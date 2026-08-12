Trong vài giờ tới, khu vực này sẽ có mưa to đến rất to: Người dân hết sức lưu ý

Theo dự báo, tại đặc khu Phú Quý đã ghi nhận gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Huyền Trân có gió mạnh cấp 6. Vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Trong ngày và đêm 12/8, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m, hướng sóng Tây Nam.

Tại khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m, hướng sóng Tây Nam.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 12/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2,0m.

Sang ngày và đêm 13/8, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa, và vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trong ngày và đêm 12/08/2026

Tại TP. Hà Nội, thời tiết có mây, ban ngày nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mây, ban ngày nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, ban ngày trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)