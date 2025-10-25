“Em bé khổng lồ” 16 tuổi vẫn được bảo mẫu bón cơm, cắt móng chân, tiêu vặt gần 200 triệu đồng/ngày hiện giờ ra sao?

Lưu Tử Kỳ, sinh năm 2001, từng là cái tên gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc nhiều năm trước bởi cuộc sống được cha mẹ nuông chiều đến mức khó tin. Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ bận rộn đã thuê bảo mẫu chăm sóc cô bé từng li từng tí, không tiếc tiền mua sắm mọi thứ cô yêu thích. Sự nuông chiều thái quá này đã biến Lưu Tử Kỳ thành một "em bé khổng lồ" đúng nghĩa. Cô tiêu tiền không cần nghĩ, thích gì mua nấy, từ túi xách hàng hiệu đắt đỏ đến xe sang.

Cuộc sống trong nhung lụa đã khiến cách cô hành xử hoàn toàn khác biệt. Cô gái này thậm chí thuê hẳn vệ sĩ riêng để đi xách đồ giúp mình khi mua sắm, sẵn sàng chi tiêu đến 50.000 NDT (khoảng 184 triệu đồng) chỉ trong một ngày. Để có một mái tóc ưng ý, Lưu Tử Kỳ sẵn sàng bắt tài xế đi quãng đường gần 500km chỉ để cắt tóc. Đáng kinh ngạc nhất là ngay cả khi đã 16 tuổi, cô vẫn được bảo mẫu bón cơm và cắt móng chân cho mình.

Chính sự chiều chuộng vô điều kiện này đã khiến tính cách của Lưu Tử Kỳ trở nên thất thường, kiêu ngạo và thích kiểm soát. Cô sẵn sàng đánh đập, trách mắng những người xung quanh chỉ vì những điều không vừa ý. Đáng buồn hơn, cô luôn tỏ thái độ ghét bỏ em trai vì không muốn bố mẹ san sẻ tình cảm với bất kỳ ai khác.

Bước ngoặt biến đổi

Dần dần, bố mẹ Lưu Tử Kỳ nhận ra tình trạng bất thường và lo lắng sâu sắc. Dù họ đã làm việc cật lực cả đời để con gái sống trong nhung lụa, họ tự hỏi nếu một ngày không còn trên đời, con gái sẽ sống sót ra sao với tính cách và khả năng tự lập bằng không. Sau nhiều đắn đo, gia đình quyết định một bước đi táo bạo: để con gái tham gia chương trình tạp kỹ thực tế mang tên"Biến đổi". Ban đầu, Lưu Tử Kỳ hoàn toàn không hợp tác và tỏ ra khó chịu, nhưng cuối cùng cô đã chấp nhận sau khi được mẹ nài nỉ liên tục.

Tại chương trình, cuộc sống của Lưu Tử Kỳ bị đảo lộn hoàn toàn. Cô được đưa đến một vùng nông thôn hẻo lánh ở Quý Châu, Trung Quốc, và phải trải nghiệm cuộc sống tự sinh tự lập trong vòng 1 tháng, không có người giúp đỡ hay tiền bạc. Ban đầu, cô hoảng loạn tột độ, ném đồ đạc, mất bình tĩnh với nhân viên quay phim, và thậm chí tuyệt thực để tạo áp lực, đòi bỏ cuộc. Tuy nhiên, thái độ phớt lờ của ê-kíp sản xuất đã buộc cô phải đối mặt với thực tế.

Cuối cùng, cô gái vốn chỉ quen đồ ăn sang trọng đã phải cầm đũa gắp những món ăn thôn quê. Bất ngờ thay, cô lại nói rằng đó là "bữa ăn ngon nhất mình từng ăn." Tham gia vào các công việc nặng nhọc và vất vả để kiếm sống, Lưu Tử Kỳ dần thay đổi một cách tích cực từ suy nghĩ đến tính cách. Cô bắt đầu trân trọng giá trị đồng tiền, không còn tiêu xài hoang phí hay bắt người khác phục vụ. Sự thay đổi này khiến bố mẹ cô vô cùng xúc động và vui mừng.

Màn lột xác ngoạn mục và bài học đắt giá về giáo dục

Kể từ khi rời chương trình, Lưu Tử Kỳ đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Cô đã tự vạch ra kế hoạch cho bản thân, không còn phụ thuộc vào tiền bạc hay sự sắp đặt của bố mẹ. Cô quyết định đi du học, sang Pháp để trau dồi kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thời trang. Kết quả của sự nỗ lực và tự lập đáng tự hào là sau nhiều năm học tập, Lưu Tử Kỳ đã tự thành lập một studio thiết kế của riêng mình và trở thành một nhà thiết kế.

Câu chuyện của Lưu Tử Kỳ không chỉ là minh chứng cho sự thay đổi nhận thức của một người trẻ mà còn là một bài học đắt giá về giáo dục cho mọi bậc phụ huynh. Một nghiên cứu nổi tiếng của Harvard đã chỉ ra rằng, sự nuông chiều mù quáng của cha mẹ, chứ không phải các yếu tố tiêu cực như điện thoại hay trò chơi điện tử, mới là nguyên nhân chính hủy hoại cuộc đời con trẻ. Việc cha mẹ sẵn sàng làm mọi thứ cho con cái sẽ khiến chúng quen nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện mà không biết tự học hỏi, trau dồi. Về lâu dài, chúng sẽ mất đi khả năng tự lập và khó khăn khi bước vào đời.

Vì vậy, cách giáo dục đúng đắn phải bắt đầu từ việc để trẻ tự làm những công việc trong khả năng của mình ngay từ khi còn nhỏ như gấp quần áo, tự vệ sinh cá nhân, quét nhà. Đây là chìa khóa để nuôi dưỡng một người trưởng thành thành công và độc lập.

