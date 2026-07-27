Liên kết bệnh viện tuyến cuối, y tế Phú Quốc chuyển mình hướng tới tầm vóc quốc tế

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện năng lực y tế của đảo Ngọc, trong bối cảnh Phú Quốc đang tiến gần hơn tới APEC 2027 và được định hướng trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện quốc tế.

Hai thỏa thuận hướng tới hình thành mạng lưới kết nối chuyên môn giữa Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc với các bệnh viện tuyến cuối, từ hội chẩn, điều trị, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực đến cấp cứu, vận chuyển người bệnh. Mục tiêu không chỉ nâng cao năng lực điều trị tại chỗ mà còn bảo đảm người bệnh được tiếp cận đúng chuyên môn, đúng thời điểm thông qua một hành trình y tế chất lượng cao liền mạch từ Phú Quốc đến các trung tâm y khoa hàng đầu trong nước.

Sự kết hợp này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện đảo xa, giúp Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc vừa có thể chủ động chẩn đoán, can thiệp và xử trí nhiều ca bệnh nặng ngay tại chỗ, vừa luôn được kết nối với đội ngũ chuyên gia đầu ngành và hệ thống tiếp nhận tuyến cuối khi người bệnh cần điều trị ở cấp độ cao hơn.

Trong đó, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đóng vai trò là điểm tựa chuyên môn đa khoa, chuyên sâu; còn Bệnh viện Quân y 175 phát huy thế mạnh về hồi sức cấp cứu, chấn thương, cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh bằng đường hàng không. Hai trụ cột này giúp Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc từng bước tạo dựng những năng lực y tế vượt trội, phù hợp với đặc thù đảo quốc tế: mạnh về điều trị tại chỗ, nhanh trong hội chẩn, an toàn trong chuyển viện và sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp quy mô lớn.

Tăng cường kỹ thuật y tế chuyên sâu ngay trên đảo

Theo thỏa thuận, Bệnh viện Chợ Rẫy - bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cuối của khu vực phía Nam, sở hữu thế mạnh đa chuyên khoa và kinh nghiệm xử trí các ca bệnh nặng, phức tạp sẽ đồng hành cùng Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc trong toàn bộ chuỗi hoạt động chuyên môn, bao gồm hội chẩn trực tiếp và từ xa, hỗ trợ điều trị các ca bệnh phức tạp, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện QTMT Phú Quốc ký kết hợp tác

Thông qua mô hình hợp tác này, người dân và du khách tại Phú Quốc sẽ có cơ hội được thăm khám, tư vấn và điều trị trực tiếp bởi các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy ngay tại Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc. Đồng thời, các kỹ thuật chuyên sâu và quy trình điều trị tiên tiến cũng sẽ từng bước được chuyển giao, giúp đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người bệnh hơn và giảm nhu cầu chuyển tuyến trong nhiều trường hợp.

Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, giúp họ làm làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng ra quyết định độc lập và xây dựng năng lực điều trị bền vững ngay trên đảo. Đặc biệt, bệnh viện Chợ Rẫy cũng sẽ hỗ trợ Bệnh viện Quốc tế Mặt trời Phú Quốc bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị khi cần thiết.

Việc hợp tác được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị của Bệnh viện Mặt trời với các trường hợp bệnh lý phức tạp như tim mạch, đột quỵ, chấn thương, ngoại khoa và hồi sức nặng… để có thể xử trí ngay trong "thời gian vàng" và hạn chế những chuyến chuyển viện không cần thiết.

Hoàn thiện chuỗi cấp cứu và vận chuyển người bệnh

Ngoài công tác nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu hợp tác cùng bệnh viện Chợ Rẫy, chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc và Bệnh viện Quân y 175 sẽ tập trung hoàn thiện chuỗi cấp cứu, chuyển viện và vận chuyển người bệnh, đặc biệt đối với các trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp bằng đường hàng không.

Đại diện Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện QTMT Phú Quốc ký kết hợp tác

Hai bên sẽ thiết lập cơ chế phối hợp từ tiếp nhận thông tin, hội chẩn, xử trí ban đầu, ổn định người bệnh đến tổ chức vận chuyển và bàn giao tại bệnh viện tiếp nhận. Đồng thời, Bệnh viện Quân y 175 sẽ hỗ trợ đào tạo đội ngũ y tế về cấp cứu ngoại viện, hồi sinh tim phổi, cấp cứu chấn thương, vận chuyển người bệnh và sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng theo tiêu chuẩn chuyên môn.

Hai đơn vị hướng tới xây dựng mô hình cấp cứu hiện đại, tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, tai nạn hàng loạt và các ca bệnh nặng, góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận điều trị và nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh ngay tại đảo.

Định hình một trung tâm y tế mang tầm vóc quốc tế

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, du lịch và dịch vụ, nhu cầu về một hệ thống y tế đủ năng lực phục vụ người dân, du khách và các sự kiện quy mô lớn tại Phú Quốc ngày càng trở nên cấp thiết.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027, y tế là một trong những điều kiện nền tảng để bảo đảm an toàn cho các nguyên thủ, đại biểu, khách mời, phóng viên quốc tế và lực lượng phục vụ sự kiện.

"Y tế là một trong những lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Phú Quốc trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi đảo đang chuẩn bị đón Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2027", Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh tại sự kiện.

Một hệ thống y tế đáp ứng yêu cầu của trung tâm sự kiện quốc tế không chỉ cần cơ sở vật chất hiện đại, mà còn phải có khả năng cấp cứu nhanh tại hiện trường; điều trị chuyên sâu tại chỗ; chăm sóc an toàn cho người nước ngoài; hội chẩn với chuyên gia tuyến cuối; vận chuyển bệnh nhân nặng và ứng phó với các tình huống có nhiều nạn nhân.

Bệnh viện Quốc tế Mặt trời Phú Quốc

Trên nền tảng cơ sở vật chất, công nghệ và đội ngũ chuyên môn được đầu tư đồng bộ, sự kết nối với hai bệnh viện tuyến cuối sẽ giúp Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc mở rộng khả năng chẩn đoán, điều trị; tăng cường năng lực cấp cứu ngoại viện, hồi sức và vận chuyển y tế; đồng thời xây dựng các kịch bản ứng phó với sự kiện đông người và tình huống khẩn cấp.

Đây không chỉ là bước chuẩn bị thiết thực cho APEC 2027, mà còn là nền tảng y tế lâu dài cho một Phú Quốc đang hướng tới tầm vóc quốc tế.

Sự kiện cũng khẳng định nỗ lực của SunGroup Healthcare trong việc đồng hành cùng địa phương, không chỉ nâng cao chất lượng sống, chăm sóc sức khỏe của người dân mà còn tạo thêm sự an tâm cho hàng triệu du khách đến đảo mỗi năm, góp phần đưa y tế sẽ trở thành một năng lực cạnh tranh của đảo Ngọc trong kỷ nguyên mới.