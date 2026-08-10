BHXH Hà Nội phát thông báo quan trọng đến người dân có BHYT

Theo thông tin từ trang fanpage chính thức của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ BHXH gọi điện thông báo thẻ BHYT của người dân "bị lỗi", “hết giá trị sử dụng”, "chưa cập nhật dữ liệu" hoặc "cần chuyển đổi sang thẻ bản cứng mới/định danh điện tử". Từ đó, các đối tượng yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để cập nhật thông tin, truy cập đường link lạ hoặc chuyển khoản lệ phí.

Trước thực trạng này, BHXH thành phố Hà Nội khẳng định không yêu cầu người dân cung cấp thông tin chuyển tiền hay nộp bất kỳ khoản phí nào qua điện thoại để cấp thẻ BHYT bản giấy/bản cứng.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, xác minh thông tin về thẻ BHYT, người dân cần thực hiện qua các kênh chính thức sau:

- Tra cứu trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam

- Gọi điện đến Tổng đài hỗ trợ, chăm sóc khách hàng - hotline: 1900.9068

- Gọi điện đến đường dây nóng của BHXH thành phố Hà Nội và BHXH cơ sở.

- Liên hệ trên nền tảng mạng xã hội chính thức của BHXH thành phố Hà Nội.

- Trực tiếp đến làm việc tại BHXH thành phố/BHXH cơ sở hoặc Trung tâm dịch vụ hành chính công

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân phản ánh ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT xuất trình thông tin về thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân theo một trong các hình thức sau đây:

- Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế

- Thẻ BHYT bản điện tử trên ứng dụng VssID hoặc thẻ BHYT giấy đang sử dụng

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT bản giấy hoặc bản điện tử hoặc mã số định danh cá nhân; trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp. Đối với trẻ sơ sinh, cha hoặc mẹ hoặc thân nhân của trẻ lý xác nhận trên hồ sơ bệnh án.