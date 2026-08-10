Ca khúc mở ra kỷ nguyên mới của nhạc Việt: Biến ca sĩ thành “sách mẫu”, 10 năm nghe lại vẫn nổi da gà

Khi nhắc đến những ca khúc góp phần thay đổi cách nhạc Việt đưa văn hóa dân gian vào âm nhạc đại chúng, Bánh Trôi Nước là cái tên khó bỏ qua. Ra mắt năm 2016, ca khúc lấy bài thơ cùng tên của Hồ Xuân Hương làm chất liệu, đặt những câu thơ quen thuộc vào nền âm nhạc hiện đại, mở đầu cho một era kéo dài gần một thập kỷ của Hoàng Thùy Linh.

Bánh Trôi Nước (Woman) - Hoàng Thùy Linh

Bánh Trôi Nước được Hoàng Thùy Linh phát hành vào tháng 6/2016, sau đó xuất hiện trong album Hoàng ra mắt năm 2019. Ca khúc do Hồ Hoài Anh sáng tác, Long Halo sản xuất và Triple D đảm nhiệm phần hòa âm, mở đầu cho hướng đi kết hợp chất liệu văn hóa Việt với âm nhạc Pop hiện đại mà nữ ca sĩ tiếp tục phát triển trong những năm sau đó.

Ca khúc lấy nguyên văn bốn câu thơ nổi tiếng của Hồ Xuân Hương làm phần lời, xoay quanh hình ảnh chiếc bánh trôi nước để nói về thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa. Trên nền giai điệu điện tử pha màu sắc dân gian, Hoàng Thùy Linh giữ lại những hình ảnh quen thuộc như “bảy nổi ba chìm”, “tấm lòng son”, nhưng đặt chúng trong một không gian âm nhạc hiện đại, tạo nên sự tương phản rõ giữa chất liệu cổ điển và cách thể hiện đương đại.

MV với hình ảnh người phụ nữ được đặt giữa những khung cảnh mang màu sắc Á Đông

MV tiếp tục mở rộng tinh thần này bằng một thế giới giàu tính biểu tượng, nơi hình ảnh người phụ nữ được đặt giữa những khung cảnh mang màu sắc Á Đông. Trang phục, đạo cụ, cách trang điểm và các động tác vũ đạo đều được xây dựng theo hướng cách điệu, thay vì tái hiện nguyên bản văn hóa truyền thống. Những gam màu tương phản, chuyển động cơ thể và cách dàn dựng hình ảnh khiến Bánh Trôi Nước mang cảm giác vừa quen thuộc vừa kỳ ảo.

Phần hình ảnh cũng cho thấy cách Hoàng Thùy Linh bắt đầu xây dựng công thức riêng: lấy một chất liệu rất Việt làm trung tâm rồi biến nó thành một sản phẩm Pop có ngôn ngữ thị giác hiện đại. Từ bài thơ của Hồ Xuân Hương đến hình tượng người phụ nữ, mọi chi tiết trong MV đều được xử lý theo hướng đương đại, tôn vinh hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Bánh Trôi Nước của Hoàng Thùy LInh đến nay vẫn được xem là một trong những MV có phần hình ảnh được đầu tư nổi bật của Vpop

Ngay sau khi ra mắt, Bánh Trôi Nước nhanh chóng tạo được hiệu ứng lớn. Sau khoảng 4 tháng, MV đạt hơn 15 triệu lượt xem, đồng thời liên tục được gọi tên tại các giải thưởng âm nhạc lớn trong năm 2016. Thành công của ca khúc giúp Hoàng Thùy Linh nhận được nhiều đề cử và giải thưởng quan trọng, trở thành một trong những bước ngoặt đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. MV đến nay vẫn được xem là một trong những MV có phần hình ảnh được đầu tư nổi bật của Vpop. Hiện MV đã vượt mốc 50 triệu lượt xem trên YouTube.

Từ Bánh Trôi Nước, Hoàng Thùy Linh bắt đầu xây dựng một era âm nhạc lấy cảm hứng từ văn hóa và văn học Việt