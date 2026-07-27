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Nghe tiếng động trong chuồng gà, người đàn ông ra kiểm tra thì sốc nặng

| | Sống

Nghe thấy tiếng động lớn bất thường phát ra từ chuồng gà, người đàn ông chiếu đèn pin vào bên trong kiểm tra thì phát hiện con trăn đang quấn quanh con gà.

Một con trăn dài 4 mét đã bị bắt giữ sau khi xâm nhập vào một trang trại gà ở Pattaya, Thái Lan, vào đêm muộn ngày 23/7, nơi nó được phát hiện đang siết chặt một con gà của chủ trang trại.

Các nhân viên cứu hộ từ Tổ chức Sawang Boriboon Thammasathan ở Pattaya đã được gọi đến một trang trại ở Soi Ban Lang 11 vào khoảng 11h30 phút đêm sau khi chủ trang trại báo cáo phát hiện một con rắn lớn bên trong chuồng gà.

Nghe tiếng động trong chuồng gà, người đàn ông ra kiểm tra thì sốc nặng - Ảnh 1.

Con trăn được phát hiện trong chuồng gà. Ảnh: The Pattaya News

Khi lực lượng cứu hộ đến, họ phát hiện con trăn đang quấn quanh khung mái của chuồng nuôi trong khi vẫn giữ chặt một con gà.

Kích thước, sức mạnh và vị trí cao của con rắn đã gây khó khăn cho hoạt động bắt giữ, khiến lực lượng cứu hộ phải yêu cầu sự hỗ trợ từ 2 lính cứu hỏa thuộc đô thị Nong Prue.

Sau hơn 30 phút, nhóm cứu hộ đã khống chế được con trăn một cách an toàn trước khi cho nó vào bao tải. Con trăn sau đó được thả về tự nhiên để ngăn ngừa các sự cố tương tự xảy ra trong khu vực.

Báo Pattaya News đưa tin chủ trang trại cho biết ông đang nghỉ ngơi ở nhà thì nghe thấy tiếng động lớn bất thường phát ra từ chuồng gà. Sau khi chiếu đèn pin vào bên trong, ông phát hiện một con trăn đang quấn quanh con gà.

Nghe tiếng động trong chuồng gà, người đàn ông ra kiểm tra thì sốc nặng - Ảnh 2.

Con trăn dài 4 mét bị bắt. Ảnh: The Pattaya News

Sau đó, chủ nhà đã liên hệ với đội cứu hộ để được hỗ trợ thay vì tự mình cố gắng bắt con rắn.

Ở một diễn biến khác, đầu năm nay, một phụ nữ mang thai ở Nakhon Nayok đã liều mình cứu con mèo của mình khỏi nanh vuốt của một con trăn dài 4 mét sau khi phát hiện vụ tấn công phía sau nhà mình.

Mặc dù đang mang thai, người phụ nữ không ngần ngại tiến lại gần con trăn và bắt đầu cẩn thận dùng tay không gỡ những vòng cuộn của nó ra khỏi con mèo, một quyết định cuối cùng đã cứu sống con mèo.

Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét

Theo Phương Linh

Người đưa tin

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