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Hà Nội: Xử lý nghiêm lái xe buýt vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại

| | Sống

Hà Nội: Xử lý nghiêm lái xe buýt vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa nhanh chóng xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe buýt Bảo Yến dùng điện thoại khi lái xe trên đường Võ Văn Kiệt.

Tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT - Bộ Công an về trường hợp lái xe buýt sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên đường Võ Văn Kiệt, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Chiều 1/8/2026, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin của Cục CSGT về việc lái xe buýt Bảo Yến biển kiểm soát 29F-004.xx có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên đường Võ Văn Kiệt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 15 khẩn trương tổ chức xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong chiều cùng ngày, đơn vị đã xác định người điều khiển xe buýt biển kiểm soát 29F-004.xx là anh Nguyễn Hữu T. (sinh năm 1976, trú tại Hà Nội) và mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh Nguyễn Hữu T. thừa nhận khoảng 14 giờ 40 phút ngày 01/8/2026, khi điều khiển xe buýt biển kiểm soát 29F-004.89 lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Hà Nội: Xử lý nghiêm lái xe buýt vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại - Ảnh 1.

Hình ảnh vi phạm của tài xế.

Căn cứ kết quả xác minh và hình ảnh từ camera giám sát hành trình, Đội CSGT đường bộ số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Hữu T. về hành vi "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện", quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Với hành vi trên, anh Nguyễn Hữu T. bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm Giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang lái xe; tập trung quan sát, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Hà Nội: Xử lý nghiêm lái xe buýt vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại - Ảnh 2.Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết: người 18-59 tuổi, hoạt động thể lực 150 phút/ tuần chưa đủ?

Bộ Y tế hướng dẫn rất cụ thể cách tập luyện cho nhóm người từ 18 đến 59 tuổi, từ lợi ích sức khỏe cho đến tần suất, cường độ và loại hình hoạt động phù hợp.

Quang Hải

VTV.vn

Từ Khóa:
xe buýt

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