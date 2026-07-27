"Hiện tượng lạ" xuất hiện ở đập nước, người dân ùn ùn kéo đến xem

Đập đất Chong Khao Khad nằm trong khu vực hồ chứa của đập Sirikit, huyện Tha Pla, tỉnh Uttaradit, Thái Lan. Đây là công trình được xây dựng nhằm chặn dòng nước thoát khỏi hồ chứa qua một con đèo, đồng thời điều tiết nước phục vụ các huyện Tha Pla và Mueang thông qua hệ thống cửa xả.

Gần đây, khu vực này thu hút người dân địa phương và khách du lịch ghé thăm sau khi một hiện tượng tự nhiên xảy ra: một gò đất lớn có hình dáng khuôn mặt phụ nữ xuất hiện.

Ảnh: Khaosod

Người dân địa phương và du khách đều vô cùng hào hứng và mong muốn ghi lại hình ảnh kỳ thú này. Khi mực nước tại đập Sirikit giảm xuống, một gò đất nổi lên từ giữa bờ đập, gần cửa xả lũ thứ hai. Hình dáng hiện rõ như khuôn mặt một thiếu nữ với chiếc mũi cao, mái tóc dài và nụ cười hiền dịu. Đôi mắt cô gái dường như nhìn về phía cửa xả lũ đang chuyển hướng nước đến các huyện Tha Pla và Mueang thuộc tỉnh Uttaradit.

Ảnh: Khaosod

Chỉ trong thời gian ngắn, địa điểm này đã trở thành điểm check-in mới của tỉnh Uttaradit. Nhiều nhiếp ảnh gia, nhà sáng tạo nội dung và khách du lịch đã tìm đến để ghi lại khoảnh khắc hiếm có mà thiên nhiên tạo nên sau hơn 50 năm.

Ông Danai Uthasap, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa huyện Tha Pla, cho biết hiện tượng tự nhiên này xảy ra sau khi mực nước tại đập Sirikit giảm xuống còn khoảng 141 mét so với mực nước biển.

Với khoảng 20 triệu mét khối nước chảy vào mỗi ngày và xả ra một lượng nước tương đương, sự cân bằng tự nhiên giữa thể tích nước và mực nước ngầm tại điểm đó tạo nên hình dạng giống khuôn mặt người phụ nữ. Hiện tượng này chưa từng xảy ra trước đây và được coi là hiếm gặp. Nó có thể sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi mực nước trong đập Sirikit dâng cao và làm ngập gò đất này.

Ảnh: Khaosod

Ông Danai cho biết thêm, không chỉ có "khuôn mặt thiếu nữ", toàn bộ khu vực quanh đập Chong Khao Khad còn sở hữu khung cảnh yên bình, thích hợp để ngắm bình minh, hoàng hôn, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm đời sống cộng đồng địa phương. Người dân đến đây còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn chế biến từ cá nước ngọt đánh bắt trong hồ chứa.

Hiện tượng "khuôn mặt người phụ nữ" được đánh giá là một "tác phẩm nghệ thuật" do thiên nhiên tạo nên. Tuy nhiên, các chuyên gia và chính quyền địa phương cũng lưu ý rằng hình ảnh đặc biệt này có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào khi mực nước hồ Sirikit tăng trở lại. Chính vì vậy, nhiều du khách đã tranh thủ đến tham quan và lưu giữ khoảnh khắc được cho là chỉ xuất hiện một lần sau hơn nửa thế kỷ.