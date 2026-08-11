Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 540 suất lớp 10 công lập trường mới ở Hà Nội: Đăng ký trực tuyến ngày 16/8

| | Sống

Trường THPT Đặng Trần Đức tuyển 540 học sinh lớp 10 năm học 2026-2027, học sinh đăng ký trực tuyến ngày 16/8, kết quả vào 17/8, sẽ nhập học ngày 18/8.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa hướng dẫn đăng ký tuyển sinh vào Trường THPT Đặng Trần Đức năm học 2026-2027, trường THPT công lập mới được mở tại phường Vĩnh Hưng.

Theo đó, trường được giao 540 chỉ tiêu lớp 10 trong năm học đầu tiên. Đây là một trong những phương án bổ sung cơ hội học tập tại trường THPT công lập cho học sinh Hà Nội sau kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Trường THPT Đặng Trần Đức là trường THPT công lập mở mới tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, được tuyển 540 học sinh lớp 10 trong năm học 2026-2027.

Đăng ký trực tuyến trong ngày 16/8

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 8h ngày 16/8 đến 24h cùng ngày.

Kết quả trúng tuyển dự kiến được công bố trước 17h ngày 17/8.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, đợt đăng ký này chỉ thực hiện đăng ký xét tuyển, không phải đăng ký dự thi. Phụ huynh và học sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, trường đăng ký và thông tin liên hệ trước khi hoàn tất đăng ký. Kết quả trúng tuyển sẽ được công khai tại nhà trường và trên Cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Học sinh đăng ký trực tuyến ngày 16/8, kết quả vào 17/8, sẽ nhập học ngày 18/8.

Chi tiết 7 bước đăng ký trực tuyến như sau:

Trúng tuyển phải nhập học từ ngày 18/8

Học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Đặng Trần Đức cần nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập học từ 8h ngày 18/8 đến 17h ngày 22/8 tại trường.

Một phòng học tại trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý học sinh trúng tuyển phải thực hiện nhập học đúng thời gian quy định. Như vậy, học sinh có nguyện vọng vào trường cần lưu ý ba mốc thời gian: đăng ký trực tuyến ngày 16/8; nhận kết quả trước 17h ngày 17/8; nhập học từ ngày 18/8.

Top trường lấy điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TPHCM

Theo Lệ Thu/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
lớp 10 công lập

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội: 9 điểm/môn chưa chắc đỗ

Ngành học có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội: 9 điểm/môn chưa chắc đỗ Nổi bật

Bác sĩ ‘xé quy trình’ cứu người đàn ông không giấy tờ, không người thân bên cạnh

Bác sĩ ‘xé quy trình’ cứu người đàn ông không giấy tờ, không người thân bên cạnh Nổi bật

3 con giáp may mắn nhất ngày 12/8

3 con giáp may mắn nhất ngày 12/8

15:50 , 11/08/2026
Vì sao nhiều người khuyên không nên trồng cây kim ngân trong nhà? 3 lý do phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vì sao nhiều người khuyên không nên trồng cây kim ngân trong nhà? 3 lý do phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng

15:45 , 11/08/2026
Bé gái 5 tuổi mất tích không dấu vết, gần 6 năm sau cảnh sát tìm thấy em ở nơi không ai ngờ

Bé gái 5 tuổi mất tích không dấu vết, gần 6 năm sau cảnh sát tìm thấy em ở nơi không ai ngờ

15:40 , 11/08/2026
Bí mật của dân trong nghề: Thiết bị nhỏ trong tủ điện giúp gia dụng đắt tiền "miễn nhiễm" với sự cố điện

Bí mật của dân trong nghề: Thiết bị nhỏ trong tủ điện giúp gia dụng đắt tiền "miễn nhiễm" với sự cố điện

15:25 , 11/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên