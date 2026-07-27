Sun Group khởi công tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế tại Đà Nẵng

Với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng không chỉ nâng tầm thương hiệu Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), mà còn trở thành không gian của các lễ hội, sự kiện và show diễn đẳng cấp quốc tế của thành phố bên sông Hàn.

Biểu tượng mới bên sông Hàn

Tổ hợp được phát triển trên diện tích hơn 210.000 m², tại vị trí trung tâm của đại đô thị Da Nang Downtown, phường Ngũ Hành Sơn.

Hạt nhân của dự án là sân khấu – khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa. Hạ tầng kỹ thuật hiện đại cho phép sân khấu không chỉ phục vụ DIFF mà còn có khả năng tổ chức các đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và sự kiện MICE quy mô quốc tế.

Nằm trong tổng thể dự án, khối nhà thương mại – dịch vụ cao 47 tầng (khoảng 183m) sẽ tích hợp hệ thống khách sạn, căn hộ lưu trú, trung tâm thương mại, nhà hàng, ballroom và các tiện ích cao cấp. Trong đó, hệ sinh thái lưu trú dự kiến do Accor quản lý, mang đến trải nghiệm thưởng thức pháo hoa ngay từ nơi nghỉ dưỡng.

Sun Galaxy Complex có nhiều điểm nhấn nổi bật như hệ sinh thái lưu trú được Accor vận hành, cụm sân khấu - khán đài phục vụ sự kiện có sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi.

Dự án đồng thời đầu tư công viên, cây xanh, sàn cảnh quan ven sông, không gian công cộng; hạ ngầm tuyến điện 110 kV và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực, đưa Sun Galaxy Complex trở một không gian văn hóa, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng mới bên sông Hàn.

Về kiến trúc, công trình lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hàn và hình ảnh vầng trăng. Hình khối trung tâm phát triển từ vòng tròn đường kính 69 m, đối diện tòa tháp 69 tầng của Da Nang Downtown, tạo nên ý tưởng thiết kế "Mặt trăng gặp Mặt trời trên dòng sông ánh sáng".

Ý tưởng kiến trúc độc đáo này sẽ hình thành một biểu tượng kiến trúc mới, để nâng tầm biểu tượng văn hóa DIFF- sự kiện vinh danh Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới.

Đây cũng là tổ hợp đầu tiên được triển khai trong đại đô thị Da Nang Downtown bên sông Hàn. Với vai trò là trái tim văn hóa - sự kiện của toàn khu đô thị, Sun Galaxy Complex được kỳ vọng sẽ tạo sức sống mới cho không gian ven sông, đồng thời mở ra những giá trị gia tăng cho du lịch, thương mại, dịch vụ và bất động sản của khu vực.

Sun Galaxy Complex với thiết kế độc đáo, với khu bể bơi chung sở hữu tầm nhìn "ôm trọn" đại đô thị Da Nang Downtown bên sông Hàn.

Hạ tầng cho công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm

Thực tiễn thế giới cho thấy, các tổ hợp văn hóa – sự kiện khi được đầu tư và vận hành chuyên nghiệp có thể trở thành động lực kinh tế quan trọng của điểm đến.

Tại London, tổ hợp The O2 đóng góp hơn 300 triệu bảng mỗi năm cho kinh tế địa phương và hỗ trợ khoảng 4.550 việc làm. Năm 2023–2024, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sydney tổ chức 507 sự kiện, thu hút 1,2 triệu lượt khách và tạo khoảng 718 triệu AUD chi tiêu cho bang New South Wales.

Sun Galaxy Complex sẽ được phát triển theo mô hình tương tự: sự kiện tạo dòng khách; hệ thống lưu trú, thương mại và ẩm thực giữ chân du khách; các hoạt động văn hóa – giải trí ban đêm gia tăng mức chi tiêu; không gian công cộng duy trì sức sống thường xuyên cho khu vực.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại sự kiện.

Việc tích hợp sân khấu – khán đài, khách sạn, căn hộ lưu trú, trung tâm thương mại, nhà hàng, ballroom, công viên và cảnh quan ven sông trong cùng một tổ hợp sẽ hình thành hành trình trải nghiệm liên tục từ ngày đến đêm, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và phân bổ dòng khách đều hơn trong năm, thay vì chỉ tập trung vào mùa lễ hội pháo hoa.

Tổ hợp cũng được kỳ vọng trở thành hạ tầng quan trọng cho phát triển kinh tế đêm Đà Nẵng, tạo hiệu ứng lan tỏa tới hàng không, khách sạn, nhà hàng, bán lẻ, vận tải, giải trí, nghệ thuật và các ngành dịch vụ sáng tạo.

Dự án đồng thời là một bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa; hình thành các thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế; đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào các thiết chế văn hóa, sáng tạo và giải trí.

Sun Galaxy Complex được thiết kế lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hàn và hình ảnh vầng trăng.

Trên tinh thần đó, Sun Galaxy Complex không chỉ bổ sung một công trình mới cho Đà Nẵng, mà còn tạo ra hạ tầng để các chương trình văn hóa, nghệ thuật và sự kiện quốc tế có thể diễn ra thường xuyên; qua đó từng bước đưa DIFF từ thương hiệu lễ hội của một thành phố trở thành thương hiệu công nghiệp văn hóa có tầm vóc quốc gia.

Việc dự án được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn doanh nghiệp cũng thể hiện vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong việc đồng hành cùng Nhà nước xây dựng các thiết chế văn hóa quy mô lớn, có khả năng tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng và nền kinh tế./.