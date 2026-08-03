Nhận cuộc gọi video từ Zalo "Nguyễn Văn Nam", người phụ nữ SN 1966 lập tức đi trình báo công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhờ chủ động tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, Công an xã Hải Ninh đã kịp thời hỗ trợ một người dân nhận diện chiêu trò giả danh nhân viên viễn thông và cán bộ Công an để lừa đảo, qua đó ngăn chặn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 16 giờ ngày 31/7/2026, bà Đ.T.M. (SN 1966, trú tại thôn 4, xã Hải Ninh) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên xử lý hồ sơ của Viettel, thông báo có người sử dụng thông tin cá nhân của bà để đăng ký thuê bao điện thoại và đang nợ cước hơn 2,6 triệu đồng. Đối tượng còn đưa ra thông tin bịa đặt rằng số điện thoại này có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia và đang bị cơ quan Công an điều tra.

Công an xã Hải Ninh tiếp nhận thông tin lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Ngay sau đó, một tài khoản Zalo mang tên "Nguyễn Văn Nam" kết bạn và gọi video cho bà M., tự xưng là cán bộ Công an, yêu cầu bà về nhà một mình, không được thông báo cho người thân và làm theo hướng dẫn để "phục vụ điều tra". Đối tượng liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm tạo tâm lý hoang mang, đe dọa, buộc nạn nhân phải hợp tác.

Tuy nhiên, do trước đó đã được Công an xã Hải Ninh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bà M nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên đã trực tiếp đến Công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã Hải Ninh nhanh chóng xác minh và xác định đây là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng Công an đã kịp thời giải thích, hướng dẫn bà M không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của các đối tượng, đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân. Nhờ sự cảnh giác của người dân và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, vụ việc đã được ngăn chặn, không để xảy ra thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc, Công an xã Hải Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn của các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, nhà mạng viễn thông hoặc các cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để "xác minh", "phục vụ điều tra". Cơ quan Công an không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội để yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã OTP hay cài đặt các ứng dụng theo yêu cầu.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc nhận được các cuộc gọi có nội dung tương tự, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của đối tượng; đồng thời nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh và xử lý kịp thời.