Công an cảnh báo tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Facebook, Telegram... có nội dung này

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng sử dụng thủ đoạn "Kết bạn nhầm", còn được gọi là "bẫy tình cảm" hoặc "Bẫy heo" (Pig Butchering Scam), nhằm thao túng tâm lý nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Không sử dụng các chiêu trò đe dọa hay thúc ép chuyển tiền ngay, các đối tượng kiên trì xây dựng lòng tin trong thời gian dài trước khi dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tài chính giả mạo.

Thủ đoạn hoạt động

"Xin lỗi, tôi nhắn nhầm số rồi!" - Một lời xin lỗi lịch sự tưởng như vô hại nhưng có thể là bước khởi đầu của một kịch bản lừa đảo được dàn dựng hết sức tinh vi. Các đối tượng thường bắt đầu bằng việc gửi tin nhắn qua SMS hoặc các ứng dụng như Zalo, Facebook, Telegram... với nội dung hỏi nhầm người về công việc, đặt lịch hẹn, mua bán bất động sản hoặc một sự việc nào đó.

Khi người nhận trả lời rằng đã nhầm số, đối tượng lập tức xin lỗi rất lịch sự, sau đó chủ động kéo dài cuộc trò chuyện và đề nghị kết bạn với lý do "có duyên", "thêm một người bạn mới". Sau khi tạo được mối quan hệ, các đối tượng xây dựng hình ảnh là người thành đạt, có cuộc sống sung túc, ngoại hình hấp dẫn, cư xử tinh tế và thường xuyên quan tâm, hỏi han, chia sẻ cuộc sống hằng ngày để tạo sự tin tưởng, thậm chí phát triển thành mối quan hệ tình cảm.

Khi nạn nhân đã hoàn toàn tin tưởng, đối tượng bắt đầu giới thiệu các cơ hội đầu tư "siêu lợi nhuận" như chứng khoán quốc tế, tiền mã hóa (crypto), ngoại hối hoặc các sàn giao dịch trực tuyến. Ban đầu, nạn nhân được hướng dẫn đầu tư số tiền nhỏ và dễ dàng rút cả vốn lẫn lãi để tạo lòng tin. Đến khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hoặc vay mượn để tiếp tục nạp tiền, hệ thống sẽ lấy nhiều lý do như phải đóng thuế, nâng cấp tài khoản, xác minh danh tính hoặc nộp thêm phí để mở khóa tài khoản. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu nhận biết

- Người lạ chủ động nhắn tin với lý do "nhầm số" nhưng cố tình kéo dài cuộc trò chuyện.

- Hồ sơ cá nhân được đầu tư hình ảnh sang trọng, thường khoe cuộc sống giàu có, thành đạt.

- Thường xuyên quan tâm, hỏi han, tạo cảm giác thân thiết chỉ sau thời gian ngắn quen biết.

- Gợi ý tham gia đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, ít hoặc không có rủi ro.

- Giới thiệu các website hoặc ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc, yêu cầu chuyển tiền nhiều lần.

- Để phòng tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn trên, người dân cần:

- Cảnh giác với các tin nhắn "nhầm số" từ người lạ trên các nền tảng mạng xã hội.

- Không kết bạn, chia sẻ thông tin cá nhân, tình trạng tài chính hoặc đời sống riêng tư với người quen qua mạng khi chưa xác minh rõ danh tính.

- Không tin vào các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao, "đảm bảo thắng", "không có rủi ro".

- Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng đầu tư theo hướng dẫn của người quen trên mạng.

- Chỉ đầu tư thông qua các tổ chức tài chính, sàn giao dịch được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã chuyển tiền cho đối tượng, cần nhanh chóng lưu giữ tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, sao kê giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Không gian mạng mang đến nhiều cơ hội kết nối nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những mối quan hệ quen biết quá nhanh, những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và các cơ hội đầu tư không rõ nguồn gốc. Đừng để sự cả tin và thiếu cảnh giác trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.