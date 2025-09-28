Chi 1,3 tỷ thuê bảo mẫu cao cấp 3 năm, con trai mở miệng nói "Con không cần mẹ" khiến nữ giám đốc suy sụp giữa đêm

"Con yêu, gọi mẹ đi, gọi mẹ nào!" , Châu Mẫn (32 tuổi, Quảng Đông, Trung Quốc) quỳ trên tấm thảm ở phòng khách, tay cầm chiếc bánh quy vị dâu tây mà con trai yêu thích, giọng nói đầy kỳ vọng. Nhưng cậu bé Nhạc Nhạc, mới 3 tuổi, lại quay đầu trốn sau lưng cô bảo mẫu họ Trương, lí nhí nói: "Con không cần cô, con muốn cô Trương cơ". Câu nói ấy như lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim chị Mẫn.

Để con trai được chăm sóc tốt nhất, ba năm trước chị đã chi 360.000 tệ (khoảng 1,33 tỷ đồng) thuê một bảo mẫu cao cấp giàu kinh nghiệm. Vậy mà giờ đây, trong mắt con, chị lại trở thành một "người lạ".

Chị Châu Mẫn là nhà sáng lập một công ty công nghệ, thời kỳ khởi nghiệp bận rộn đến mức chân không chạm đất. Năm 2020, khi Nhạc Nhạc chào đời, nhìn đứa con bé bỏng trong vòng tay, chị vừa muốn theo đuổi sự nghiệp, vừa sợ con bị thiệt thòi. Qua giới thiệu của bạn bè, chị tìm đến một trung tâm cao cấp, thuê cô Trương - một bảo mẫu kỳ cựu với 10 năm kinh nghiệm với mức lương 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) mỗi tháng, ký hợp đồng liền 3 năm, tổng chi phí lên tới 360.000 tệ.

"Lúc đó tôi nghĩ, tiền có thể giải quyết mọi thứ, miễn là Nhạc Nhạc được chăm sóc chu đáo" , chị Mẫn chia sẻ.

Kể từ đó, cô Trương trở thành người gần gũi nhất với Nhạc Nhạc. Mỗi sáng, cô mặc quần áo cho cậu bé, làm thức ăn dặm bổ dưỡng; buổi chiều đưa cậu đi công viên tắm nắng; tối đến kể chuyện cổ tích ru cậu ngủ. Những cột mốc đầu đời của Nhạc Nhạc từ lần đầu lật người, lần đầu ngồi, lần đầu bước đi... đều được cô Trương ghi lại bằng điện thoại và gửi cho chị Mẫn.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, chị Mẫn sáng sớm rời nhà khi con còn ngủ, đêm khuya về thì con đã say giấc. Những ngày cuối tuần hiếm hoi muốn gần con, Nhạc Nhạc lại chỉ quấn quýt cô Trương, còn với mẹ thì xa cách lạ lùng.

"Tôi mua cho Nhạc Nhạc loại sữa bột nhập khẩu đắt tiền, xe đẩy hơn chục triệu, tủ quần áo chất đầy như ngọn núi nhỏ, vậy mà sao con không gần gũi với tôi?" , ciọng chị Mẫn đầy uất ức. Có lần chị muốn đút cơm cho con, nhưng Nhạc Nhạc đẩy tay mẹ ra, khóc lóc đòi: "Cô Trương đút, cô đút không ngon!". Khoảnh khắc ấy, nhìn căn phòng ngập tràn đồ chơi cao cấp và quần áo xịn, chị Mẫn bỗng cảm thấy mình như người ngoài trong chính ngôi nhà mình.

Đỉnh điểm khiến chị Mẫn suy sụp là sinh nhật 3 tuổi của Nhạc Nhạc. Chị xin nghỉ cả ngày, đặt chiếc bánh kem chủ đề khủng long mà con thích, còn chuẩn bị một chiếc vòng vàng làm quà. Nhưng khi chị cúi xuống định ôm con, Nhạc Nhạc lại chạy ùa vào lòng cô Trương, nói rõ từng chữ: "Con không cần mẹ" . Không kìm được, chị Mẫn chạy vào phòng ngủ, khóc suốt cả buổi chiều, tay nắm chặt xấp hóa đơn mua sắm cho con ba năm qua, tổng cộng hơn 500.000 tệ (khoảng 1,85 tỷ đồng) nhưng chẳng đổi được sự gần gũi từ con trai.

Liên quan đến câu chuyện của chị Châu Mẫn, một chuyên gia tâm lý trẻ em phân tích: "Nhiều cha mẹ lầm tưởng rằng thuê bảo mẫu giỏi là có thể thay thế sự hiện diện của mình, đó là sai lầm lớn nhất" . Theo chuyên gia này, giai đoạn 0-3 tuổi là thời điểm then chốt để xây dựng sự gắn bó giữa cha mẹ và con cái. Sự đồng hành của cha mẹ không chỉ là chăm sóc đời sống mà còn là tương tác cảm xúc, mang lại cảm giác an toàn.

"Bảo mẫu có thể chăm trẻ rất tốt, nhưng không thể thay thế tình yêu và sự ấm áp riêng của cha mẹ" , chuyên gia nói thêm.

Ảnh minh họa

Giờ đây, chị Mẫn giảm giờ làm, mỗi ngày về sớm hơn một tiếng để chơi xếp gỗ, đọc sách tranh cùng Nhạc Nhạc, cuối tuần đưa con đi sở thú hay công viên giải trí. Dù Nhạc Nhạc vẫn thỉnh thoảng tìm cô Trương, cậu bé đã chịu để mẹ ôm, đôi khi còn bập bẹ gọi "mẹ". "Tiền tiêu đi rồi có thể kiếm lại, nhưng tuổi thơ của con chỉ có một lần, tôi không muốn bỏ lỡ thêm nữa", chị Mẫn xoa đầu con, mắt lấp lánh vừa ân hận vừa trân quý.

Câu chuyện của chị Mẫn sau khi được đăng tải lên MXH đã khiến nhiều bà mẹ công sở đồng cảm sâu sắc. Một người viết: "Tôi cũng từng nghĩ mua đồ xịn cho con là đủ, nhưng hóa ra con cần nhất là thời gian của mình" . Một bà mẹ khác tâm sự: "Đọc mà thấy giống mình quá, phải thay đổi trước khi quá muộn".

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh rằng, trong hành trình nuôi dạy con, thứ đắt giá nhất không phải là bảo mẫu "xịn" hay đồ chơi nhập khẩu, mà là thời gian và sự hiện diện của cha mẹ. Những khoảnh khắc cùng con lớn lên, những cái ôm, những tiếng cười chung mới là món quà vô giá, khắc sâu trong trái tim con trẻ suốt cả cuộc đời.