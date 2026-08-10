Không biết đọc, viết tiếng Việt có được thi giấy phép lái xe A1? Cơ quan chức năng trả lời

Thời gian qua, Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đồng Nai nhận được câu hỏi của người dân về việc người không biết đọc, viết tiếng Việt có được đăng ký học, dự sát hạch và cấp GPLX mô tô hạng A1 hay không.

Giải đáp vấn đề này, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết, theo quy định hiện hành, người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt vẫn được đăng ký học và dự sát hạch để cấp GPLX hạng A1 nhưng được thực hiện theo chương trình đào tạo và hình thức sát hạch riêng, phù hợp với đặc điểm của nhóm đối tượng này.

Cụ thể, theo Điều 12 Thông tư số 14/2025/TT-BXD, việc đào tạo đối với người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt được tổ chức thành lớp riêng và có người phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số. Nội dung đào tạo được truyền đạt thông qua hình ảnh trực quan, tranh vẽ hệ thống biển báo, mô hình, sa hình; kết hợp phương pháp hỏi - đáp và thực hành làm mẫu để người học tiếp thu kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Đối với việc sát hạch, Điều 14 Thông tư số 108/2026/TT-BCA quy định phần lý thuyết đối với nhóm đối tượng này được thực hiện bằng hình thức hỏi - đáp, trắc nghiệm trên giấy. Thí sinh đạt yêu cầu phần lý thuyết sẽ tiếp tục thực hiện sát hạch thực hành lái xe trong hình theo quy định.

Như vậy, người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt vẫn có thể học, thi và được cấp GPLX hạng A1 nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Quy định này nhằm tạo điều kiện để người thuộc nhóm đối tượng đặc thù có thể tiếp cận việc đào tạo, sát hạch lái xe phù hợp với khả năng thực tế.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý, quy trình đào tạo và sát hạch đặc thù nêu trên chỉ áp dụng đối với người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt. Đối với trường hợp không biết chữ nhưng không thuộc nhóm đối tượng này thì không mặc nhiên được áp dụng hình thức đào tạo, sát hạch đặc thù nói trên.

Cơ quan CSGT khuyến cáo người dân có nhu cầu học và thi GPLX cần chủ động tìm hiểu kỹ các điều kiện, quy trình theo quy định, đồng thời đăng ký tại các cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện. Người điều khiển phương tiện chỉ tham gia giao thông khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và phải chấp hành nghiêm các quy tắc về trật tự, an toàn giao thông.