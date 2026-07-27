Ngân hàng cảnh báo quan trọng: Khách hàng đặc biệt cảnh giác khi nhận cuộc gọi có các dấu hiệu sau

Mới đây, ngân hàng SeABank đã có cảnh báo quan trọng đến khách hàng về những thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ giả mạo hình ảnh và giọng nói. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), các đối tượng tội phạm công nghệ cao đang biến hóa thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nổi cộm nhất hiện nay là việc triệt để lợi dụng công nghệ Deepfake - ứng dụng AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói và video theo thời gian thực nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người dùng dịch vụ tài chính.

Kẻ gian thường dàn dựng nhiều kịch bản tinh vi để đưa nạn nhân vào tròng một cách tự nhiên nhất. Phổ biến nhất là thủ đoạn thu thập hình ảnh và giọng nói của người thân nạn nhân từ mạng xã hội, sau đó dựng video Deepfake tạo cuộc gọi giả mạo. Chúng thường báo tin đang trong tình huống khẩn cấp như tai nạn, cấp cứu hoặc bị tạm giữ để hối thúc nạn nhân chuyển tiền.

Ảnh minh họa

Tinh vi hơn, các đối tượng còn làm giả video mô phỏng nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ công an, kiểm sát viên mặc trang phục nghiệp vụ, ngồi trong không gian làm việc chuyên nghiệp. Chúng sẽ liên hệ với lý do tài khoản bị xâm phạm hoặc thông báo nạn nhân đang liên quan đến một vụ án nghiêm trọng. Qua đó, kẻ gian tạo áp lực tâm lý, dẫn dắt khách hàng cung cấp mã OTP, cài đặt ứng dụng điều khiển từ xa hoặc yêu cầu chuyển tiền sang tài khoản khác để "phục vụ điều tra". Nguy hiểm nhất là hình thức chiếm đoạt danh tính bằng Deepfake theo thời gian thực nhằm đánh lừa hệ thống camera sinh trắc học của ngân hàng, giúp chúng ngang nhiên đăng nhập và thực hiện các giao dịch trái phép.

Dù được ngụy trang khéo léo đến đâu, các cuộc gọi sử dụng công nghệ giả mạo vẫn để lộ ra những điểm bất thường. Khách hàng cần nâng cao cảnh giác khi nhận thấy hình ảnh khuôn mặt của người gọi thiếu tự nhiên, biểu cảm đơ cứng hoặc khẩu hình miệng không đồng bộ với giọng nói. Đa phần các cuộc gọi lừa đảo kiểu này có thời lượng rất ngắn, chất lượng hình ảnh chập chờn, mờ nhòe và liên tục bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, mục đích cốt lõi của kẻ gian luôn là hối thúc chuyển tiền gấp để xử lý sự cố. Chúng thường yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin bảo mật, xác minh gương mặt trước camera, hoặc dụ dỗ nhấp vào các đường link lạ và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Để hạn chế hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như trên, SeABank khuyến cáo khách hàng:

XÁC MINH THÔNG TIN và kiểm tra kỹ thông tin người nhận tiền trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt khi nhận yêu cầu chuyển tiền từ cuộc gọi thoại hoặc video call qua các tài khoản mạng xã hội;

HẠN CHẾ SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN như số điện thoại, ngày sinh, tên… để đặt tên đăng nhập và mật khẩu cho các ứng dụng giao dịch ngân hàng;

KHÔNG click vào đường link xác nhận thay đổi mật khẩu hoặc cấp lại/ thay đổi các dịch vụ khi không có yêu cầu, link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không chính thống.

CHỦ ĐỘNG KÍCH HOẠT thông báo biến động số dư trên ứng dụng SeAMobile hoặc qua SMS để kịp thời phát hiện giao dịch bất thường;

TUYỆT ĐỐI KHÔNG cung cấp xác thông tin bảo mật như thông tin cá nhân, mật khẩu, OTP, số thẻ và mã bảo mật trên thẻ (CVV) cho bất kỳ ai kể cả người tự xưng là nhân viên Ngân hàng;

HÃY LIÊN HỆ VỚI NGÂN HÀNG nếu tài khoản/dịch vụ ngân hàng điện tử bị khóa hoặc thay đổi mật khẩu bất thường. Quý khách hàng vui lòng gọi số hotline hoặc đến địa điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ;

THÔNG BÁO TỚI NGÂN HÀNG HOẶC CƠ QUAN CÔNG AN gần nhất khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi lạ hoặc nghi ngờ có giao dịch bất thường.