía chúng tôi, cũng là bên động cơ đã va phải chim”, một hành khách nói với WMBF.

“Các phi công rất bình tĩnh. Họ có vẻ đã giảm độ cao, bay ra phía biển và thông báo cho chúng tôi rằng máy bay sẽ quay trở lại. Sau đó, chúng tôi quay về. Tôi đoán chúng tôi đã ở trên không khoảng 15 phút”, hành khách này kể lại.

Nguồn: New York Post