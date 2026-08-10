Hà Nội tuyển sinh 540 chỉ tiêu lớp 10 vào trường mới thành lập

Trường THPT Đặng Trần Đức tuyển 540 học sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: Phạm Thảo

Ngày 10-8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức năm học 2026-2027 với 540 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội, đủ điều kiện xét tuyển nhưng không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Học sinh thuộc diện tuyển sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn, từ 8h ngày 11-8 đến 24h ngày 16-8-2026.

Học sinh đăng ký tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Từ 8h ngày 17-8, Hội đồng tuyển sinh Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức tổ chức xét duyệt danh sách học sinh đăng ký xét tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ 540 chỉ tiêu được giao.

Trường hợp có nhiều học sinh bằng điểm xét tuyển tại vị trí cuối cùng của chỉ tiêu, nhà trường báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xem xét, phê duyệt.

Theo kế hoạch, trước 14h ngày 17-8, Hội đồng tuyển sinh nhà trường nộp danh sách học sinh đề nghị trúng tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trước 17h cùng ngày, danh sách học sinh trúng tuyển sẽ được công khai tại trường và trên Cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ( https://hanoi.edu.vn .)

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường từ 8h ngày 18-8 đến 17h ngày 22-8-2026, trong giờ hành chính.

Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức được thành lập theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 17-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ngày 7-8-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành quyết định cho phép trường hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố.