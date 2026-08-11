Đang ở ngoài, người mẹ bật camera thấy cảnh tượng khó tin giữa bảo mẫu và con trai, xúc động cắt clip đăng ngay lên mạng

Trong môi trường nuôi dạy trẻ nhỏ, sự tập trung được xem là một trong những năng lực cốt lõi quyết định đến khả năng học hỏi và tư duy lâu dài của con người. Hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn con mình có thể ngồi yên đọc sách hay học tập một cách kiên nhẫn. Thế nhưng, trong cuộc sống thường nhật, không ít người lớn lại vô tình phá vỡ sự tập trung quý giá ấy bằng những sự can thiệp không cần thiết.

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường giữa một người bảo mẫu và bé trai nhỏ tuổi tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ cộng đồng mạng, dấy lên những cuộc thảo luận sâu sắc về phương pháp giáo dục hành vi cho trẻ nhỏ. Theo chia sẻ từ gia chủ, đoạn video được ghi lại khi chị đang dọn dẹp điện thoại vào giữa đêm và vô tình xem lại dữ liệu từ camera giám sát phòng khách.





Được biết, hôm đó, chị có việc cần trao đổi trực tiếp với người bảo mẫu. Do bảo mẫu có thói quen tuyệt đối không dùng điện thoại trong giờ làm việc, mọi liên lạc khi chủ nhà vắng mặt thường được thực hiện qua tính năng đàm thoại của camera.

Tuy nhiên, khi bật camera lên, người mẹ bất ngờ khựng lại trước một cảnh tượng vô cùng ấm áp. Ở giữa phòng khách, bảo mẫu và cậu con trai nhỏ đang mỗi người ngồi trên một chiếc ghế đôn thấp, im lặng đọc sách cùng nhau.

Người bảo mẫu chăm chú lật mở từng trang tài liệu, trong khi bé trai cũng bắt chước tư thế của cô, say sưa lật xem cuốn sách tranh trên tay với sự tập trung tuyệt đối. Nhận thấy môi trường đọc sách vô cùng chất lượng và sự tập trung cao độ của con, người mẹ đã lặng lẽ bấm ghi lại khoảnh khắc ấy và quyết định không lên tiếng qua loa đàm thoại để tránh làm gián đoạn hai cô cháu.

Cảnh tượng ở phòng khách giữa cô bảo mẫu và bé trai khiến người mẹ không khỏi xúc động

Cuối cùng, chị chọn im lặng thay vì làm phiền cả hai

Đoạn video ngắn sau khi đăng tải đã thu về gần 3 triệu lượt yêu thích cùng hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Khung cảnh yên bình cùng tinh thần trách nhiệm tuyệt vời của người bảo mẫu đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Nhiều người không tiếc lời ca ngợi cách làm việc tận tâm và chuyên nghiệp của cô bảo mẫu:

- Một bảo mẫu như thế này dù trả lương mấy chục triệu một tháng tôi cũng không tiếc, bởi vì cô ấy đang đầu tư vào cả tương lai và thói quen sống của đứa trẻ.

- Sau này đứa trẻ học hành thành tài nhất định phải đến cảm ơn cô bảo mẫu. Cô ấy đã bù đắp trọn vẹn khoảng thời gian mà bố mẹ bận rộn không thể ngồi xuống đồng hành đọc sách cùng con.

- Môi trường và không khí thực sự rất quan trọng. Trẻ con sống bằng sự bắt chước, trong nhà có người ngồi yên tĩnh đọc sách thì con trẻ tự khắc cũng sẽ bị cuốn theo.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng chia sẻ những câu chuyện thực tế về tầm quan trọng của việc bảo vệ sự tập trung cho trẻ ngay từ nhỏ.

Một giáo viên mầm non để lại bình luận: "Chúng tôi luôn khuyên phụ huynh hãy đọc sách cùng con ở nhà. Đứa trẻ sẽ nhìn vào cha mẹ để học theo. Cô bảo mẫu trong clip đã làm rất đúng và điều này sẽ giúp ích cho sự phát triển suốt đời của bé".

Một tài khoản khác cũng bộc bạch trải nghiệm cá nhân: "Hồi nhỏ nhà tôi rất yên tĩnh, bố mẹ thường xuyên đọc sách cùng tôi. Nhờ vậy mà đến tận năm 32 tuổi, khả năng tập trung của tôi vẫn cực kỳ tốt, có thể ngồi liên tục 8 tiếng để học tập và hầu như kỳ thi nào muốn đạt tôi đều vượt qua".

Bài học về sự tôn trọng và cách nuôi dưỡng khả năng tập trung của trẻ

Khoảnh khắc yên lặng trong đoạn video không chỉ là một câu chuyện ấm áp về tình người, mà còn mang lại những bài học giáo dục sâu sắc dành cho các bậc phụ huynh trong việc rèn luyện tính kiên nhẫn cho con:

1. Tôn trọng khoảng không gian tập trung của con

Trừ khi đứa trẻ chủ động lên tiếng mời cha mẹ tham gia vào hoạt động của mình, mọi sự can thiệp hay ngắt lời từ người lớn trong lúc trẻ đang chăm chú làm việc đều có thể vô tình phá vỡ sự hình thành khả năng tập trung. Hãy để trẻ được chìm đắm hoàn toàn vào thế giới quan sát và khám phá của riêng mình.

2. Sức mạnh của việc "giáo dục bằng sự nêu gương"

Trẻ nhỏ không học qua những lời cằn nhằn hay ép buộc, chúng học qua những gì mắt thấy tai nghe hàng ngày. Muốn con yêu thích việc đọc sách và hạn chế thiết bị điện tử, cha mẹ và người chăm sóc cần là những người đặt điện thoại xuống, cầm sách lên và tạo ra một không khí học tập văn minh ngay trong gia đình.

3. Tạo dựng môi trường sống tĩnh lặng và ổn định

Một không gian sống ít tiếng ồn nhiễu, hạn chế sự ngắt quãng vô lý sẽ giúp sóng não của trẻ duy trì ở trạng thái điềm tĩnh. Sự kiên nhẫn và khả năng tư duy sâu của một đứa trẻ không phải là bản năng bẩm sinh, mà là kết quả của một quá trình nuôi dưỡng tỉ mỉ, tôn trọng từ những hành động nhỏ nhất của người lớn xung quanh.