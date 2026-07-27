Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Hiện tượng lạ" xuất hiện ở đập nước, người dân ùn ùn kéo đến xem

| | Sống

Chỉ trong thời gian ngắn, địa điểm này đã trở thành điểm check-in nổi tiếng. Nhiều nhiếp ảnh gia, nhà sáng tạo nội dung và khách du lịch đã tìm đến để ghi lại khoảnh khắc hiếm có.

Đập đất Chong Khao Khad nằm trong khu vực hồ chứa của đập Sirikit, huyện Tha Pla, tỉnh Uttaradit, Thái Lan. Đây là công trình được xây dựng nhằm chặn dòng nước thoát khỏi hồ chứa qua một con đèo, đồng thời điều tiết nước phục vụ các huyện Tha Pla và Mueang thông qua hệ thống cửa xả.

Gần đây, khu vực này thu hút người dân địa phương và khách du lịch ghé thăm sau khi một hiện tượng tự nhiên xảy ra: một gò đất lớn có hình dáng khuôn mặt phụ nữ xuất hiện.

"Hiện tượng lạ" xuất hiện ở đập nước, người dân ùn ùn kéo đến xem - Ảnh 1.

Ảnh: Khaosod

Người dân địa phương và du khách đều vô cùng hào hứng và mong muốn ghi lại hình ảnh kỳ thú này. Khi mực nước tại đập Sirikit giảm xuống, một gò đất nổi lên từ giữa bờ đập, gần cửa xả lũ thứ hai. Hình dáng hiện rõ như khuôn mặt một thiếu nữ với chiếc mũi cao, mái tóc dài và nụ cười hiền dịu. Đôi mắt cô gái dường như nhìn về phía cửa xả lũ đang chuyển hướng nước đến các huyện Tha Pla và Mueang thuộc tỉnh Uttaradit.

"Hiện tượng lạ" xuất hiện ở đập nước, người dân ùn ùn kéo đến xem - Ảnh 2.

Ảnh: Khaosod

Chỉ trong thời gian ngắn, địa điểm này đã trở thành điểm check-in mới của tỉnh Uttaradit. Nhiều nhiếp ảnh gia, nhà sáng tạo nội dung và khách du lịch đã tìm đến để ghi lại khoảnh khắc hiếm có mà thiên nhiên tạo nên sau hơn 50 năm.

Ông Danai Uthasap, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa huyện Tha Pla, cho biết hiện tượng tự nhiên này xảy ra sau khi mực nước tại đập Sirikit giảm xuống còn khoảng 141 mét so với mực nước biển.

Với khoảng 20 triệu mét khối nước chảy vào mỗi ngày và xả ra một lượng nước tương đương, sự cân bằng tự nhiên giữa thể tích nước và mực nước ngầm tại điểm đó tạo nên hình dạng giống khuôn mặt người phụ nữ. Hiện tượng này chưa từng xảy ra trước đây và được coi là hiếm gặp. Nó có thể sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi mực nước trong đập Sirikit dâng cao và làm ngập gò đất này.

"Hiện tượng lạ" xuất hiện ở đập nước, người dân ùn ùn kéo đến xem - Ảnh 3.

Ảnh: Khaosod

Ông Danai cho biết thêm, không chỉ có "khuôn mặt thiếu nữ", toàn bộ khu vực quanh đập Chong Khao Khad còn sở hữu khung cảnh yên bình, thích hợp để ngắm bình minh, hoàng hôn, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm đời sống cộng đồng địa phương. Người dân đến đây còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn chế biến từ cá nước ngọt đánh bắt trong hồ chứa.

Hiện tượng "khuôn mặt người phụ nữ" được đánh giá là một "tác phẩm nghệ thuật" do thiên nhiên tạo nên. Tuy nhiên, các chuyên gia và chính quyền địa phương cũng lưu ý rằng hình ảnh đặc biệt này có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào khi mực nước hồ Sirikit tăng trở lại. Chính vì vậy, nhiều du khách đã tranh thủ đến tham quan và lưu giữ khoảnh khắc được cho là chỉ xuất hiện một lần sau hơn nửa thế kỷ.

Hiện tượng lạ bị phát hiện: Thứ hủy hoại một đứa trẻ không phải tiền bạc mà là 3 thói xấu cha mẹ đã gieo cho chúng

Theo Minh Hoa

Người đưa tin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có tổ hợp giáo dục 543 tỷ đồng: Rộng 84.000m2, định hướng trở thành trung tâm đào tạo công nghệ quy mô lớn phía Nam

Việt Nam sắp có tổ hợp giáo dục 543 tỷ đồng: Rộng 84.000m2, định hướng trở thành trung tâm đào tạo công nghệ quy mô lớn phía Nam Nổi bật

3 người phụ nữ hiếm hoi trong lịch sử từng đoạt "giải Nobel Toán học"

3 người phụ nữ hiếm hoi trong lịch sử từng đoạt "giải Nobel Toán học" Nổi bật

Cùng một con cua bỏ lên 2 chiếc cân, kết quả chênh lệch bất ngờ: Người phụ nữ thừa nhận vi phạm

Cùng một con cua bỏ lên 2 chiếc cân, kết quả chênh lệch bất ngờ: Người phụ nữ thừa nhận vi phạm

10:29 , 27/07/2026
Thần đồng 15 tuổi đỗ đại học danh giá, trở thành thiên tài thi ca nhưng cuộc đời khép lại ở tuổi 25

Thần đồng 15 tuổi đỗ đại học danh giá, trở thành thiên tài thi ca nhưng cuộc đời khép lại ở tuổi 25

10:22 , 27/07/2026
Sun Group khởi công tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế tại Đà Nẵng

Sun Group khởi công tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế tại Đà Nẵng

10:00 , 27/07/2026
Liên kết bệnh viện tuyến cuối, y tế Phú Quốc chuyển mình hướng tới tầm vóc quốc tế

Liên kết bệnh viện tuyến cuối, y tế Phú Quốc chuyển mình hướng tới tầm vóc quốc tế

10:00 , 27/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên