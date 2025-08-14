Làm bảo mẫu cho nhà đại gia suốt 10 năm nhưng lương chỉ 14 triệu đồng/tháng, tôi xin nghỉ việc thì được bà chủ đưa cho 2 tờ giấy, thề cả đời không bao giờ quên

Theo Sohu, chị Vương, ở Giang Tô, Trung Quốc, rời quê đến Thượng Hải làm thuê từ năm 2008. Sau vài công việc bấp bênh, năm 2014, người phụ nữ này được người quen giới thiệu vào làm bảo mẫu cho một gia đình kinh doanh đồ gỗ nội thất. Công việc của chị là chăm sóc hai cháu nhỏ và hỗ trợ một số việc lặt vặt.

Gia đình chủ không trả lương cao. Mỗi tháng, chị Vương chỉ nhận được 4.000 NDT ( hơn 14 triệu đồng/tháng), bao ăn ở. So với mặt bằng thu nhập của nghề giúp việc tại thành phố sầm uất bậc nhất Trung Quốc, số tiền này chỉ ở mức thấp, đủ trang trải các nhu cầu cơ bản và gửi chút tiền về quê. Thế nhưng, chị Vương chưa bao giờ than phiền.

“Cô chủ rất tôn trọng tôi, coi tôi như người thân. Tết năm nào cũng lì xì, ngày lễ đều có quà. Tôi không phải làm việc quá sức hay chịu lời nói khó nghe. Hai đứa trẻ cũng rất ngoan và thương tôi. Với tôi, đó là điều quý giá nhất”, người phụ nữ này chia sẻ.

Suốt 10 năm, chị Vương đều làm việc rất tận tâm. Những đứa trẻ chị chăm bẵm từ khi mới vào tiểu học nay cũng đã lớn nhưng vẫn gọi chị với cái tên thân thiết - là “dì Vương”. Tuy nhiên đầu năm 2024, do chi phí sinh hoạt tăng, con trai lớn ở quê chuẩn bị vào đại học, chị Vương quyết định nghỉ việc và tìm một công việc khác có mức lương cao hơn. Khi nghe chị nói lời xin nghỉ, bà chủ tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý để chị rời đi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày chia tay, bà chủ dúi vào tay chị Vương một chiếc túi giấy nhỏ. Chị Vương vui vẻ nhận lấy. Về đến nhà, người phụ nữ này mở ra xem thì vô cùng sững sờ. Bên trong không phải quà lưu niệm hay tiền như chị Vương nghĩ, mà là 2 tờ giấy. Một tờ là giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 100 m² đất ở ngoại ô thành phố. Tờ còn lại là bức thư tay do chính bà chủ viết.

Đây là phần quà mà vợ chồng bà chủ đã chuẩn bị từ lâu để tri ân chị Vương vì đã chăm sóc 2 đứa con của họ tận tâm suốt 10 năm. Thư viết: ‘Thực ra khi 2 đứa con lên cấp 2, gia đình tôi không còn cần bảo mẫu nữa. Tuy nhiên vì chị làm việc rất tốt, 2 đứa con của tôi cũng đặc biết quý mến và gắn bó với chị nên chúng tôi vẫn muốn chị tiếp tục công việc.

Đến nay khi chị xin nghỉ, chúng tôi biết không thể giữ chị nữa nên muốn gửi tặng chị món quà nhỏ. Hy vọng mảnh đất này có thể giúp chị ổn định cuộc sống, hoặc có vốn để làm ăn.”

Đọc thư xong, chị Vương nước mắt dàn dụa. Chị không ngờ lại nhận được món quà lớn như vậy từ chủ. Người phụ nữ này cũng nhận ra rằng, dù làm bất cứ nghề gì, chỉ cần tận tâm và chân thành thì sẽ nhận được sự trân trọng. Với chị, tiền lương quan trọng, nhưng tình cảm và sự tin tưởng mới là giá trị bền lâu.

Với mảnh đất trên, chị Vương dự định bán một phần để lấy vốn mở quán ăn nhỏ ở quê, phần còn lại để dành cho con trai sau này.

“Tôi biết ơn gia đình chủ cũ rất nhiều. Không chỉ vì mảnh đất, mà vì 10 năm qua họ đã cho tôi một môi trường làm việc đàng hoàng, đầy ắp sự tôn trọng”, chị nói.

Câu chuyện của chị Vương nhanh chóng lan truyền trên các nên tảng MXH Trugn Quốc. Nhiều người cho rằng câu chuyện này như một minh chứng về mối quan hệ tốt đẹp giữa người làm và gia chủ. Trong xã hội mà nhiều vụ việc tranh chấp, đối xử tệ với người giúp việc vẫn xuất hiện, câu chuyện này là một điểm sáng, nhắc nhở rằng sự tử tế luôn có giá trị và có thể đem lại những kết quả bất ngờ.

(Theo Toutiao)