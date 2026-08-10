Việt Nam dự kiến thành lập 1 sàn giao dịch chưa từng có cho ngành công nghiệp đặc thù

Hiện nay Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch lấy ý kiến Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa từ ngày 5/8/2026-24/8/2026. Điểm đáng chú ý của Dự thảo là việc đề xuất, khuyến khích phát triển hệ thống sàn giao dịch công nghiệp văn hoá nhằm thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản khác trong công nghiệp văn hoá.

Ảnh minh hoạ

Theo Dự thảo, sàn giao dịch công nghiệp văn hoá được tổ chức theo một trong các loại hình: Sàn giao dịch sản phẩm công nghiệp văn hoá; Sàn giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hoá; Sàn giao dịch tổng hợp thực hiện từ hai loại hình quy định tại điểm a và điểm b khoản này trở lên.

Dự thảo quy định việc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch công nghiệp văn hóa phải bảo đảm các nguyên tắc như: Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, thương mại, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu, cạnh tranh và pháp luật có liên quan; Công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch; Bảo đảm xác thực thông tin chủ thể tham gia giao dịch, truy xuất nguồn gốc giao dịch và an toàn, an ninh thông tin; Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đối với sàn giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm công nghiệp văn hoá, Dự thảo xác định đây là sàn giao dịch công nghiệp văn hoá chuyên thực hiện việc niêm yết, môi giới, chuyển giao, cấp phép khai thác, đấu giá, mua bán và các hoạt động hỗ trợ giao dịch đối với quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác tài sản trí tuệ và sản phẩm công nghiệp văn hoá theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng quy định quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác tài sản trí tuệ và sản phẩm công nghiệp văn hoá được giao dịch trên sàn khi đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật; trường hợp tài sản đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hoặc đang có tranh chấp thì giao dịch phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, tổ chức vận hành sàn giao dịch có trách nhiệm: Bảo đảm điều kiện kỹ thuật, an toàn hệ thống, an ninh mạng và tính minh bạch của hoạt động giao dịch; Kiểm tra, xác thực thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định của pháp luật; Công khai quy chế hoạt động, quy trình giao dịch, cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp và trách nhiệm của các bên tham gia.

Đồng thời, lưu trữ thông tin, dữ liệu giao dịch; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Áp dụng biện pháp phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn hành vi gian lận, giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

Theo Dự thảo, Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều kiện thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và giám sát đối với sàn giao dịch công nghiệp văn hoá.

Theo Cổng TTĐT Bộ VHTTDL