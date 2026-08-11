Lời khuyên cho những gia đình hay hâm nóng cơm nguội

Hâm nóng cơm nguội là cách nhiều gia đình tận dụng thức ăn còn thừa. Tuy nhiên, bản thân việc hâm nóng không phải nguyên nhân chính gây nguy hiểm. Rủi ro chủ yếu xuất phát từ cách cơm được để nguội, bảo quản và xử lý trước khi đưa lên bếp.

Vi khuẩn có thể phát triển khi cơm để ở nhiệt độ phòng

Cơm sau khi nấu vẫn có thể chứa bào tử của Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn có khả năng tồn tại sau quá trình nấu chín. Nếu cơm tiếp tục được để ở môi trường ấm trong thời gian dài, vi khuẩn có thể sinh sôi và tạo ra độc tố.

Đáng chú ý, một số độc tố do Bacillus cereus tạo ra có khả năng chịu nhiệt. Vì vậy, việc hâm nóng lại không phải lúc nào cũng loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngộ độc nếu cơm trước đó đã được bảo quản không đúng cách.

Ngộ độc thực phẩm do Bacillus cereus đôi khi được gọi là "hội chứng cơm chiên", bởi tình trạng này từng được ghi nhận liên quan đến cơm và các món giàu tinh bột như mì, nui.

Các triệu chứng thường gồm buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy, có thể xuất hiện tương đối nhanh sau khi ăn. Phần lớn trường hợp diễn biến trong thời gian ngắn, nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng yếu cần đặc biệt thận trọng vì nguy cơ biến chứng có thể cao hơn.

Những sai lầm dễ gặp khi bảo quản cơm

Một trong những thói quen cần tránh là để cơm đã nấu ở nhiệt độ phòng quá lâu. Môi trường ấm tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Việc làm nguội cơm quá chậm cũng có thể làm tăng thời gian cơm nằm trong khoảng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Vì vậy, sau khi cơm vừa nguội bớt, nên nhanh chóng chuyển sang bảo quản lạnh thay vì để trên bàn trong nhiều giờ.

Bên cạnh đó, cơm đựng trong hộp không kín có thể dễ bị nhiễm bẩn từ môi trường và ám mùi thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Hâm nóng đi hâm nóng lại nhiều lần cũng không phải lựa chọn tốt, bởi chất lượng món ăn giảm và việc bảo quản qua nhiều lần khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm tăng lên.

Cách bảo quản và hâm nóng cơm nguội an toàn

Để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, chuyên gia khuyến cáo nên nấu lượng cơm vừa đủ cho mỗi bữa. Nếu còn dư, cơm nên được làm nguội nhanh và đưa vào ngăn mát tủ lạnh càng sớm càng tốt, lý tưởng trong khoảng 1 giờ sau khi nấu.

Thay vì để nguyên một nồi cơm lớn ngoài nhiệt độ phòng hoặc trong nồi cơm điện đã tắt, bạn có thể chia cơm thành những hộp nhỏ, nông. Cách này giúp cơm hạ nhiệt nhanh hơn. Hộp đựng cần sạch, có nắp kín và được bảo quản trong ngăn mát. Cơm thừa nên được ưu tiên sử dụng trong vòng 24 giờ.

Trước khi ăn, cần kiểm tra tình trạng cơm. Nếu nhận thấy cơm có dấu hiệu đổi màu, xuất hiện nấm mốc, bị nhớt hoặc có mùi bất thường, không nên tiếp tục sử dụng.

Khi hâm nóng, mỗi phần cơm chỉ nên làm nóng một lần. Với lò vi sóng, có thể đảo cơm giữa quá trình hâm để nhiệt phân bố đều, tránh tình trạng bên ngoài nóng nhưng bên trong vẫn lạnh. Nếu rang cơm, cần đảo và làm nóng kỹ toàn bộ phần cơm, thay vì chỉ làm nóng lớp bề mặt.

Việc làm nguội nhanh, bảo quản lạnh đúng cách và hâm nóng kỹ là những bước quan trọng giúp giảm nguy cơ mất an toàn khi sử dụng cơm thừa.

(Tổng hợp)