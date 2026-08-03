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Dự báo thời tiết 3/8: Miền Bắc có nơi mưa to đến rất to, đề phòng dông lốc

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Dự báo thời tiết 3/8: Miền Bắc có nơi mưa to đến rất to, đề phòng dông lốc

Ngày 3/8, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An cục bộ mưa to đến rất to, hình thái này kéo dài trong nhiều ngày, cần đề phòng dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/8/2026

Ngày 3/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to . Từ ngày 4/8, các khu vực này mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 3/8, miền Bắc cục bộ mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết các địa phương từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ổn định hơn khi mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm. Ban ngày, các khu vực này trời nắng ráo

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối, lượng mưa gia tăng, các khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/8/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối có lúc mưa rào và dông, đêm không mưa, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Dự báo thời tiết 3/8: Miền Bắc có nơi mưa to đến rất to, đề phòng dông lốc - Ảnh 2.Dự báo thời tiết tháng 8: Miền Bắc vào mùa mưa, Biển Đông có thể đón bão

Tháng 8 là thời kỳ chính mùa mưa ở Bắc Bộ, đề phòng các đợt mưa lớn kéo dài nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng; ngoài ra, Biển Đông cũng có thể đón bão.

HUỆ NGUYỄN

VTC News

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