Cực phẩm nữ thần 1 năm đóng 4 phim gây bão toàn cầu: Visual giống cả showbiz, đẹp ngây ngất lòng người

Ha Young đang là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự chú ý trên màn ảnh Hàn Quốc năm 2026. Sau bước tiến mạnh mẽ trong năm 2025, nữ diễn viên tiếp tục có một năm hoạt động vô cùng năng suất khi liên tiếp xuất hiện trong những dự án đáng chú ý. Chỉ riêng trong năm 2026, Ha Young đã góp mặt trong 4 bộ phim gây tiếng vang là Boyfriend on Demand, Bloodhounds mùa 2, Teach You a Lesson và Our Sticky Love. Đặc biệt, Our Sticky Love hiện đang lên sóng và tiếp tục giúp cái tên Ha Young nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong phim, Ha Young đảm nhận vai Go Eun Sae, một công tố viên đầy tham vọng. Trong quá trình điều tra một tổ chức tội phạm quyền lực, Eun Sae bất ngờ gặp phải một tai nạn bí ẩn và mất toàn bộ ký ức. Khi tỉnh lại tại một vùng quê, cô không còn nhớ mình là ai, làm nghề gì hay bất cứ điều gì về quá khứ. Giữa lúc hoàn toàn mất phương hướng, Eun Sae gặp Jang Tae Ha, một cựu võ sĩ hiện làm huấn luyện viên boxing. Tae Ha khẳng định rằng anh chính là bạn trai của cô. Thế nhưng sự thật hoàn toàn không đơn giản như vậy.

Tae Ha từng có quá khứ liên quan đến một băng nhóm và luôn muốn thoát khỏi cuộc sống cũ. Eun Sae thực chất lại chính là mối tình đầu của anh. Khi cô mất trí nhớ và nguy hiểm vẫn đang bủa vây, Tae Ha quyết định nói dối rằng hai người đang yêu nhau với mục đích bảo vệ cô.

Từ đó, một cuộc sống chung bất đắc dĩ bắt đầu, kéo theo hàng loạt tình huống hài hước, những bí mật chưa được hé lộ và tình cảm ngày càng lớn dần giữa hai nhân vật. Đồng thời, Eun Sae cũng phải từng bước tìm lại quá khứ của mình và đối diện với câu hỏi liệu một tình yêu bắt đầu bằng lời nói dối có thể trở thành tình yêu thực sự hay không. Với vai Eun Sae, Ha Young ghi điểm nhờ visual nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên. Từ những phân đoạn hài hước đến các cảnh cao trào đòi hỏi cảm xúc, nữ diễn viên đều cho thấy khả năng xử lý khá linh hoạt.

Ha Young sinh năm 1993 và bắt đầu bén duyên với diễn xuất từ năm 2019. Những năm đầu sự nghiệp, cô chủ yếu đảm nhận các vai nhỏ trong nhiều tác phẩm quen thuộc như Doctor Prisoner, Mouse, Now, We Are Breaking Up, Extraordinary Attorney Woo, The Good Detective Season 2 hay Doona!.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2025, khi Ha Young đảm nhận một trong những vai chính của The Trauma Code: Heroes on Call. Thành công toàn cầu của bộ phim giúp cô được đông đảo khán giả quốc tế biết tới và mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng được nhận xét là có gương mặt như được "lai" cả showbiz. Cô thường được đặt cạnh Shin Se Kyung vì có nhiều nét tương đồng, nhưng gần đây netizen còn nhận ra cô mang nét đẹp gợi nhớ đến nhiều mỹ nhân khác như Lim Ji Yeon, Han Soo Bae, Chae Soo Bin, Kim So Eun hay Lee Sun Bin.

Trong đó, Shin Se Kyung và Kim So Eun là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Thậm chí, có người còn ví Ha Young như một phiên bản khác của Shin Se Kyung, với nét đẹp tương đồng nhưng ghi điểm thêm nhờ khả năng diễn xuất.

Ha Young và Kim So Eun

Ha Young và Shin Se Kyung

Từ một gương mặt thường xuất hiện ở những vai phụ, Ha Young đang từng bước vươn lên hàng ngũ những nữ diễn viên đáng chú ý của màn ảnh Hàn. Với tần suất xuất hiện dày đặc trong các dự án lớn của năm 2026, cô cũng cho thấy mình đang tận dụng rất tốt sức bật có được sau The Trauma Code: Heroes on Call, lần này càng ghi dấu ấn qua Our Sticky Love để trở thành một diễn viên tiềm năng trên màn ảnh Hàn và xứng đáng được nhiều người biết đến hơn nữa.